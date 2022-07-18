"Газпром" сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

15:56 18.07.2022

18 июля 2022,

Зафиксирован рекорд суточного объема поставок газа из РФ в КНР, сообщила энергетическая компания "Газпром" 18 июля в Telegram.



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"17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", - говорится в сообщении.



Как уточняется, поставки проходят в рамках долгосрочного контракта с китайской компанией CNPC.



"Газпром" 1 и 15 июля сообщил о росте экспорта в Китай. По данным компании, поставки российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.



До этого, 16 июня, зампредседателя правления российской компании Виталий Маркелов и вице-президент CNPC Хуан Юнчжан подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок газа.



Государственная китайская нефтегазовая компания CNPC - основной партнер "Газпрома" в Китае.



Немецкое издание Handelsblatt 15 июня со ссылкой на хельсинкский Центр исследований энергии и чистого воздуха отметило, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным центра, с 24 февраля КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.