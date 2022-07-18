Натовская прокси-война против России, - Олег Никифоров

11:33 19.07.2022

Специальная военная операция приобретает характер сражения на истощение

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



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военная спецоперация, украина, демилитаризация, денацификация, нато, антироссийская политика, энергетический кризис В Европе поддержка действий НАТО среди населения кратно увеличилась.

Можно предположить, что начало специальной военной операции российских войск в Украине привело к консолидации НАТО и, можно сказать, влило свежую струю жизненной силы в эту организацию, созданную в прошлом веке для сдерживания мирового коммунизма. В пользу этого свидетельствует хотя бы факт расширения этой организации за счет Финляндии и Швеции, что создает для России дополнительные угрозы уже на северном фланге. О росте влияния НАТО свидетельствуют и результаты опросов общественного мнения. Если в 2019 году позитивно к НАТО относились 30% немцев, то сейчас уже более 70%. В НАТО, по данным немецкого информационного агентства n-tv, сегодня немцы усматривают реальную защиту от агрессивной России. Эту позицию в той или иной степени разделяет и население других 30 стран, входящих пока в эту организацию.

Такая широкая общественная поддержка и позволила НАТО фактически вступить в боевые действия на стороне Украины. Речь идет не только о массированных поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) новейших систем вооружения, которые оказываются, как показывает, в частности, опыт применения американских систем, весьма эффективными в борьбе с союзными силами. НАТО также осуществляет логистическую поддержку действий ВСУ и фактически передает все имеющиеся в их распоряжении разведданные. Более того, анализ сбитых в последнее время украинских вертолетов показывает, что их зачастую пилотировали лица, одетые в униформу натовского образца. В этой связи исключать, что украинские вертолеты (а может быть, и другие военные самолеты) пилотируются подданными стран НАТО, нельзя. Вероятным является также предположение, что и гаубицами М777, системами противокорабельных ракет Harpoon, реактивными системами залпового огня HIMARS управляют военнослужащие стран НАТО.



В этом плане события в Украине представляют собой опосредованную войну или войну по доверенности (proxy war). Такими же войнами были корейская, вьетнамская, ангольская и афганская.



С учетом поставленных президентом Владимиром Путиным целей проводимой им спецоперации: демилитаризация и денацификация – боевые действия приобретают затяжной характер и переходят в стадию борьбы на истощение. В складывающихся условиях добиться этих целей можно при условии достижения полной военной победы или создания условий в странах, ведущих прокси-войну, мощного антивоенного движения. Нелишне напомнить, что, например, во Вьетнаме военные успехи Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ) в сочетании с антивоенным движением в США вынудили американцев уйти из Вьетнама.



В этой связи заслуживает внимания анализ ситуации в Украине, проведенный немецким аналитическим изданием Pioneer Briefing. В нем, в частности, отмечается, что наряду со "средненькими военными успехами Путин в одной сфере обладает значительно лучшими картами (чем Запад)". Именно на газовом рынке Россия является мировой державой, утверждает издание. "Сегодня, продолжает оно, мы – его клиенты, а завтра – мы его жертвы". Pioneer Brefing указывает, что "потребитель не может угрожать своему поставщику энергоресурсов. Поскольку, если потребитель раздражает, ему просто завертывают кран. И у потребителя заканчивается горячая вода, электроэнергия и отопление и скорее всего скоро рабочие места". Запад, продолжает издание, намеревался экономически поставить Путина на колени, но "вдруг ощутил у своего виска газовый пистолет". Поэтому, подчеркивает СМИ, "при продолжении такой антироссийской политики мы вряд ли выиграем, а скорее проиграем".



Когда Запад вынудит Москву применить энергетическое оружие, покажет время. Но тогда ряду европейских государств, и скорее всего Германии, не избежать социального взрыва.