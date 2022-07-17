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Наследный пошел на принцип. Джо Байден вернулся из ближневосточного турне с сомнительными успехами, - "Къ"
09:33 19.07.2022

В выходные президент США Джо Байден завершил свое первое турне на Ближний Восток и вернулся в США. Поездку можно было бы назвать относительно успешной, если бы Вашингтон изначально не поставил перед собой невыполнимую задачу: убедить арабские страны, в первую очередь Саудовскую Аравию, существенно нарастить объем добываемой нефти, чтобы сбить ее цену на мировом рынке и тем самым навредить России и помочь США. Теперь же очевидно, что итоги турне приведут к еще большему недовольству президентом со стороны американцев и негативно повлияют на его и без того падающий рейтинг.

Джо Байден не стал обмениваться рукопожатием с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, они лишь соприкоснулись кулаками - якобы из предосторожностей, связанных с пандемией COVID-19

В рамках завершившейся поездки на Ближний Восток Джо Байден посетил Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию. Именно с этим, последним пунктом турне и была связана его главная интрига. Президенту США ставили в укор его намерение встретиться и провести переговоры с фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, которого Джо Байден обвинял и продолжает обвинять в причастности к убийству в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. Такая встреча явно противоречила декларируемой США приверженности соблюдению прав человека. Перед поездкой Джо Байдену даже пришлось объясняться с общественностью. В своей колонке для The Washington Post он дал понять, что готов немного поступиться принципами, поскольку договоренности с саудовским руководством - это ключ к решению многих проблем, в первую очередь возможность сгладить последствия энергетического кризиса и более успешно противостоять России и Китаю.

Протокольной службе администрации президента США пришлось немало попотеть над тем, чтобы общение Джо Байдена с наследным принцем не выглядело как встреча двух добрых друзей и полная сдача Вашингтоном своих позиций. При этом, по замечанию агентства Bloomberg, инструментарий американской стороны, который позволил бы создать соответствующее впечатление, был довольно ограничен. Так, президент США не подал принцу руку, а соприкоснулся с ним кулаками якобы из предосторожностей, связанных с пандемией COVID-19. Но это явно контрастировало с рукопожатиями и даже объятиями при встрече президента США с руководителями Израиля, где Джо Байден побывал накануне.

По мнению агентства, затейливое приветствие американского и саудовского лидеров подчеркивало сложность стоявшей перед президентом задачи: попытаться снизить цены на нефть, избежав дружеских жестов по отношению к принцу.

В зале, где проходила их встреча, все было устроено так, чтобы обойти острые углы и не дать прессе даже малого шанса на критику. Оборудование для ведения прямых трансляций было запрещено, журналисты не могли использовать подвесные микрофоны, чтобы ненароком не расслышать, что именно говорят друг другу американский президент и наследный принц. Тем не менее корреспонденты пытались выкрикивать неудобные для обоих собеседников вопросы: по-прежнему ли Джо Байден считает Саудовскую Аравию государством-изгоем? Будет ли он добиваться от принца раскаяния за гибель Джамаля Хашокджи? Эти попытки оказались неудачными. Как сообщили журналисты пула Белого дома, реагируя на один из вопросов о погибшем, наследный принц "то ли ухмыльнулся, то ли улыбнулся", а через пару минут прессу и вовсе из зала удалили.

По итогам переговоров Джо Байден вышел к прессе один и рассказал о нескольких достижениях в отношениях с Эр-Риядом. В их число он записал, в частности, решение, о котором было известно еще до встречи. А именно то, что Саудовская Аравия согласилась открыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, включая израильские. Это решение королевства, как ранее сообщал Axios, может стать шагом в направлении создания "интегрированной противоракетной и военно-морской обороны" в регионе с участием Соединенных Штатов, Израиля и нескольких арабских стран, включая Саудовскую Аравию. Направлена она будет, естественно, на защиту от Ирана.

"Это первый ощутимый шаг на пути к тому, что, я надеюсь, в конечном итоге станет более широкой нормализацией отношений",- заявил Джо Байден американским журналистам (его слова приводит пресс-служба Белого дома).

Как Джо Байдена принимали в Палестине
Еще одним своим достижением президент назвал "заключение исторического соглашения" о том, что международные миротворцы (включая американцев) покинут остров Тиран в Красном море, где они находились более 40 лет в рамках Кэмп-Дэвидских соглашений. Американской и саудовской сторонам удалось также согласовать углубление сотрудничества по прекращению огня в Йемене, тоже основанное на их антииранских позициях. Джо Байден похвастался и "несколькими новыми договоренностями, призванными улучшить положение двух стран на ближайшие десятилетия" - в частности, об укреплении взаимодействия в области климатических инициатив.

Наконец, президент США перешел к самому насущному для всего мира и американского избирателя вопросу - об энергетической безопасности. По заверению Джо Байдена, взаимопонимание достигнуто, Эр-Рияд услышал обеспокоенность США и "дальнейшие шаги мы увидим в ближайшие недели". На тот момент было не совсем понятно, о каких договоренностях в сфере энергетической безопасности говорил президент, и у журналистов сразу же зародились смутные сомнения в том, что речь идет о каком-то прорывном соглашении.

Сомнения усилились, когда Джо Байден подтвердил, что по-прежнему считает наследного принца виновным в гибели Джамаля Хашокджи. Отвечая на вопрос о правах человека и истории с саудовским журналистом, господин Байден дал понять, что прямо обозначил свою позицию в беседе с принцем. Президент США заявил: "Он сказал, что не несет за это личной ответственности. Я указал, что он, скорее всего, несет". А на вопрос, жалеет ли Джо Байден о том, что некогда называл Саудовскую Аравию страной- изгоем, Джо Байден ответил: "Я не жалею ни о чем, что сказал".

Если бы сторонам действительно удалось договориться о наращивании Саудовской Аравией добычи нефти, рассудили американские журналисты, президент США был бы более осторожен в высказываниях.

Между тем поздно вечером в субботу выяснилось, что Джо Байден, возможно, сказал неправду. По крайней мере саудовские чиновники, присутствовавшие на встрече лидеров США и Саудовской Аравии, уверяют, что прямых обвинений в адрес наследного принца от президента США не прозвучало. Телеканал FoxNews поговорил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, и тот заявил, что "не слышал этой конкретной фразы": "Президент упомянул, что США привержены правам человека с тех пор, как отцы-основатели написали конституцию, и он также подчеркнул, что для американских президентов - это часть повестки". Джо Байден, правда, не оставил это утверждение без внимания, заявив, что он говорит правду, а саудовский министр кривит душой.

Как Эр-Рияд встал на путь исправления прав человека
Днем позже, когда проходила встреча глав государств Персидского залива, в которой американский президент тоже принимал участие, наследный принц сообщил, что максимальный уровень добычи, который его страна может себе позволить,- это 13 млн баррелей в день. Некоторые эксперты восприняли это как заявление о серьезном наращивании добычи нефти в ближайшее время. Однако тут же выяснилось, что это не так. Как отметил S&P, ожидается, что в августе Эр-Рияд на встрече с ОПЕК+ может взять на себя обязательства производить около 11 млн баррелей в день. Цифра же 13 млн баррелей и раньше звучала из уст саудовских чиновников, но как целевой показатель на 2027 год. Кроме того, как сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников Саудовской Аравии, любое решение об увеличении добычи страна будет принимать исключительно с учетом рынка и мнения участников ОПЕК+, включая Россию.

Между тем возвращающегося из турне Джо Байдена на родине ждал неприятный сюрприз: в авторитетном американском журнале Newsweek вышла статья о том, что Республиканская партия, собирающаяся на промежуточных выборах в ноябре завоевать большинство в обеих палатах Конгресса, будет добиваться импичмента президента США.

Екатерина Мур, Вашингтон
Газета "Коммерсантъ" №127/П от 18.07.2022

Источник - коммерсант
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