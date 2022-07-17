Как победить "пятую колонну" в России и при этом не превратиться в Украину, - Роман Рейнекин

07:32 19.07.2022 Как победить "пятую колонну" в России и при этом не превратиться в Украину

17.07.2022 , Киев

Роман Рейнекин.



С момента начала СВО на Украине тема "пятой колонны" или как их еще принято называть "национал-предателей" вышла за пределы маргинальных ура-патриотических СМИ и кухонь конспирологов, зазвучав на самом высшем уровне, из уст президента, министра обороны, секретаря Совбеза и его первого зама.



Теперь эта тема стала общим местом официозной медийной повестки, "нацпредателей" активно "раскатывает" тонким слоем в своих монологах ведущий Соловьев, про них пишет сонм патриотических блогеров в Телеграме. Ими же – но уже в другом контексте, занимаются спецслужбы – от Роскомнадзора до Следкома и ФСБ. С 24 февраля уже несколько раз было ужесточено наказание за фейки в отношении российской армии и хода кампании на Украине, аналогичным образом ужесточили требования к деятельности так называемых "иноагентов".



С момента начала СВО на Украине тема "пятой колонны" или как их еще принято...

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Благодаря принятым мерам из медийного поля были вытеснены множество изданий и сайтов, отрабатывавших прозападную повестку или получавших финансирование от западных фондов. Множество публичных фигур, ассоциировавшихся со ставшим пейоративом термином "либералы", выехали из России за кордон, осев в Грузиях, Армениях, Латвиях, Израилях и других странах.



Тем не менее, в российском обществе так и не появилось четкого понимания того, кого имеют в виду российские чиновники, когда говорят о "пятой колонне" и "национал-предателях". Версий – целый веер. Выяснением этого вопроса задался даже иноагент "Левада-центр", социологи которого провели соответствующее исследование на тему "пятая колонна глазами россиян".



"Левада" выделяет три широкие категории ответов на этот вопрос: а) "коллективный Запад" (западные страны, их лидеры, НАТО и др.), б) российские элиты (преимущественно уехавшие за границу или хранящие там деньги) и в) политические критики российской власти.



При этом, около половины (46%) респондентов не смогли ответить интервьюерам "Левады" на этот вопрос. Социологи-иноагенты интерпретировали это таким образом, что "люди не особо понимают, о чем речь, и эта тема не вызывает у значительного числа людей эмоционального отклика, тема им не интересна".



Между тем, тема эта очень даже интересна. В первую очередь потому, что, несмотря на известное ужесточение законодательства и репрессивных практик, нынешняя Россия даже сейчас (про полгода назад, когда свободно вещало "Эхо Москвы" я вообще молчу) в плане критики власти и манифестирования собственной позиции, расходящейся с мнением большинства и официальным курсом, является обществом гораздо более свободным и даже в чем-то совершенно расхлябанным, нежели Украина, которую в оппозиционной среде и на Западе принято ставить русским в пример "настоящей демократии".



Уже набили оскомину утверждения о том, что на Украине были бы решительно невозможны истории, когда какой-то известный спортсмен или музыкант открыто критикует войну с Россией, называет себя "другом русских" и призывает ВСУ сложить оружие. Причем, делает это во время массового концерта, оплаченного за бюджетные деньги.



Также весьма печальной на Украине была бы судьба муниципальных депутатов, принимающих резолюции с использованием прилагательного "фашистская" применительно к действующей в стране власти. Этими людьми моментально занялись бы если не официальные спецслужбы вроде СБУ, то "активисты и побратимы" в камуфляже. И думается, покаянные ролики на ютубе – это самое малое, что бы случилось с людьми вроде Яшина или Горинова, будь они не российскими, а украинскими депутатами.



О том, чтобы на Украине могли избить военного за украинскую символику, я даже не заикаюсь. Это какая-то ненаучная фантастика. Из той же оперы – множество уютных "публичных пространств" в Москве, которые не так давно приводил в своем блоге военкор и музыкант Аким Апачев – мест, где можно запросто огрести по шее за поддержку СВО и российской армии. В Киеве такие бары, кофейни, коворкинги и прочие места сборки хипстеров просто сгорели бы в одну ночь.



А недавно я открыл ленту новостей и узнал о том, что в России "предложили создать официальный список запрещенных артистов". Чтобы, значит, разного рода Макаревичи с Гребенщиковыми и Би-2 не зарабатывали в стране, которую не любят и называют "агрессором". Прочитав эту новость, мне захотелось от души рассмеяться.



Почему? Да потому, что такие официальные списки на Украине существуют уже седьмой год. И в них вносят всех, включая даже тех, кто вообще не говорил ничего крамольного, а просто молча съездил в Крым через Москву, а не через Киев. И вот оказывается, что в "тоталитарном путинском Мордоре" до сих пор аналогичных официальных черных списков нет, и откровенные русофобы спокойно концертируют, не боясь визита "активистов".



Зато в России есть масса потенциальных предателей на верхних этажах власти. Которых называют в соцсетях кто "партией страха", кто "партией поражения", кто "партией похабного мира". В общем, это те, кому хорошо жилось до СВО и без всякого СВО, а вот эта вот непредвиденная заруба с "цивилизованным миром" неожиданно поломала устоявшуюся жизнь. И эти люди, в отличие о тех, которые "все уехали", остались на месте и молчат. Выжидая благоприятного момента чтобы поднять голову. Ну, или вредят исподтишка.



Причем, речь не об артистах разговорного жанра. Речь о серых или синих пиджаках. О топ-менеджерах среднего или высшего звена, о дипломатах, банкирах и промышленниках, о губернаторах и депутатах. Просто меньшая часть – как тот Волобуев из Газпромбанка или дипломат Бондарев из представительства при ООН – сбежала на Украину открыв забрало, а большая часть – затаилась.



И вот эти люди, по моему мнению, гораздо опаснее и страшнее всех Макаревичей вместе взятых. Ибо Макаревича или Галкина с Ургантом пинать легко. Да и привычные они. Но не они при этом "держат кассу". Гораздо важнее поименно знать тех "Швондеров", кто, по меткому выражению одного известного журналиста "трудоустроил Шарикова в очистку".



Потому что избавиться от них можно либо массовыми кадровыми чистками или каким-то современным вариантом опричнины, либо в процессе какого-то непредвиденного социального катаклизма. Второй вариант, как вы сами понимаете, менее желателен. Но и первый чреват разбалансировкой так полюбившейся начальству за два десятка лет "кладбищенской стабильности". Потому что вызовы времени диктуют запрос на перемены и на подключение к процессам новых людей. Без кавычек.



А новые люди, тем более, болеющие за дело, имеют одно неприятное качество – они плохо контролируемы и не привыкли брать под козырек у начальства, что бы оно, начальство, не вытворяло. Такие люди задают и себе и другим массу неудобных вопросов, на которые нужно отвечать. Не хочется, но – через не могу – надо. Потому что именно так и работает обратная связь власти с обществом. А если нет, тогда – привет, "Николай Второй". Все мы помним, чем закончились долгие годы бодания последнего царя с оппозицией.



При этом начальство тоже можно понять. Вот как это выглядит глазами Системы в описании бывшего идеолога ЕДРа Алексея Чадаева:



"Проблема в том, что как только ты от диванно-экранного патриотизма переходишь к патриотизму деятельному, например, включаясь в какую-нибудь активность хотя бы по сбору и доставке гумпомощи на передний край, ты почти сразу сталкиваешься с таким количеством "свинцовых мерзостей" нашей управленческой машины, что у тебя претензий к ней довольно быстро становится едва ли не больше, чем праведного гнева к врагам по ту сторону линии фронта. Апофеоз - Стрелков, который теперь любому Навальному фору даст в радикализме описаний "как у нас чего". На другом полюсе - Ходаковский, умный и чуткий старый солдат, который, в отличие от, при деле и потому лишь время от времени тихо, но все же заметно вздыхает и ворчит, как лермонтовский Максим Максимыч. Это неизбежно: в системе нашей "не так" сплошь и рядом, куда ни ткни".



В такой ситуации велик соблазн зачислить в "пятую колонну" и "наймитов Госдепа", и закрыть рты не только реальным наймитам и иноагентам, но и болеющим за дело критикам из патриотического лагеря. Что мы сегодня периодически и наблюдаем – на примере хотя бы последней истории с наездами на военкоров.



Однако польза от наличия здорового критического взгляда со стороны гораздо больше успокоительного "одобрямса". Тут главное – соблюсти баланс между наличием собственного мнения и пониманием того, что такое командная работа в системе. Потому что реальный вред может нанести как тотальное игнорирование условных "Стрелковых", особенно, когда их критика очевидно справедлива, так и ликвидация всех и всяческих шлюзов, когда общество утонет в тотальной критике тысяч таких "Стрелковых", как это произошло в СССР под занавес так называемой "перестройки" и гласности.



В общем, финал истории с "пятой колонной" в России пока что является открытым. Реальных чисток этих авгиевых конюшен пока что не произошло, а если Россия волей обстоятельств, которые сильнее чьих-то хотелок, все же выйдет из теплой ванны нынешней ограниченной СВО и ввяжется в военный конфликт более масштабного уровня, в настоящую войну, которая потребует реальной консолидации и общественной мобилизации вокруг Больших Целей, то делать выбор и переходить рубикон все же придется. Источник - politnavigator.net

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