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Жамшид Ходжаев одобрен на должность вице-премьера - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана
12:52 19.07.2022

На должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Законодательная палата одобрила кандидатуру Жамшида Ходжаева, экс-министра сельского хозяйства.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 16 июля рассмотрели и утвердили кандидатуру Жамшида Ходжаева на должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее сегодня мы сообщали, что Сардор Умурзаков, который прежде занимал эту должность, был назначен на должность руководителя Администрации президента.

Жамшид Ходжаев (1979 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет (2000) и Бирмингемский университет Великобритании (2003). Работал в банковской системе с 2000 года, из 14 лет работы в структуре Центрального банка Узбекистана 8 лет занимал руководящую должность.

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В 2017 году работал первым заместителем председателя Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистан, где он курировал департаменты казначейства, внешнеэкономической деятельности, информационных технологий, проектного финансирования и другие.

В августе 2017 года занял должность первого заместителя председателя Счетной палаты - начальника Инспекции по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет.

В ноябре 2017 года он был утвержден министром внешней торговли, а в январе 2019 года назначен министром сельского хозяйства.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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