Секс, соцдемы, клофелин: Кто "сливает" компромат на Шольца

16:18 18.07.2022

Александр Ростовцев



На прошлой неделе "печальная ливерная колбаса" Шольц вляпался в неприятную историю, которая может заставить его расстаться с креслом канцлера и вызвать кризис правящей Социал-демократической партии Германии.



А если сюда же добавить недовольство немцев от падения экономики, схлопывания отраслей, угрожающее безработицей сотням тысяч граждан, и прочие прелести, вроде предчувствия тяжелой зимы, роста цен и неукротимой инфляции, лысый Олаф, показавший себя откровенно слабым политиком, имеет все шансы вылететь на мороз на счет "цвай".



Сенсационные сведения опубликовала германская газета Tagesspiegel:



"На закрытой вечеринке Социал-демократической партии ФРГ, на которой присутствовали депутаты и сотрудники СДПГ в бундестаге и избирательных округах, а также канцлер страны Олаф Шольц, присутствовавшим девушкам подмешивали наркотики, а затем насиловали".



Как пишет газета, от действий социал-демократических клофелинщиков пострадали не менее восьми фройляйн. Добавленные им в выпивку и угощения интересные вещества вызывали у объектов нездорового интереса заторможенность и дезориентацию. А на следующий день жертвы изнасилования ничего не помнили. Ну, почти ничего…



Хорошенькие в этих ихних европах политики подобрались. Одни хватают мужиков за задницы и лезут граблями в штаны, другие их прикрывают и сами фестивалят на всю катушку на закрытых вечеринках вопреки собственным запретам на массовые увеселительные мероприятия во время локдауна, третьи приглашенных фемин вырубают клофелином и тащат их бесчувственные тела в близлежащие кусты…



Как говаривал в таких случаях знаменитый Вовочка из анекдотов, "и эти люди запрещали мне ковыряться в носу…".



Примечательно, что социал-демократические гуляния под клофелин произошли не вчера и, судя по всему, некая заинтересованная сторона не давала ходу компромату, выжидая удобного момента.



Подобные вбросы делаются не вдруг и всегда требуют чьего-то высокого одобрения. Особо не разбираясь в политической кухне ФРГ, можно предположить, что герр Ливерная Колбаса недавно сделал незаметное для нас, но чувствительное для кого-то еще, неловкое телодвижение, отчего срочно понадобилось привести его в чувство крепким ударом по лысине, подобно тому, как блистательный Штирлиц с помощью бутылки коньяка вразумлял разбушевавшегося Холтоффа.



По данным газеты, скандал пока что находится в стадии зародыша, но имеет перспективы развиться в нечто более масштабное и уродливое. Так, из восьми пострадавших, подтвержден один случай с 21-летней девушкой, почувствовавшей себя плохо и обратившейся к врачу после бурной вечеринки.



Со слов потерпевшей, на неформальном сборище соцдемов алкоголя она не употребляла, но, примерно в 21.30 ей стало плохо, закружилась голова, а наутро не могла вспомнить, где была и что делала накануне вечером.



"Ой, где был я вчера – не пойму, хоть убей. Помню только, что стены с обоями…"



В больнице поклонницу СДПГ осмотрели, взяли кровь на анализ и провели токсикологическую экспертизу.



"Мы рекомендуем другим пострадавшим немедленно сообщить о произошедшем в полицию", - заявил лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин членам бундестага и их сотрудникам и добавил, что они делают все возможное для выяснения подробностей инцидента.



Из чего следует, что соратник Шольца по партии намерен максимально раздуть скандал, чтобы дать ему хорошего пинка под зад. На место канцлера желающих, как собак нерезаных.



В Tagesspiegel вдумчиво пояснили читателям, что причиной провалов памяти злосчастных участниц вечеринки могли стать "наркотики изнасилования", которые людишки с низкой социальной ответственностью частенько подмешивают доверчивым жертвам в напитки, чтобы без шума обчистить карманы или ради интимных утех. Все зависит от поставленной цели.



Расследованием скандального инцидента занимается криминальная полиция Берлина, ведется поиск подозреваемых.



Сам Шольц помалкивает, стараясь не будить лихо. Не исключено также, что незадачливый канцлер боится огрести скалкой от жены за приключения в плохой компании.



Наблюдатели подозревают, что Шольца пытаются вымазать дегтем, обвалять в перьях и уволить с позором. У этих европейских толерастов и любителей мужских задниц такие фокусы происходят сплошь и рядом.



Не будем размениваться на мелочи и вспомним громкий скандал, завертевшийся вокруг главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Всесильного валютного дяденьку 14 мая 2011 года полиция Нью-Йорка взяла за хобот и вывела из самолета, чтобы отправить пидарешт по обвинению в сексуальном домогательстве. Жалобу на Стросс-Кана накатала 31-летняя уроженка Гвинеи с труднопроизносимым ФИО.



Подозрение, что дело тут нечисто, вызвал отказ суда выпустить Стросс-Кана под залог $1 миллион до его отставки с поста главы МВФ. Как только "валютчик" освободил кресло, его тут же выпустили, а горничная вскоре призналась, что это она все подстроила. В результате, дело было прекращено, а стороны пошли на мировую.



Существует версия, что Стросс-Кана круто осадили, чтобы он не лез в президенты Франции на ближайших выборах. И главную рояль в его падении сыграли американцы.



Чтобы добить Стросс-Кана наверняка, уже после скандала с горничной против него было выдвинуто обвинение в сутенерстве, что само по себе звучит сногсшибательно. Контрольный выстрел в бывшего главу МВФ последовал в 2014 году после выхода франко-американского фильма о его приключениях в Нью-Йорке с Жераром Депардье в главной роли.



Дедушка сердился, тряс седыми космами, обещался засудить опорочивших его негодяев, но дальше сотрясения воздуха дело не пошло: клиент бы полностью обезврежен.



Повторяем: чем проштрафился Шольц – мы не знаем. Может, Ливерный еще ничего не успел сделать, а только рот раскрыл – и для него прозвучал пока что предупредительный выстрел.



С этими несамостоятельными политическими фигурами всегда так: не успел вякнуть – получай клофелиновый скандал, а с ним вместе позорные разбирательства и еще более позорная отставка. Читать лекции по университетам и в главы благотворительных фондов такого точно не позовут.



Кто там следующий на очереди? Микроскопический Микрон – жалкий фигляр, ставленник Ротшильдов, плевавший на государственные интересы Франции? Не исключено. Во всяком случае, кресло и под ним зашаталось.



Ну, и на закуску.



Пока шольцы, макроны и байдены суетятся вокруг военной помощи Украине, австрийское издание Die Presse со ссылкой на собственные источники сообщают, что новоявленный Лидер Свободного Мира Вовочка Зеленский запросил у Евросоюза в очередном пакете помощи два бронированных лимузина Mercedes Maybach S600 Pullman GUARD, с ценником, превышающим 1,4 миллиона евро каждый, индивидуального изготовления.



По всей видимости, Зелю волнует личная безопасность и эксклюзивный комфорт за счет европейских спонсоров – с них не убудет.



Странное желание. От прилета "калибра" никакой "майбах" не спасет, да еще народ надсмехаться будет. В "запорожце" загибаться тоже смешно, зато намного патриотичнее.