Bloomberg: Цены на газ в Европе подскочили. Россия не поможет

00:49 19.07.2022

Bloomberg

США

18 июля 2022

Аномальная жара в Европе привела к росту потребления электроэнергии на охлаждение. Следом подскочили цены на газ

Мозырское газохранилище в Белоруссии



Цены на газ в Европе подскочили на фоне аномально высоких температур. Жара охватила западную часть региона и стала причиной роста расхода электроэнергии на охлаждение, сообщает Bloomberg. Планы России по поводу поставок газа "остаются неизвестными".

– Согласно прогнозам, в некоторых частях Великобритании и Франции ожидаются рекордно высокие температуры

– Турбина для "Северного потока" отправлена в Германию

Цены на природный газ в Европе подскочили на фоне аномальной жары, которая охватила всю западную половину региона и стала причиной роста потребности в охлаждении. Это подстегнуло цены на электроэнергию.



Согласно данным компании Maxar, температуры в некоторых частях Великобритании и Франции могут достичь рекордно высокого уровня в понедельник и вторник. В минувшее воскресенье Германии удалось выработать максимальное количество электричества из солнечной энергии, и она намерена побить этот рекорд уже во вторник.

Аномальная жара – суровое напоминание об изменении климата – усугубляет энергетический кризис в Европе, ставший худшим за последние несколько десятилетий. Чиновники и трейдеры пристально следят за тем, возобновит ли трубопровод "Северный поток – 1" работу позже на этой неделе после завершения плановых ремонтных работ. Москва уже существенно ограничила поставки энергоносителей на континент на фоне напряженности, возникшей в связи с ее военной кампанией на Украине.



Турбина от "Северного потока – 1" на некоторое время застряла в Канаде из-за западных санкций против России. "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить уровень поставок по "Северному потоку" – крупнейшему газопроводу, ведущему в Европу, – до 40% от номинальной мощности из-за проблем с ремонтом и доставкой газовых турбин.

Хотя его ремонт скоро закончится, планы России касательно поставок трубопроводного газа на континент до конца года пока остаются неизвестными, о чем сообщается в аналитической записке Deutsche Bank. "Частично это может быть связано с политикой, частично – с эксплуатационными моментами, поскольку на ремонт и установку турбины требуется время, или, по крайне мере, так говорят", – говорится в записке.



Голландские фьючерсы ближайшего месяца поставки выросли на 3,3% до 164,75 евро за мегаватт-час уже к 9:49 утра в Амстердаме. 15 июля европейский бенчмарк потерял 8,8%. В понедельник британский эквивалент подрос на 2,4%. В Германии электроэнергия подорожала на 0,9%.