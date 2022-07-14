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На каждую язву есть своя опухоль. Обострение в Афганистане и его окрестностях, - Лариса Шашок
01:19 19.07.2022

14.07.2022

На каждую язву есть своя опухоль

Обострение в Афганистане и его окрестностях

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.

История Афганистана – вечная борьба племен, верований, идеологий.
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ)) является главным идеологическим противником радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане (запрещено в РФ). Целью регионального подразделения ИГИЛ, известного как ИГИЛ-Хорасан (запрещено в РФ), остается подрыв авторитета и в конечном итоге свержение правительства талибов.

Недавние атаки ИГИЛ-Хорасан на территории Афганистана и сопредельных ему государств являются частью комплекса мер по делегитимации режима талибов и воспрепятствованию признания их правительства на международном уровне.

Серии нападений на территории сопредельных с Афганистаном государств сигнализируют о том, что ИГИЛ-Хорасан готова вывести террористическую деятельность на международный уровень. Группировка пытается привлечь местных узбекских и таджикских джихадистов, давая понять, что поддержит их усилия в борьбе против своих правительств. ИГИЛ-Хорасан все чаще осуществляет нападения на территории соседних государств в рамках своего плана по свержению правительства талибов.

За последние месяцы группировка совершила серию нападений в Таджикистане, Узбекистане и Пакистане. Некоторые из них были частью глобальной операции "Исламского государства" под названием "Месть двух шейхов". О начале этой кампании 17 апреля объявил представитель ИГИЛ Абу Умар аль-Мухаджир, призвав сторонников организации совершать теракты, чтобы отомстить за смерть покойного лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши и покойного официального представителя группировки Абу Хамзы аль-Курейши.

Атаки в Таджикистане и Узбекистане демонстрируют растущую угрозу для этих стран. Тем не менее правительство талибов продолжает преуменьшать угрозу со стороны ИГИЛ-Хорасан. Фактически оно уделяет первостепенное внимание угрозе со стороны оппозиционных групп, не принадлежащих к ИГИЛ.

УЗБЕКИСТАН

ИГИЛ-Хорасан впервые атаковала цели в Узбекистане 18 апреля. Боевики выпустили десять 107-мм ракет с территории Северного Афганистана в направлении узбекского города Термез. Ракеты предположительно были нацелены на узбекские военные объекты, но, вероятно, не причинили никакого ущерба. Примечательно, что и талибы, и узбекское правительство отрицали факт нападения. Но вскоре после него узбекские военные запустили вдоль границы с Афганистаном не менее 35 вертолетов и несколько самолетов с целью продемонстрировать силу.

Вероятно, ИГИЛ-Хорасан осуществила эту атаку, чтобы привлечь внимание узбекских боевиков и, возможно, побудить узбекских талибов перейти на свою сторону. ИГИЛ-Хорасан добилась определенного успеха, вербуя их командиров в 2015 году в провинции Джаузджан.

В середине января подразделения узбекских талибов в афганской провинции Фарьяб восстали против центрального руководства, в результате чего отношения между ними по сей день остаются напряженными. ИГИЛ-Хорасан пытается использовать этот раскол для усиления фрагментации движения "Талибан".

ТАДЖИКИСТАН

ИГИЛ-Хорасан впервые атаковала цели в Таджикистане 7 мая. Это косвенно указывает, что группировка продолжит осуществлять транснациональные атаки после завершения кампании "Месть двух шейхов". Как и в случае с Узбекистаном, боевики ИГИЛ-Хорасан выпустили семь ракет по неустановленным таджикским военным объектам вдоль афганской границы. Ракеты были выпущены из района Хваджа Гар (провинция Тахар) в сторону Таджикистана, но, похоже, не причинили значительного ущерба.

Таджикистан отрицал, что это нападение имело место. Но признал, что снаряды оказались на его стороне границы в результате предполагаемой перестрелки между талибами и боевиками ИГИЛ-Хорасан. Таджикские джихадистские группировки, такие как "Джамаат Ансарулла", действуют под флагом талибов вдоль границы с афганской провинцией Бадахшан. ИГИЛ-Хорасан пытается побудить таджикских джихадистов перейти на сторону ИГИЛ, демонстрируя, что может осуществлять атаки против правительства Таджикистана.

ПАКИСТАН

Операции ИГИЛ-Хорасан в Пакистане по-прежнему нацелены на правительственные силы безопасности, а также на командиров движения "Талибан". ИГИЛ-Хорасан преследовала главарей "Сети Хаккани" (запрещена в РФ) и командиров афганского "Талибана", а также активистов и религиозных деятелей пакистанской политической партии "Джамиат Улема-и-Ислам", связанной с "Талибаном".

В отличие от стран Центральной Азии, деятельность ИГИЛ-Хорасан в Пакистане не является чем-то новым. Отколовшись в свое время от пакистанских талибов, ИГИЛ-Хорасан долгое время присутствует в Пакистане и периодически совершает нападения в племенных районах провинции Хайбер-Пахтунхва. Группировка также продолжает атаковать религиозные меньшинства в Пакистане, особенно в Пешаваре.

Организация пакистанских талибов "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) меняет свою пропагандистскую стратегию, делая ее более ориентированной на пуштунов и тем самым подчеркивая независимость от правительственных сил. ИГИЛ-Хорасан может использовать пуштунские проблемы, а также недавние переговоры между ТТП и правительством Пакистана, чтобы подорвать авторитет пакистанских талибов среди других джихадистов в регионе. Группировка также может попытаться отколоть от ТТП наиболее маргинальные элементы, предпочитающие транснациональный подход к террористической деятельности.

ПРОПАГАНДА В СМИ

Помимо открытой террористической деятельности ИГИЛ-Хорасан препятствуют усилиям талибов по получению международного признания посредством пропаганды в СМИ. С февраля 2022 года группировка увеличила объемы публикаций на узбекском, таджикском и киргизском языках. Ее новостная служба "Голос Хорасана" 4 мая сделала сообщение на английском языке, где говорилось о недавнем нападении на Узбекистан. В сообщении также осуждалось руководство движения "Талибан" за несоблюдение гарантий в рамках Дохийского соглашения.

Эта риторика указывает, что ИГИЛ-Хорасан намерена подорвать доверие международного сообщества к способности талибов контролировать сферу безопасности в Афганистане. Это, в свою очередь, может разрушить их и без того зыбкие перспективы международного признания.

Атаки группировки на Узбекистан и Таджикистан демонстрируют как ее возможности, так и намерения. Они должны побудить узбекских и таджикских джихадистов, чья конечная цель – свержение своих правительств, встать на сторону ИГИЛ-Хорасан, а не талибов. Если Узбекистан и Таджикистан отреагируют на эти угрозы силовым способом, они обострят напряженность внутри движения "Талибан", что поддержит усилия "ИГИЛ-Хорасан" по вербовке радикальных элементов.

"МЕСТЬ ДВУХ ШЕЙХОВ"

С 17 апреля по 3 мая 11 ответвлений ИГИЛ в Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии осуществляли в рамках операции "Месть двух шейхов" теракты в память своих покойных лидеров.

В глобальном масштабе эта кампания не привела к значительным изменениям возможностей ИГИЛ. Но ИГИЛ-Хорасан стала одним из подразделений, продемонстрировавших расширение зоны своей деятельности. Группировка совершила около 33 атак в Афганистане и Пакистане с 17 апреля по 1 мая. В период с 1 по 16 апреля совершено не менее 4 нападений, а их общее количество в апреле 2022 года составило примерно 37. Большинство из них были направлены против боевиков и официальных лиц "Талибана".

Но наиболее громкие атаки "ИГИЛ-Хорасан", которые привели к большому количеству жертв и привлекли внимание СМИ, были направлены против этнических и религиозных меньшинств, в частности против хазарейцев. За некоторые теракты никто не взял на себя ответственности – в их числе нападения на школу и на суфийскую мечеть в Кабуле. Но все признаки указывают на сходство этих атак с предыдущими терактами ИГИЛ-Хорасан. Возможно, ее руководство намерено внести путаницу и поддержать доводы не принадлежащей к ИГИЛ оппозиции, что талибы несут ответственность за насилие в отношении религиозных меньшинств в Афганистане.

Путаница поможет ИГИЛ-Хорасан вбить клин между общинами меньшинств и правительством "Талибана". Эксперты сходятся во мнении, что возможности группировки растут в северных районах Афганистана из-за выраженной внутриполитической нестабильности. Серия терактов в Мазари-Шарифе и Кундузе во время операции "Месть двух шейхов" указывает, что ИГИЛ-Хорасан оптимизирует свои возможности. Осуществленные в рамках операции нападения в Балхе, Кундузе и Кабуле в основном были нацелены на гражданские объекты. Нападения за пределами этого района были в основном направлены против боевиков "Талибана". Среди гражданских целей были школы, мечети и представительства гуманитарных миссий.

Повторное появление флагов ИГИЛ-Хорасан в районе Дарзаб (провинция Джаузджан) указывает, что присутствие группировки здесь может усилиться, несмотря на операции по ее подавлению, проведенные талибами в начале декабря 2021 года. ИГИЛ-Хорасан действовала в этом районе с 2015 по 2018 год, пока не потерпела поражение в результате наступления талибов и не решила сдаться тогдашнему афганскому правительству.

Возможно, боевики, которые ранее сдались, сбежали из тюрем после краха афганского правительства и вновь пополнили ряды группировки. Правительство талибов, очевидно, не в состоянии сдержать ИГИЛ-Хорасан, но продолжает настаивать, что группировка терпит поражение. Хотя теракты, осуществленные ее боевиками за пределами Афганистана, усугубляют обеспокоенность международного сообщества. Министерство внутренних дел правительства талибов заявило 26 апреля, что ИГИЛ-Хорасан "ликвидирована на 98%", и опасения соседних государств необоснованны. Эта риторика, вероятно, направлена на внешнюю аудиторию и стремится успокоить соседние государства, которые все больше обеспокоены неспособностью правительства талибов гарантировать безопасность в Афганистане.

ПРОЧИЕ УГРОЗЫ

Похоже, руководство талибов уделяет первостепенное внимание угрозе со стороны оппозиции, не входящей в ИГИЛ. По разным оценкам, Министерство обороны "Талибана" мобилизовало от 3 до 4 тыс. военнослужащих из Южного Афганистана в ответ на наступление Фронта национального сопротивления (ФНС) в Панджшерском ущелье в начале мая.

В отличие от ИГИЛ-Хорасан ФНС пытался захватить прямой контроль над территорией. В связи с этим "Талибан" может отдавать приоритет операциям против ФНС, поскольку это объединение, не являясь радикальным, с большей вероятностью, чем ИГИЛ-Хорасан, получит иностранную поддержку в будущем.

Правительство талибов сталкивается с угрозами безопасности как со стороны ИГИЛ-Хорасан, так и со стороны оппозиционных сил, не входящих в ИГИЛ. По этой причине маловероятно, что талибы способны адекватным образом подавить экстремистскую деятельность ИГИЛ-Хорасан.

Ввиду отсутствия достаточного давления группировка продолжит набирать силу в Афганистане и, вероятно, продолжит атаковать соседние страны.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658182740


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