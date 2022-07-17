 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Восточно-Казахстанской области... затонул теплоход "Дозорный"
07:10 19.07.2022

​​Теплоход затонул в Восточно-Казахстанской области
17 июля в 19:00 в Уланском районе, Восточно-Казахстанской области в районе б/о "Малахит" при следовании к берегу теплоход "Дозорный" попал в шторм и затонул.

На борту находилось 24 человека. По прибытии к месту ОСО ДЧС установлено, что владельцем базы отдыха "Янтарь" было спасено из воды 24 человека, из них 9 детей.

Источник - turanpress.kz
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