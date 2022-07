Конфликт на Украине дорого обойдется лидерам Европы: будет хуже, - А.Яшлавский

10:13 19.07.2022

"Надвигается титаническая борьба между Германией и Россией"



Цена украинского кризиса стала настоящим испытанием для европейских лидеров, и все может стать еще хуже, говорится в аналитическом материале британского издания The Guardian, который прогнозирует "титаническую борьбу" между Германией и Россией из-за поставок энергоресурсов.



Отчаянные усилия Италии по предотвращению падения правительства Марио Драги - это лишь последняя политическая огненная буря в Европе, связанная с испытаниями российским руководством силы Запада на выносливость, пишет The Guardian. Министр иностранных дел правительства Драги Луиджи ди Майо предположил, что в Кремле будут праздновать падение еще одного западного правительства, если Марио Драги не переживет вотум доверия в парламенте в среду.



"Корабль без руля плывет по течению", - комментирует Ферруччо Реста, президент Конференции ректоров итальянских университетов. Эта метафора, отмечает The Guardian, может быть применима к большей части Европы, поскольку правительства испытывают растущее давление из-за воспринимаемой в их странах стоимости конфликта на Украине.



Рассказ о назревающем народном возмущении против западных санкций в отношении России, безусловно, хорошо согласуется с основным нарративом российского руководства о том, что время и экономика на его стороне, поскольку санкции наносят больше вреда европейским потребителям, чем российским.



Со своей стороны, Жозеп Боррель, официальный представитель ЕС по иностранным делам, например, гневно пожаловался, что рост цен без каких-либо доказательств приписывается санкциям ЕС. Боррель высказался о критиках антироссийских санкций ЕС: "Разве у них нет глаз? Графики не смотрят? Разве они не учитывают цифры или факты?"



Между тем, продолжает The Guardian, во Франции президент Макрон был ослаблен, если не оглушен, потерей своего парламентского большинства в пользу партий, более естественно симпатизирующих Путину. В Испании социалисты, которым предстоят выборы в следующем году, только что потеряли свою опору в Андалусии, самом густонаселенном регионе. Правоцентристская Народная партия достигла нового рекорда в 36,3% в последнем опросе GAD3, что является лучшим результатом с апреля 2017 года.



В Эстонии яростно настроенная против России премьер-министр Кая Каллас выжила на прошлой неделе после того, как ее предыдущее коалиционное правительство пало из-за спора, связанного с уровнем инфляции в стране, составившим 19%, что является самым высоким показателем в еврозоне из 19 стран. Цены на электроэнергию в Эстонии находятся на рекордно высоком уровне, в среднем составили 300 евро за мегаватт-час на прошлой неделе.



Кая Каллас умело перестроила свое правительство, но за счет бюджета Эстонии и своего авторитета. Если экономика не улучшится к моменту парламентских выборов в марте следующего года, у нее могут быть проблемы. В Варшаве партия "Право и справедливость" (ПиС) беспокоится насчет поражения на выборах следующей осенью, даже если оппозиция продолжит поддерживать Украину. В Болгарии пало прозападное правительство. И, конечно же, Владимир Зеленский только что был сильно разочарован самоубийственной кончиной Бориса Джонсона в Великобритании, пишет The Guardian.



Политик, который в последнее время показал лучшие результаты на выборах, - это, вероятно, Виктор Орбан, которого The Guardian именует "лучшим союзником Путина в Европе". Орбан гордится этим. Он сказал, что сначала считал, что европейские политики только "выстрелили себе в ногу", но теперь ясно, что это был выстрел в легкие европейской экономики, которая повсюду борется за воздух.



Может быть, станет еще хуже – намного хуже. В среду – помимо вопроса о выживании правительства Марио Драги для Италии – ЕС должен будет решить, сможет ли он договориться о механизме солидарности, если запасы российского газа закончатся этой зимой.



Раскрыты детали визита Путина в Иран



3683

Намерения Кремля на этом фронте станут ясны в четверг, когда "Газпром" примет решение о возобновлении поставок в Европу после ежегодного планового перерыва на техническое обслуживание газопровода "Северный поток-1". Признаки зловещие, утверждает The Guardian. "Газпром" уже заявил в частном письме потребителям газа, что не может гарантировать поставки газа, и объявил форс-мажор.



Немецкие политики не скрывают от электората масштабы угрозы, пытаясь убедить, что виновна Москва. Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал тактику России "нападением" на Германию, способным вызвать катастрофу.



Клаус Мюллер, регулятор энергетики Германии, прогнозирует, что цены на газ для потребителей могут утроиться к 2023 году. Он сказал, что "абсолютно реалистично" то, что клиентам, которые в настоящее время платят 1500 евро в год за газ, в будущем будет предложено платить 4500 евро и больше. Томас Матуссек, бывший посол Германии в Лондоне, заявил в понедельник Би-би-си: "Если дело дойдет до драки, мы, вероятно, вступим в самый большой экономический кризис, который Германия переживает со времен окончания Второй мировой войны".



Несмотря на нынешнюю жару, Матуссек прав, говоря, что зима уже приближается, и критическим вопросом будет уровень европейских запасов газа на эту зиму. Как пишет The Guardian, оптимальным рычагом воздействия для Путина будет держать Германию, все еще зависящую от России в отношении поставок газа зимой на треть, на самом коротком поводке. В отличие от предыдущей регламентной работы, на этот раз "Газпром" не наращивал поставки газа по украинским газопроводам, поэтому экспорт российского газа в Европу в настоящее время составляет около четверти от нормы. Надвигается титаническая борьба между Германией и Россией.



Напротив, некоторые страны лучше защищены. Италия, например, заполнила более 65% своих хранилищ газа и находится на пути к достижению своей цели по достижению уровня хранения 90% в октябре, заявил на выходных министр экологического перехода Роберто Чинголани.



Россия прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды и ограничила поставки еще восьми странам. Испанская Enagas заявила, что испанцам нечего опасаться отключения со стороны России, поскольку она может получить доступ к газу из других мест.



Вот в чем опасность для России, подчеркивает The Guardian. Она может пойти ва-банк, пытаясь подорвать решимость ЕС этой зимой, отключив электричество в как можно большем количестве европейских стран. Но у Москвы будет только один шанс, и если он потерпит неудачу, а запасы Европы будут достаточно большими, чтобы дожить до следующего лета, Запад окажется на грани освобождения от зависимости от российского газа. И тогда главный источник дохода России и крупнейший экспортный рынок газа могут быть потеряны.



Андрей Яшлавский