Число погибших при беспорядках в Каракалпакии выросло до 21 человека

07:02 19.07.2022

Число погибших при волнениях в Нукусе выросло на 3 человека

Число погибших в результате волнений в Нукусе выросло на 3 человека, сообщила Генпрокуратура. В больницах остается 16 человек. Ущерб гражданам, организациям и инфраструктуре оценен в 3,1 млрд сумов.



Число жертв событий 1−2 июля в Нукусе достигло 21, сообщил на брифинге в АИМК в понедельник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.



"Несмотря на усилия врачей, в связи с крайне тяжелым состоянием, к сожалению, скончалось еще три человека", - отметил он. 4 июля сообщалось о 18 погибших, включая 4 сотрудниках правоохранительных органов.



Он добавил, что в больницах остается 16 человек из обратившихся за медицинской помощью 274.



По состоянию на 16 июля в рамках расследования следственная группа осмотрела районы и места инцидентов с участием экспертов и специалистов. В результате оформлено более 550 предметов и улик, которые могут иметь отношение к делу.



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Согласно оценке Генпрокуратуры, размер ущерба, нанесенного имуществу граждан и предпринимателей, государственным и социальным инфраструктурным объектам, составляет 3 млрд 147 млн сумов.



Потерпевшими признаны 141 сотрудник правоохранительных органов, получивший телесные повреждения во время несения службы, и 16 граждан, здоровью и имуществу которых был нанесен ущерб.



Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что гражданам, привлеченным к уголовному делу в качестве подозреваемых, и задержанным "в полной мере обеспечивается право защиты через адвоката, а их близкие родственники извещены об их задержании, заключении под стражу и месте их содержания в установленном порядке".



"В местах содержания полностью обеспечены все условия, предусмотренные законом. Жалоб на здоровье и условия содержания у задержанных нет", - отметил он.



"Следственно-оперативные действия ведутся с полным соблюдением уголовно-процессуального законодательства и общепризнанных демократических принципов и требований международного права. Приняты меры по гарантированному обеспечению всех предусмотренных законом процессуальных прав лиц, привлеченных к следствию", - сказал Хает Шамсутдинов .



"В то же время в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного проведения следствия проверяется также законность действий правоохранительных органов и сил безопасности во время массовых беспорядков", - заверил он.