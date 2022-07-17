Москва напомнила Тегерану про долги, - Игорь Субботин

10:32 19.07.2022

Посол спровоцировал скандал в Иране в преддверии визита президента России

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Посол Леван Джагарян не первый раз оказывается в центре внимания в Иране.

Неприятным фоном к запланированному на 19 июля визиту президента Владимира Путина в Иран стал очередной публичный скандал вокруг посла РФ в Тегеране Левана Джагаряна. Глава дипмиссии спровоцировал общественную критику тем, что позволил себе указать на невыплату Исламской Республикой долгов за проект АЭС "Бушер" и на несогласие российской стороны с насаждением в ближневосточной стране "западных ценностей". Джагаряна упрекнули во вмешательстве во внутренние дела. Впрочем, это не первый скандал, в центре которого оказывается российская дипмиссия в Тегеране.

Призыв к Министерству иностранных дел и правительству Ирана отреагировать на высказывания Джагаряна опубликовало новостное агентство Khabar Online. Оно обвинило главу дипломатической миссии в вызывающем поведении.



Поводом стало интервью российского дипломата реформистскому изданию Shargh. Джагарян, отвечая на вопрос о том, почему запущенная при активном российском участии АЭС "Бушер" функционирует с перебоями, заявил: ключевая проблема заключается в том, что Тегеран задолжал Москве "сотни миллионов евро и не платит". Посол подчеркнул: "Несмотря на эти события, мы могли уйти из Ирана, но не сделали этого и остались".



По состоянию на прошлый год задолженность Исламской Республики перед Москвой за работы по строительству "Бушера" достигала, по официальным данным, цифры в 500 млн евро. Этой весной вице-премьер Александр Новак по итогам встречи сопредседателей двусторонней межправкомиссии отмечал, что Тегеран покрыл часть обязательств. "В конце прошлого года были платежи, в начале этого – тоже. Динамика есть, но все равно долг остается, поэтому этот вопрос в процессе обсуждения и реализации", – отмечал заместитель главы правительства.



Тем не менее любые упреки на этот счет в Тегеране воспринимают болезненно. Оппозиционный телеканал Iran International цитирует иранских общественных деятелей, которые сочли напоминание о долгах признаком готовности российской стороны лишить своего ближневосточного партнера экономического суверенитета. Конспирология вокруг роста зависимости от иностранных держав регулярно возникает в персидском сегменте социальных сетей по мере пробуксовки переговоров с Западом и укрепления отношений между Исламской Республикой и другими крупными игроками, такими как Россия или Китай.



Однако это не все, чем глава дипломатической миссии, как кажется, задел чувства иранцев. В одной из реплик Джагарян замечает, что западный мир хочет насадить в Исламской Республике "свои абсурдные ценности, такие как гомосексуализм и другие грязные вещи". "Однако мы возражаем против этого", – подчеркнул российский посол. Такую логику местные СМИ назвали признаком вмешательства во внутренние дела и напомнили о том, что склонность делать подобные нравоучения аудитории в стране пребывания отражает "интервенционистскую логику".



Практика последних лет показывает, что подобные эпизоды превращаются в пугающую тенденцию, которая привлекает особое внимание оппозиционных Тегерану СМИ.



В прошлом году российским официальным лицам не раз приходилось давать объяснения перед иранскими властями. Наиболее громким эпизодом стал распространенный в соцсетях российского посольства снимок Джагаряна с британским коллегой Саймоном Шерклиффом, сделанный на легендарной лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 года между СССР, США и Великобританией. В Исламской Республике интерпретировали публикацию фото, где Джагарян занимает место Иосифа Сталина, а Шерклифф – Уинстона Черчилля, недвусмысленным намеком на времена англо-советской операции по вводу войск в Иран и потребовали официальных извинений за подобные "имперские" намеки.



Этому скандалу предшествовал еще более курьезный – с твитом арабоязычного аккаунта МИД России. В одном из сообщений, где речь идет о встрече замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова с иракским послом Абдеррахманом Хусейни, отечественные дипломаты применили нехарактерный для русского языка топоним "Арабский залив" вместо "Персидского". Для Тегерана этот вопрос является принципиальным. Подобные трения, как правило, заканчиваются вызовом посла в МИД Ирана и передачей российской стороне ноты протеста. Однако растущая наэлектризованность общественного мнения в Исламской Республике вызывает подозрения, что когда-нибудь у официальных лиц двух государств может закончиться инструментарий, необходимый для урегулирования подобных инцидентов.



Запланированный на 19 июня визит Путина в Тегеран, повестка которого включает встречу с верховным лидером Али Хаменеи и переговоры в рамках Астанинского формата (РФ, Иран и Турция), рассматриваются ближневосточными обозревателями главным образом в рамках нарратива о формировании антизападных блоков. Кроме того, и Москва, и Тегеран находятся под воздействием жесткого рестриктивного режима, что заставляет их укреплять каналы взаимодействия и обмениваться опытом.



Иранские предприниматели, на которых ссылается газета Wall Street Journal, отмечают, что теперь российская деловая элита проявляет более активный интерес к практикуемым Исламской Республикой механизмам обхода запретительных мер. Не исключено, что растущий спрос на помощь Тегерана может заставить его требовать от Москвы большей снисходительности к задолженностям.