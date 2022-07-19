Запад форсирует экспроприацию российских активов, - В.Катасонов

12:37 19.07.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 19.07.2022



Попытка обойти санкции будет объявлена в ЕС уголовным преступлением, что откроет путь к конфискации украденного у России



Я уже писал, что через несколько дней после начала санкционной войны против России стали раздаваться призывы конфисковать любые российские активы, находящиеся в пределах досягаемости коллективного Запада. Пока все ограничивалось блокировками (арестами) активов российского происхождения.



В конце июня Минфин США отчитался за себя и за своих союзников о блокировке активов на 330 млрд. долл. за 100 дней санкционной войны. Из них 300 млрд. долл. – активы Центробанка России, остальные принадлежат частным лицам и компаниям. 1 июля агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз заблокировал порядка 14 миллиардов евро, принадлежащих российским лицам, которые попали под санкции.



Власти США, Великобритании, ЕС до сих пор с экспроприацией не спешили. Не было необходимых юридических оснований для такого действа. Принцип "собственность свята" соблюдается. Чтобы провести экспроприации, необходимо проделать огромную работу по изменению действующего законодательства. Кроме того, экспроприация российских активов может обрушить созданную после Второй мировой войны международную финансовую систему.



В начале июля в швейцарском городе Лугано проходила международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Большинство участников высказались за конфискацию российских активов и их продажу для формирования фонда восстановления Украины. По их мнению, величина такого фонда может достичь 500 млрд. долл. Единственным участником, не поддержавшим эту идею, оказался президент Швейцарии Иньяцио Кассис. TheGuardian процитировала слова швейцарского президента: "Право собственности – это основное право, право человека. Вы должны обеспечить защиту граждан от власти государства. Это то, что мы называем либеральной демократией". Швейцарская ассоциация банкиров в марте сообщала, что на счетах российских граждан находится порядка 150-200 млрд. швейцарских франков. Однако президент Швейцарии и ряд высокопоставленных чиновников страны сопротивляются подобному шагу, т. к. он может окончательно уничтожить статус альпийской республики как надежной банковской гавани для других стран.



Однако пыл большинства западных экспроприаторов затмевает разумные опасения. На конференции в Лугано выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, объем замороженных по всему миру российских активов составляет от 300 млрд. до 500 млрд. долл. "Мы предлагаем найти формулу создания национального и международного законодательства для возможности конфискации замороженных активов в случае неспровоцированной агрессии, которая будет нормой", – заявил Шмыгаль. Большинство участников конференции его поддержали.



Эксперты не исключают, что первые конфискации российских активов могут начаться текущим летом. Впереди идет Канада.



В конце июня Сенат Канады одобрил законопроект, позволяющий конфисковать ранее замороженные российские активы. Если принятый парламентом документ утвердит генерал-губернатор, под действие нового закона попадут движимое и недвижимое имущество, счета в банках, криптовалюта. Окончательное решение по каждой конкретной конфискации будет принимать Верховный суд Канады, который определит, действительно ли собственность принадлежит, удерживается или контролируется "прямо или косвенно" лицом, организацией или государством, оказавшимися под санкциями.



В тексте законопроекта говорится, что арестованные активы могут быть использованы для "восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности"; для "восстановления международного мира и безопасности" и выплаты компенсаций пострадавшим. За этими формулировками скрывается Украина.



Итак, прецедент создан. Он расчищает дорогу для подобных решений в других странах Запада.



3 июля The Guardian со ссылкой на британского министра иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российских активов для передачи Украине. "Я поддерживаю эту идею. Мы изучаем этот вопрос. В Канаде приняли соответствующий закон. Мы же работаем над этим совместно с МВД и Минфином. Нужно лишь хорошо изучить особенности этого вопроса", – заявила Лиз Трасс.



Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский 4 июля прокомментировал это следующим образом: "Подобные действия ряда стран воспринимаются нами как посягательство на суверенную собственность. Отказ Запада от взаимодействия в правовом поле создает крайне опасный прецедент для всех участников современной мировой финансовой архитектуры, показывающий неспособность гарантировать суверенный статус активов государств вне зависимости от геополитических реалий".



12 июля СМИ, ссылаясь на заявление европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, сообщили, что Евросоюз готовится принять директиву, позволяющую конфискацию российских активов в странах-членах Союза в случае обхода санкций. По словам Дидье Рейндерса, Еврокомиссия уже получила согласие парламента, окончательное решение будет принято в октябре. Попытка обойти санкции будет объявлена в ЕС уголовным преступлением, что откроет путь к конфискации российских активов: "Таким образом появится возможность у всех государств ЕС проводить судебную процедуру и конфискацию. Еврочиновник подчеркнул целевой характер планируемых экспроприаций: "Средства [полученные от конфискации] пойдут в общий фонд для украинского народа".



И вот последняя новость из Риги. На прошлой неделе там встретились министры юстиции Латвии и Украины Янис Борданс и Денис Малюська. Украинский министр отметил, что главным препятствием на пути конфискации золотовалютных резервов России, хранящихся за рубежом, был принцип иммунитета государственной собственности. "По результатам обстоятельной работы с ведущими международными юристами мы нашли способ преодолеть это ограничение путем заключения соответствующего многостороннего соглашения или ряда двусторонних соглашений. Я благодарен дружественной Латвии за готовность стать первым государством, с которым мы начинаем разработку такого соглашения", – заявил Денис Малюська. "Украина и Латвия начинают работу над соглашением о конфискации российской государственной собственности за рубежом", – сообщила 15 июля пресс-служба украинского Минюста.



Я привел только некоторые примеры готовящейся экспроприации российских активов. Оценивать ее последствия лишь величиной украденных у России денег и имущества нельзя. Последствия будут общемировые. Приближается крах капиталистической системы, существовавшей нескольких веков. Экспроприация российских активов – часть глобального переворота, названного Клаусом Швабом "Великой перезагрузкой".