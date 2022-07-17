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|Кыргызстан будет обеспечен продовольственной пшеницей на... 65 процентов
08:03 19.07.2022
19 июля 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА
В этом году ожидается вывести уровень обеспеченности продовольственной пшеницей на 65 процентов и более. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.
По его словам, потребность страны в год составляет 768 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Из них в КР будет произведено примерно 630 тысяч тонн.
"Проблем с продовольственной пшеницей у нас не будет. По сахару тоже обеспеченность составит около 65 процентов от потребности", - добавил чиновник.