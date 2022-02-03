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Экс-мажилисмена известного боксера Серика Конакбаева обвинили в рейдерстве - КазТАГ
00:15 19.07.2022

Экс-мажилисмена Серика Конакбаева и "помощника" Болата Назарбаева обвинили в рейдерстве

Алматы. 18 июля. – Казахстанского боксера, серебряного призера по Летних Олимпийских игр в Москве 1980 года, депутата мажилиса трех созывов Серика Конкбаева, а также Елдоса Коспаева, которого называют "помощником" младшего брата экс-президента Нурсултана Назарбаева – Болата Назарбаева, обвинили в рейдерстве.

"Обращаюсь к вам, как гаранту конституционных прав граждан. Так как защиту своих прав в судах Алматы я не нашел, а столкнулся беззаконием и правовым беспределом со стороны судей СМЭС Алматы и полиции Алматы. Я, Абдукаримов Икрам Исатаевич, стал жертвой рейдерского захвата со стороны моего отчима Конакбаева Серика Керимбековича, а помогал ему в этом – Коспаев Елдос, в определенных кругах известен как специалист по рейдерским захватам Болата Назарбаева", - говорится в тексте обращения Абдукаримова на имя президента Касым-Жомарта Токаева.

Автор обращения утверждает, что Конакбаев использовал свои связи в судах и в полиции, чтобы лишить автора обращения собственности.

"Зная не порядочность Конакбаева С.К., в целях исключения рисков обмана и неправомерных действий со стороны Конакбаева С.К., мною было инициировано подписание договоров доверительного управления (далее по тексту ДДУ), долей от Конакбаева С.К. 60% в ТОО "Petroprox" и ДДУ от Абдукаримовой Ш.И. 60% в ТОО "SSM-ойл", как мое условия прихода в бизнес. Данные документы подразумевают вознаграждение за управление долями участников. Оформление ДДУ было произведено с соблюдением всех процедур. Сложившаяся ситуация с партнерами Конакбаева С.К. которую мне в последствии удалось разрешить, негативно сказывалась на бизнесе. Однако мне удалось удержать бизнес и ускорить темпы развития. Убедившись в том, что бизнес начал расти и приносить больше прибыли. Конакбаев С. К., чтобы не исполнять свои обязательства, через судебную власть и полицию, лишил меня собственности и причитающихся мне средств. В настоящее время, Конакбаев С.К. своими рейдерскими действиями при помощи полиции пытается заставить меня отказаться от моих законных требований. Конакбаев С.К. аналогично поступал со многими своими партнерами (чему является доказательством множество уголовных дел), - сказано в обращении.

Также Абдукаримов сообщил о проведении незаконного аудита, результаты которого впоследствии, по его словам, использовались Конакбаевым, и о давлении, которое, как сообщил автор письма, оказывалось на свидетелей по гражданским делам. По словам Абдукаримова, иски против него рассматривались в самые кратчайшие сроки, его ходатайства отклонялись, а доводы не принимались во внимание.

Внутренние проблемы бизнеса не легче внешнихВнутренние проблемы бизнеса не легче внешних
03.02.2022 14:008246
"Учитывая все вышеизложенное, я в надежде на то, что все беззаконие, осталось позади после провозглашения вами курса на Новый Казахстан пытаюсь добиться правды и защиты своих прав на то, чтобы вести свою профессиональную деятельность честно, и не опасаться незаконных действий со стороны таких лиц как Конакбаев С.К., которые привыкли решать свои вопросы незаконным путями, с привлечением таких же нечистых на руку государственных служащих, которые, к сожалению, еще присутствуют в рядах судебных и правоохранительных органов. Обращаюсь к вам, как к последней инстанции, так как в настоящее время не могу добиться справедливости в судах и правоохранительных органах!" - пишет автор обращения.

Редакция КазТАГ обратилась к Конакбаеву за комментарием, но на звонок он не ответил, а после сообщения в WhatsApp пришло сообщение от его помощницы с просьбой прислать письменный запрос, так как Конакбаев "комментариев и интервью по телефону не дает". При этом она предупредила: "в настоящее время идет судебный процесс и комментировать данную ситуацию до его окончания считаем некорректным".

"В распоряжении редакции КазТАГ оказалось обращение к президенту Икрама Абдукаримова в котором он обвиняет Серика Конакбаева в рейдерстве. В связи с чем, редакция хотела бы узнать версию господина Конакбаева касательно указанных событий для доведения ее до своей аудитории. Редакция КазТАГ предлагает считать данный запрос письменным", - данный запрос по согласованию с помощницей Конакбаева был направлен экс-мажилисмену посредством мессенджера WhatsApp.

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На момент подготовки данной публикации ответ от Конакбаева пока не получен.

Напомним, 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить борьбу с рейдерством.

Глобализация человеческих ресурсовГлобализация человеческих ресурсов
08.07.2022 09:002108
20 июня известный казахстанский журналист Михаил Козачков сообщил, что в отношении Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой зарегистрировано уголовное дело по факту рейдерства. Позднее в АФМ информацию о возможном рейдерском захвате ТОО "Karuan" подтвердили официально.

14 июля стало известно, что в Алматы пресечена деятельность рейдерской группы по захвату известных бизнес-структур. Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), "злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность".

Сообщение АФМ о задержании группировки рейдеров появилось на фоне участившихся обвинений в адрес брата экс-президента Нурсултана Назарбаева, в период президентства которого сообщения о рейдерстве со стороны Болата Назарбаева на уровне СМИ почти не появлялись, тогда как негласно и бытовало мнение о его возможной причастности к такому виду преступлений.

15 июля КазТАГ сообщал, что родные осужденного бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова напрямую связали проведенное в Алматы громкое задержание по делу рейдеров с Болатом Назарбаевым.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658178900


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