Казахстан может повторить судьбу Украины, – Р.Ищенко

16:11 18.07.2022

Казахстан может повторить судьбу Украины – Ищенко



Анатолий Лапин



В случае, если Казахстан будет проводить антироссийскую политику и начнет ущемление прав русских на своей территории, его ждет повторение судьбы Украины.



Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



