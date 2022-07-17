Пять вузов Кыргызстана получили особый статус. Указ президента

00:30 19.07.2022

18 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Президент подписал Указ "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики".



Целью документа является консолидация финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, повышения потенциала и конкурентоспособности государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики на мировом рынке образовательных услуг.



Указом придается особый статус, предусматривающий предоставление широкой организационной, финансовой и академической автономии следующим государственным высшим учебным заведениям Кыргызской Республики:



Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына;

Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова;

Кыргызский национальный аграрный университет имени Константина Скрябина;

Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева;

Ошский государственный университет.

Этим вузам предоставляются следующие права:



– на открытие банковских счетов в коммерческих банках с государственной долей участия вне системы казначейства для использования внебюджетных средств;

– самостоятельно определять внутреннюю структуру управления и штатную численность сотрудников по согласованию с попечительскими советами;

– назначать и освобождать проректоров по учебной работе;

– самостоятельно определять статус и наименование структурных подразделений вуза, порядок организации их деятельности, а также требования к их управлению и персоналу;

– самостоятельно по согласованию с попечительскими советами определять долю средств, направляемых на оплату труда, устанавливать формы и размеры оплаты труда, материального стимулирования и материальной помощи всем категориям работников вуза;

– на освобождение от всех видов проверок сроком на три года за исключением ежегодной независимой внешней или внутренней (внутривузовской) аудиторской проверки согласно международным стандартам аудита и законодательству Кыргызской Республики;

– получать доходы в виде средств от образовательной, консультативной, научно-исследовательской, издательской, производственно-коммерческой и другой, не запрещенной законодательством деятельности, и направлять их на улучшение деятельности и развитие материально-технической базы вуза;

– самостоятельно по согласованию с попечительскими советами распоряжаться (отчуждать, менять, сдавать в аренду) движимым и недвижимым имуществом, приобретенным за счет специальных средств, а также распоряжаться средствами, полученными от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества;

– получать государственные образовательные гранты в объеме не ниже предусмотренного на 2022 год;

– самостоятельно формировать и утверждать тарифы на оказываемые платные образовательные услуги;

– самостоятельно определять количество обучающихся и утверждать план приема студентов с учетом имеющихся площадей и других существующих условий вуза;



Также, согласно указу, считается целесообразным проведение реорганизации следующих государственных высших учебных заведений:



Кыргызского экономического университета имени М.Рыскулбекова путем присоединения к нему Академии бизнеса и социального развития, Бишкекского финансово-экономического техникума имени А.Токтоналиева с приданием ему статуса научно-исследовательского университета;

Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына путем присоединения к нему Кыргызского государственного юридического университета;

Ошского государственного университета путем присоединения к нему Ошского государственного юридического института;

Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова путем присоединения к нему Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова, Кыргызского государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика У.Асаналиева.

Более подробно ознакомиться с указом можно здесь.