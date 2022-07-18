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Глобальный ВВП идет на жесткую посадку Глобальный ВВП идет на "жесткую посадку"
12:30 19.07.2022

МВФ обещает "существенно" ухудшить прогноз мировой экономики

Ольга Соловьева

Ситуация в мировой экономике продолжает ухудшаться. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что на следующей неделе он обновит свой прогноз по перспективам глобального ВВП. При этом подчеркивается: прогноз будет не просто обновлен, а существенно ухудшен. Для России ухудшение перспектив мировой экономики создает риски падения цен на все экспортируемые из страны товары.

МВФ заранее предупредил общественность о негативных изменениях в прогнозе для глобальной экономики, которые будут обнародованы в его июльском докладе. Видимо, чтобы морально подготовить. Как сообщила в понедельник директор департамента стратегии, политики и анализа МВФ Сейла Пазарбасиоглу, "мы наблюдаем кризис за кризисом, которые действительно наносят удар по глобальной экономике".

В апреле МВФ уже ухудшал прогноз роста глобального ВВП на 2022 год – до 3,6 с 4,4% из-за ситуации в Украине. В новом прогнозе для мировой экономики, который МВФ намерен опубликовать 26 июля, Пазарбасиоглу обещает "существенно его понизить", передает агентство Bloomberg. Не только МВФ ожидает ухудшения перспектив для глобального роста. "Путь мировой экономики к "мягкой посадке" сужается", – объявил руководитель отдела исследований Банка международных расчетов Хен Сон Шин.

При этом аналитики Citigroup в конце июня сообщали, что шансы на скатывание мировой экономики в рецессию приближаются к 50%. Кризис предложения продолжает толкать вверх инфляцию и ослаблять экономический рост, притом что центробанки активно поднимают ставки, а спрос на потребительские товары снижается, сообщалось в обзоре банка. "Исторический опыт показывает, что снижение темпов инфляции часто влечет за собой серьезные издержки для экономического роста, и, по нашему мнению, вероятность рецессии приближается к 50%, – отмечает команда экономистов банка. – Центробанкам, возможно, удастся обеспечить "мягкую посадку" или "нежесткую посадку" экономике, однако для этого потребуется, чтобы кризис предложения ослаб, а спрос оставался устойчивым".

Согласно прогнозу Citigroup, мировая экономика вырастет на 3% в 2022 году и на 2,8% в 2023 году. Однако рецессия в экономике, если она все же случится, вероятно, будет "самой заурядной" – с повышением безработицы на несколько процентных пунктов и снижением ВВП в течение нескольких кварталов, прогнозируют также в банке.

Как отмечают в МВФ, основные причины для пересмотра прогноза: рост цен на продукты питания и энергоресурсы, замедление притока капитала на развивающиеся рынки. Отдельно отмечается, что продолжающаяся пандемия COVID-19 и ослабление экономического роста в Китае также "серьезно осложняют" задачу по преодолению усиливающихся рисков.

Напомним, ранее статистическое ведомство КНР сообщило, что во втором квартале 2022-го рост китайского ВВП почти остановился – он составил всего 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Это второй худший показатель с момента начала сбора данных в 1992-м после падения на 6,9% в первом квартале 2020 года из-за ковида. В первом квартале рост ВВП КНР составлял в годовом выражении 4,8%, притом что официально провозглашенная в Пекине цель по ВВП на 2022 год составляет скромные для этой страны 5,5% (см. "НГ" от 17.07.22). И западных экономистов действительно очень беспокоит замедление экономической активности в Поднебесной.

Эксперты "НГ" полагают, что причин для ухудшения ситуации в мировом ВВП несколько. "Страны Запада, еще полностью не оправившись от пандемии, столкнулись с энергетическим кризисом. А следом устроили экономическую войну с крупнейшим в мире экспортером ресурсов", – замечает исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "Ива Партнерс" Артем Тузов. Ожидать в этих условиях активного роста мировой экономики было бы самонадеянно. В дополнение к этому Китай, который мог бы вытянуть темпы роста ВВП в 2022 году, избрал путь нулевой толерантности к COVID-19, что заставляет закрываться целые регионы страны на локдаун, продолжает экономист.

Россия как крупнейший в мире экспортер ресурсов, конечно, зависит от мировой экономики, отмечает Тузов. "Падение спроса на биржевые товары вызовет падение цен на все экспортируемые из РФ ресурсы. В результате себестоимость добычи ресурсов может стать выше стоимости их продажи, что вызовет кризисные явления уже в экономике РФ", – допускает экономист.

Для мировой экономики в последние месяцы усилились опасности, которые ранее были менее заметны, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. "Ситуация в Украине усиливает геополитические риски. Связанные с этим санкции и уменьшение поставок ресурсов на мировой рынок усиливают физическую нехватку энергоресурсов, сельхозсырья, увеличивая цены на них. Это подрывает рентабельность многих видов бизнеса, платежеспособный спрос компаний и населения", – поясняет эксперт. А высокая инфляция в мире, вызванная предыдущими вливаниями денег в экономику для борьбы с пандемией и указанным подорожанием ресурсов, вызывает теперь жесткую политику центробанков, поднимающих свои процентные ставки для противодействия росту цен, продолжает он.

По мнению аналитика, для России реализация такого сценария несет дополнительный негатив. "Замедление темпов роста в мире может способствовать сокращению потребности и снижению цен товаров российского экспорта. Это ограничит доходы и возможности производства в нашей стране. С другой стороны, высокая мировая инфляция поднимает стоимость импорта, делает дороже его внутреннее потребление. Такие обстоятельства также уменьшают возможности производства и потребительского спроса в России", – отмечает Гойхман.

И глубокий энергокризис в ЕС, и рекордная инфляция в Европе и США, да и в целом состояние мировой экономики, – все это вызывает беспокойство. Однако доля России в общемировом ВВП, судя по данным того же МВФ, колеблется в диапазоне от 2 до 3%, так что в этом плане влияние на РФ может быть и ограниченным, следует из пояснений эксперта Андрея Лободы.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658223000


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