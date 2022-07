Скрещенные вилы крестьянского бунта. О массовых протестах в сельском хозяйстве Европы, - В.Прохватилов

19.07.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 19.07.2022



Застрельщиком общеевропейской волны протестов стали Нидерланды, где второй месяц не прекращаются протесты фермеров, в которых участвуют десятки тысяч человек. На улицы вышли практически все работающие в аграрной отрасли Голландии, второго в мире экспортера сельхозпродукции. Однако власти, объявившие свое сельское хозяйство главным загрязнителем природы, на уступки не идут, продолжая самоубийственный курс на зеленую экономику.



Из-за требований Брюсселя по сокращению выбросов азота треть фермерских хозяйств ждет разорение. Власти Нидерландов предложили к 2030 году на 50 процентов сократить выбросы оксида азота и аммиака. Фермеры заблокировали своими тракторами дистрибьюторские центры крупнейших нидерландских супермаркетов Albert Heijn и Jumbo. Протесты прошли во многих городах, таких как Вегел, Бреда, Байлен, Вурден, Ньивегейн, Драхтен, Херенвен, Зволле, Гелдермалсен, Нейкерк.



"Подобное происходит по всему Европейскому союзу, но нидерландские власти решили раньше других выполнить инструкции Брюсселя, в которых говорится, что "энергетический переход неминуем". На прошлой неделе в Нидерландах было принято окончательное постановление о сокращении выбросов СО2 на 70-90% в зависимости от региона", – пишет хорватская газета Advance.



Фермеры не сдаются. Они блокируют аэропорты, морские порты, распределительные центры, сети супермаркетов, дороги, автомагистрали, государственные границы. Почти во всех голландских городах полки супермаркетов пусты: фермеры отказываются поставлять в них продукты.



Четыре сотни голландских фермеров выложили тракторами лозунг: No farmers, no food (Нет фермеров, нет еды). Вождями крестьянского бунта стали активисты движения "Фермерские силы самообороны" (Farmers Defence Forse), на сайте которого изображены скрещенные вилы. Объявлен сбор пожертвований на "боевой фонд и штрафы", успешно продаются сувениры "фирменных" номерных знаков для тракторов или маек "жен бойцов фермерской самообороны".



Многотысячные протесты голландских фермеров перекинулись на Германию. Как сообщают немецкие СМИ, первые "тракторные демонстрации" прошли в земле Нижняя Саксония на севере ФРГ и продолжились в других землях. Немецкие крестьяне решили поддержать нидерландских аграриев, заблокировав сотни автомобильных мостов и федеральных трасс.



Вдохновителем протестов германских фермеров стала Майке Шульц-Броерс, основательница движения Land schafft Verbindung (Земля объединяет). Она выращивает на продажу свеклу и картошку, удобряя свои поля навозом с соседней свинофермы. "Многие немецкие общественные организации заявили о своей поддержке движения "Земля объединяет", которое стало общенациональным", – пишет BerlinerZeitung.



Немецкие фермеры из приграничных с Нидерландами районов переезжают на своих тракторах границу и присоединяются к протестующим голландцам. Владелец свинофермы Франк Кисфельд из земли Вестфалия рассказал, что на протесты в Голландию уехало более десятка его соседей. В пограничном Хееренберге голландцы и немцы вместе заблокировали кольцевую развязку. "Я знаю, что следующими будем мы. Нас лишат доступа к земле под самыми разными предлогами. По сути, нас ждет запрет на профессию", – говорит Кисфельд.



Протесты фермеров поддержали политики из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), раскритиковавшие экономическую политику Берлина и Брюсселя. Уже после первых демонстраций в Нидерландах в начале июля Стефан Прочка, пресс-секретарь парламентской группы АдГ по аграрной политике, заявил, что "протесты перекинутся через границу". Ряд членов партии, в том числе лидер молодежной парторганизации Анна Лейстен, отправились в город Алкмар в Нидерландах.



О поддержке голландских фермеров заявили в Австрии движения Freien Sachsen (Свободные саксонцы) и Identitäre Bewegung (Движение за идентичность).



Итальянские фермеры присоединились к протестам фермеров Германии и Голландии. В итальянском городе Ламеция-Терме (регион Калабрия) прошли демонстрации фермеров, потребовавших остановить рост цен на топливо и удобрения, сообщает итальянская Corrieredella Calabria. Организатором протеста стало "Движение за землю и сельское хозяйство" (Movimento Territorio e Agricoltura, MTA).



В MTA заявили, что национальные и региональные правительства Италии защищают интересы крупных коммерческих групп, а не работников аграрного сектора. "Италия превращается в большую торговую площадку в руках спекулянтов… Для нас, фермеров и животноводов, на карту поставлено выживание наших хозяйств, наши рабочие места, социальная стабильность".



По словам главы MTA Маттео Таларико, стоимость дизельного топлива и удобрений взлетела до небес, в то время как цена фермерской продукции осталась низкой. Вице-президент MTA Антонио Фручи заявил, что в кризисе, который разразился в аграрной отрасли Италии, виновны государственная политика последних 30 лет и финансовые спекуляции. Ни "пандемия" с ее локдаунами, ни события в Украине сами по себе не могли спровоцировать подобный рост цен на топливо и удобрения.



Многотысячную демонстрацию протеста провели польские фермеры возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы. Они недовольны подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы. Лидер поднявшей протест организации "Агроуния" Михал Колодзейчак заявил, что на взвинчивании цен на удобрения зарабатывают польские госструктуры. "Мы не согласны, чтобы Польшу "заливало" продовольствие, произведенное за границей и продаваемое в стране как польское... Это дестабилизация нашего рынка... Происходящее закончится огромной безработицей", – говорит Колодзейчак.



В июне цены товаров и потребительских услуг в Польше поднялись в сравнении с июнем 2021 года на 15,6%, цены на топливо – на 46,7% , электроэнергия выросла в цене на 35%, продукты подорожали на 14% .



При этом в Америке, откуда апологеты глобализма навязали Евросоюзу самоубийственную аграрную политику, уничтожающую европейское сельское хозяйство, на фоне сильнейшего кризиса с удобрениями из-за антироссийских санкций фермеров призывают удобрять поля навозом.



"Нехватка удобрений, наконец, дает шанс навозу, – пишет Bloomberg. – Навоз сейчас на 25% дешевле удобрений – хороший аргумент для многих фермеров переключиться на навоз". Стоимость искусственных удобрений за последние месяцы утроилась, спрос на навоз в основных сельскохозяйственных штатах Америки, таких как Айова, Небраска и Иллинойс, вырос вдвое. Торговец навозом Эйб Сандквист радостно поведал Bloomberg, что "свет включился – фермеры понимают, что навоз превосходит удобрения". Сейчас Сандквист успешно продает фьючерсные контракты на навоз, который он собирает у фермеров.



Решения Брюсселя по уничтожению европейского сельского хозяйства только начали реализовываться, но перед европейцами уже вырисовывается выбор: или голодать, или начать питаться насекомыми, мухами и червяками, как им предлагает британская TheGuardian.



В своем манифесте "новой нормальности", книге "COVID-19: The Great Reset" (2020), Клаус Шваб заявил, что все страны обязаны будут снизить потребление. В октябре 2021 года Шваб выступил с основным докладом на конференции ФАО по случаю Всемирного дня продовольствия, предупредив, что снижать потребление придется принудительно с помощью геопространственных технологий, позволяющих отслеживать "выполнение десятками миллионов фермеров практики нулевого прироста выбросов в интересах охраны природы".



Ответом на это уже стали скрещенные вилы крестьянского бунта в Голландии.