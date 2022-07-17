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Китайские корабли-дроны скоро завоюют Тихий океан
00:18 19.07.2022

Китайские дроны скоро завоюют уже и Тихий океан
Беспилотные корабли, созданные Пекином, вселяют ужас в янки
Константин Ольшанский

Китайский ВМФ скоро пополнят корабли-дроны. Корабли хоть и без экипажа, но способны выполнять любые боевые задачи - даже находить и подрывать американские и австралийские подлодки в Тихом океане. Пентагон уже переживает, что вся военно-морская программа США идет коту под хвост.

Агентство Janes: китайцы хотят выиграть теперь и морскую "гонку дронов"

Прототип боевого корабля будущего представила на Всемирной выставке обороны в Эр-Рияде Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC). Китайцы строят безэкипажный надводный аппарат - или, проще говоря, плавающий беспилотник.

Судно имеет длину 58 метров, среднюю палубу длиной 6 метров и водоизмещение около 340 тонн. Беспилотник оснащен тремя водометными двигательными установками, возможно, приводимыми в действие дизелями. В технических характеристиках говорится, что судно имеет максимальную скорость 42 узла и дальность хода 4000 морских миль.

Американское военное агентство Janes пишет, что судно будет оснащено боевой турелью, возможно, с 20/30-мм пушкой в сочетании с парой из двух ракет. На главном мостике установлена пара восьмиячеечных систем вертикального пуска для ракет класса "земля-воздух".

Кроме того, судя по модели, на обеих бортах будущего беспилотника будет пара легких торпедных установок. Вероятнее всего, речь идет про 324-мм торпеды типа Yu-7/ET-52, которые находятся на вооружении китайского ВМФ.

Сейчас китайские инженеры активно разрабатывают корабли-беспилотники. Причем их можно использовать для самых разных целей: поиск подводных лодок, борьба с морскими минами, патрулирование и защита акватории. Морские дроны можно применять даже для радиоэлектронной борьбы и защиты прибрежных сооружений.

Достоинство таких дронов в том, что их можно выпускать с больших боевых кораблей. Морскими беспилотниками можно управлять дистанционно - с других кораблей, морских и сухопутных командных центров и плавучих платформ.

Если расследование США это докажет, даже натовская разведка Крыма и Черного моря беспилотниками окажется небезопасной
Разрабатывают морские беспилотники многие страны - от Израиля до Турции. Однако, судя по представленному китайцами прототипу, именно они хотят получить пальму первенства в очередной гонке дронов

Даже минобороны Японии признало небывалую военно-морскую мощь Пекина

Укрепление военно-морской мощи Китая, безусловно, связано с господством в Южно-Китайском море. Так, недавно китайский ВМФ провел серию учений вблизи Японии и Тайваня, в ходе которых с авианосца Liaoning было совершено более 100 боевых вылетов всего за шесть дней.

В состав надводных боевых кораблей, сопровождавших Liaoning, входили один ракетный эсминец Renhai, три ракетных эсминца класса Luyang III и еще один ракетный эсминец типа Luyang II.

По итогам учений дал пресс-конференцию министр обороны Японии Нобуо Киши, который подтвердил: в маневрах участвовали истребители J-15 Shenyang, а также вертолеты, имитировавшие операции противолодочной обороны.

"Действия китайских военных могут быть направлены на улучшение эксплуатационных возможностей авианосца и повышение его способности выполнять операции на более отдаленных прибрежных и воздушных дальностях", - констатировал генерал Киши.

Причем японские военные не скрывают своего беспокойства по поводу стремительно растущей военно-морской мощи Китая. Вполне вероятно, что уже на следующих учениях Китай продемонстрирует американским сателлитам в Тихом океане - Японии и Тайваню - совершенно новые типы судов, в том числе беспилотники. Подобных разработок у других тихоокеанских держав пока что и близко нет.

Китайский суперавианосец Fujian уже уделал все американские

Китайский флот сегодня - один из мощнейших на планете. Он насчитывает почти 300 тысяч моряков и более полутысячи боевых кораблей (больше, чем у кого бы то ни было в мире), в том числе 3 авианосца и 10 больших десантных кораблей.

Новейший китайский авианосец Fujian спустили со стапелей всего месяц назад. Даже американские эксперты признают, что это самый совершенный боевой корабль. У него есть электромагнитная катапульта, которая заменяет устаревшие паровые или гидравлические системы запуска (они используются еще со времен Второй мировой войны). До последнего времени электромагнитная катапульта была только на американском авианосце Gerald R. Ford, спущенном на воду в 2017 году.

В ближайшее время достигнет полной боеспособности спущенный в апреле на воду первый десантно-штурмовой корабль класса Yusheng. Об этом говорится в сообщении со ссылкой на шкипера судна капитана Лу Юнцзюня, который дал комментарии государственному центральному телевидению Китая.

Yusheng - самый современный корабль своего класс. Он позволяет нести несколько бронетранспортеров-амфибий, а с палубы корабля могут взлетать ударные вертолеты.

Такой корабль может выполнять не только десантные функции, он может играть роль плавучего командного пункта и "материнского" корабля для малых минных заградителей. Также Китай может использовать корабль для гуманитарных функций, например, направляя спасателей в отдаленные районы Тихого океана.

Источник - svpressa.ru
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