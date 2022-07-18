Европа готовится к худшему. Без газа из России ее ждет хаос, - Д.Марьянович

12:51 19.07.2022 Advance

Хорватия



Все долгосрочные европейские планы были связаны с российским газом, и что теперь?



В Европе началась подготовка к худшему, а худшее - это отключение российского газа, пишет Advance. При таком сценарии - даже с максимальной долей других источников со всего света - энергии не хватит ни для домохозяйств, ни для промышленности. И тогда начнется хаос.



Д. Марьянович



Бывают периоды, когда звучат предположения о том, что грядут значительные изменения в ближайшем будущем, а бывают моменты, когда эти изменения начинаются. Подготовка к этим сценариям, конечно, ведется еще на этапе предположений, но моменты изменений все равно вызывают шок уже потому, что неизбежны.



Германия, четвертая экономика мира, из-за энергетического кризиса уже повысила уровень угрозы вдвое и готовится к разным сценариям, включая прекращение поставок российского газа. Сейчас "Северный поток - 1" закрыт. Формально на десять дней, пока проводится ежегодное техническое обслуживание.



На самом деле никто не знает, что будет через десять дней, но началась подготовка к худшему, а худшее - это отключение российского газа.



Некоторые предприятия в Европе, прежде всего в Германии и Италии, уже или значительно сократили производство, или полностью его остановили. И это не следствие дефицита энергоносителей (до этого дело еще дойдет), а следствие невозможности платить за них по столь высоким ценам.



Европа отмежевывается от России весьма быстрыми темпами с тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине. При этом не ставится вопрос, может ли Европа отрезать себя от России? Это больше не обсуждается.



В ходе конфликта, который продолжается уже почти 20 недель, позиции сторон изменились, и отношения обострились сначала с европейской, а потом и с российской стороны. В начале, когда Европа объявила санкции против России и решила быстро снижать энергетическую зависимость от России, Москва действовала весьма самоуверенно. Там были уверены, что Европа все же не откажется от российских энергоносителей, поскольку у них огромное преимущество перед всеми другими альтернативными ресурсами: они дешевле.



С течением времени Россия увидела, что Европа настроена серьезно, и сама начала оказывать энергетическое давление. Ни одна из сторон не отступает, и теперь они оказались в новой ситуации.



Запад направляет большое количество оружия Украине, а Россия готова усиливать давление, а при случае и вовсе прекратить поставки газа. Не потому, что Москва уверена - Европа пойдет на попятную под давлением. Нет, Россия надеется, что в Европе начнется нечто вроде того, что происходит в Шри-Ланке, то есть хаос. И потом хаос "сделает свое дело".



А хаос, вероятно, будет. Если промышленность погрузится в проблемы, а так и будет, в чем мы скоро убедимся, можно ожидать радикализации политической арены, большего давления на центр и с правой, и с левой стороны, особенно в Германии.



Европейский Союз - большой экономический игрок, но данная ситуация грозит ему полным разорением. Какие товары в основном экспортирует Европа? Химическая продукция, автомобили, станки и оборудование. Все эти сектора очень зависят от энергоносителей и сырья.



Химическая и фармацевтическая продукция привязаны к ценам на энергоносители. Автомобильная промышленность зависит от стали, и ее производительность также очень зависима от цен на энергоносители.



Проще говоря, самые важные отрасли европейской промышленности тесно связаны с доступной и, что еще важнее, дешевой энергии.



Еще со времен холодной войны Россия была ключевым европейским поставщиком этих крайне необходимых ресурсов. 25% нефти, 46% угля, 40% газа. Нефть и уголь Европа еще может купить в другом месте и поэтому по собственной инициативе решила отказаться от их импорта из России. Сначала "отрезали" уголь, а потом было объявлено и об отказе от закупок российской нефти к концу текущего года. Но о газе не было ни слова. Конечно, ведь европейцы понимают, что им больше негде его закупать. По крайней мере в нужных объемах и по тем ценам, которые позволили бы работать европейской промышленности.



Зная об этом, Россия держит в руках на самом деле мощный инструмент давления на Европу. Москва может отключить газ, хотя и понесет сама финансовые убытки.



Зависимость от российского газа особенно сильна в Восточной и Центральной Европе, где находятся страны, которые почти полностью зависят от российского газа.



Важно отметить, что Европа уже давно осознавала геополитическую напряженность между Западом и Россией, но ее больше списывали на соперничество между Вашингтоном и Москвой. Иными словами, несмотря на такие отношения, Европа по-прежнему основывала свою стратегию на связях с Россией, то есть на ее энергоносителях.



Долгосрочные стратегии экономических держав, таких как Германия и Италия, напрямую связаны с российским газом в ближайшие десятки лет. Даже так называемый "зеленый курс" был напрямую связан с российским газом, поскольку газ, в отличие от нефти и угля, более "чистый" энергоноситель. Уже поэтому можно сказать, что Европа задумывала всю свою стратегию и даже переход на возобновляемые и "зеленые" источники энергии, рассчитывая на российский газ. Его не планировали закупать меньше. Более того, в ближайшее время его планировали закупать куда больше. Поэтому и был построен газопровод "Северный поток - 2". Кстати, в его строительстве участвовала не только Германия, но и несколько европейских энергетических компаний.



Все это было тесно связано с газом, и на самом деле не удивительно, что Европа так и не придумала реальной альтернативы газу на случай подобного сценария. А может, европейская промышленность и не хотела рассматривать альтернативы, поскольку их просто не существует?



Так или иначе, ситуация такова, что около 40% всего газа в Европе используется домохозяйствами, а точнее для отопления домов по всей Европе. 35% отправляются промышленности, 15% нужны для выработки электроэнергии, а десять - для других нужд.



40% газа Европа получала из России, 20% - из Норвегии. 20% приходилось на СПГ, а десять процентов шли из Алжира. Еще десять процентов обеспечивали другие источники.



Если посмотреть только на эти цифры, потребление и импорт, то мы тут же понимаем -без российского газа у Европы возникнут проблемы со всем вышеперечисленным, начиная с отопления домов и заканчивая промышленностью и выработкой электроэнергии.



Сейчас Европа должна заполнять свои хранилища газа и готовиться к зиме. Вместо этого Европа сейчас расходует газ из своих хранилищ…



Само по себе это, вероятно, страшный факт, о котором заговорят при определенных негативных обстоятельствах в будущем. Ведь если сейчас расходуется газ из запасов, чтобы поддержать некоторые ключевые отрасли промышленности, то неужели судьба тех людей, кто не сможет отапливать свое жилье зимой, висит на волоске? Или власти исходят из оптимистичных прогнозов о том, что к зиме все "как-нибудь разрешится"?



Согласно некоторым экспертным оценкам, Европа могла бы снизить зависимость от российского газа максимум на одну треть (от довоенного импорта). А на три трети?



Сейчас европейцы активно переходят на электричество, выработанное на АЭС, а также на угольных станциях, чтобы сохранить как можно больше газа, то есть не "тратить" его на выработку электроэнергии.



Что касается СПГ, то Европа уже импортирует его почти на максимуме возможного. Для строительства новых терминалов ей нужно не менее двух лет, и в сложившейся ситуации это кажется целой вечностью, поскольку это еще две зимы, которые надо как-то пережить.



Давайте обратимся еще к некоторым цифрам. По данным Международного энергетического агентства, 140 миллиардов кубометров газа, которые Европа импортирует из России, заменить можно только 63 миллиарда кубометров. Это если воспользоваться всеми альтернативными вариантами, которые сейчас доступны. Иными словами, энергии просто будет не хватать.



А в долгосрочной перспективе? Да, если Европа готова полностью отмежеваться от России, это возможно. Энергоносители придется покупать в более отдаленных уголках мира. Правда, нравится это Европе или нет, они будут тоже связаны с Россией. В будущем энергоносители могут поступать с юга, с месторождений Африки и Ближнего Востока, как и, разумеется, с Запада.



При таком сценарии Европа впадет в сильную зависимость от Соединенных Штатов. Для США это станет новым источником долгосрочных доходов, что для Вашингтона идеально. Но Европа при таком раскладе неминуемо ослабнет, поскольку, покупая дорогие энергоносители (СПГ всегда будет дороже того газа, который поступает по газопроводам), Европа мало что сможет. Она определено не сможет стать глобальным игроком, а в еще более отдаленной перспективе ситуация для нее может осложниться, если она превратится в место, где будут сводить счеты державы Востока и Запада. Источник - ИноСМИ

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