Страны Центральной Азии договорились не нападать друг на друга, - В.Панфилова

00:16 19.07.2022

Главы государств региона подпишут документ о дружбе и добрососедстве на фоне наращивания вооружения



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.07.2022



Садыр Жапаров готовится к приему президентов стран Центральной Азии.

В Киргизии 21 июля состоится четвертая консультативная встреча президентов стран Центральной Азии. Хозяин мероприятия Садыр Жапаров принимает коллег на Иссык-Куле в Чолпон-Ате. По итогам переговоров будет подписан пакет документов, в числе которых договор о дружбе и добрососедстве. Но вопрос в том, окажет ли документ существенное воздействие на соседей в условиях, когда Бишкек и Душанбе демонстративно наращивают вооружение, а на границах происходят перманентные конфликты. Не все эксперты считают, что соглашение приведет к долговременным и позитивным результатам.

"В рамках этого саммита планируется подписать впервые региональный документ – договор о дружбе, добрососедстве, сотрудничестве стран Центральной Азии", – сообщил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, находясь с рабочим визитом в Москве. Он отметил, что "это очень важный правовой документ, который заложит основу для укрепления сотрудничества, взаимопонимания, взаимного доверия и, самое главное, совместного развития". Главы государств также рассмотрят проект "дорожной карты" по развитию регионального сотрудничества на 2022–2024 годы. Инициатива создания "дорожной карты" была выдвинута в ходе третьей консультативной встречи, которая состоялась в Туркменистане на каспийском курорте Аваза. Тогда лидеры стран региона отмечали, что у стран имеются огромные неиспользованные возможности и их нужно задействовать, чтобы Центральная Азия превратилась в стабильный, экономически развитый регион.



"Консультативные встречи глав государств Центральной Азии хоть и проводятся уже четыре года, но пока они наполнены исключительно символическим содержанием, отсутствуют какие-либо прецеденты их практической эффективности", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его словам, регион наполнен большим количеством конфликтов – латентных и вполне откровенных. "В новой геополитической ситуации руководители стран региона могли бы, конечно, осознать глобальную новизну и выработать какую-то общую тактику поведения, в чем, в общем-то, есть объективная потребность. Все страны в высокой степени связаны с Россией и зависимы от нее, у РФ сейчас будет возрастать интерес к взаимодействию со странами Центральной Азии. Теоретически это открывает для центральноазиатских стран большие возможности, но пока, за исключением, может быть, Узбекистана, эти возможности не реализуются на практике. Было бы, конечно, неплохо, если бы нынешняя консультативная встреча дала какие-то импульсы в этом направлении, тогда и можно было бы говорить о практической пользе данного формата. Но это маловероятно – страны региона слишком разные, и эта их разность вряд ли позволит создать хоть какую-то форму кооперации, не говоря уже о декларируемой некоторыми политиками и экспертами в самом регионе интеграции", – сказал "НГ" профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Александр Князев.



Эксперт отметил, что встреча будет проходить, как все предыдущие, на фоне пограничной войны между Киргизией и Таджикистаном. Последняя перестрелка между пограничниками двух стран произошла месяц назад. Погиб таджикский военнослужащий. Соседи воюют за землю, за воду, за транзитный путь. "Казалось бы, существует необходимость в урегулировании этого конфликтного узла, в чем заинтересован тот же соседствующий с зоной конфликта Узбекистан. Однако маловероятно, что к разрешению этой проблемы могли бы как-то подключиться все страны региона – это нереально в силу завышенных национальных эгоизмов как Бишкека, так и Душанбе, уже не единожды отказавшихся от любого посредничества", – полагает Князев.



Тем временем страны продолжают вооружаться. Кроме поставок российского вооружения приобретается и оружие НАТО. Ранее глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев заявил, что республика уже закупила вооружения на миллионы долларов: около 150 машин – бронетранспортеры, автомобили повышенной проходимости "Тигр", изготовленные в РФ для нужд республики, "КамАЗы", пожарные машины и другая техника, а также турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Президент Садыр Жапаров не раз говорил, что Киргизия вооружается по оборонительным соображениям: "Мы никогда за 30 лет ни разу не начинали конфликт с кем-либо, не захватывали чужие территории с оружием в руках. И впредь такого не будет. Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким".



Конечно, этот спич был адресован соседнему Таджикистану. По мнению Александра Князева, единственная военная угроза, реально существующая для Киргизии, – это тянущийся десятилетиями конфликт на киргизско-таджикской границе. Никаких других угроз военного характера для Киргизии не существует.



Назревает конфликт и на киргизско-узбекской границе, несмотря на то что еще в прошлом году глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев заявил о решении приграничных вопросов с Узбекистаном на 100%. Речь шла об обмене участками земли. Якобы стороны все спорные участки границы согласовали. Но воспротивились местные жители и вышли на акцию протеста. После подавления выступлений власти договорились не раскрывать детали переговоров по границе. Окончательные результаты по делимитации и демаркации границы будут объявлены после составления договора. По некоторым данным, дело идет к завершению переговоров и в Бишкеке уже готовятся к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



Однако, как сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий, профессор Александр Кобринский, проблема как раз в том, что переговоры ведутся в закрытом режиме. Не только общество не имеет информации, но и избранные депутаты. "Это может негативно сказаться на восприятии народом договоренностей сторон, и, как следствие, есть риск отражения протеста на улице. Кому нужно создавать потенциальные точки недовольства и противостояния власти и социума? Насколько это актуально в текущей ситуации?" – задал вопросы Кобринский. Эксперт убежден, что договор о добрососедстве, который планируется подписать по итогам консультационной встречи, не спасет регион от возможных конфликтов. "Силы, противодействующие установлению стабильности и благоденствия в Центральной Азии, сильнее благих намерений. Ситуация с возможным подписанием киргизско-узбекского договора по границе, готовящегося в тайне от общества, тому подтверждение. Кроме того, наращивание натовского оружия в странах Центральной Азии вызывает необходимость и обучения военнослужащих региона в странах НАТО. Складывается ситуация, когда часть офицерского корпуса ориентирована на страны НАТО, другая часть ориентирована на Россию и ее союзников, что создает предпосылки к внутреннему хаосу", – считает Кобринский. По его мнению, исторический опыт показывает, что "мир и развитие в странах Центральной Азии несет присутствие России". "Только в рамках единого союзного государства территориальные или иные споры уходят. В той части Азии, где было сильно влияние Великобритании, не было и нет мира и благополучия. Это исторический факт", – отметил эксперт.