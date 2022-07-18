В Европе слов много, а газа нет, - Бурак Караджа

12:55 19.07.2022

Yeni Safak

Турция



Энергетический кризис больно ударил по Европе. Но она допустила это сама, считает автор статьи. По его мнению, была масса доказательств того, что Россия – "ненадежный поставщик". Однако Европа так и не смогла перерезать пуповину и отказаться от ее энергоресурсов.



Европа находится в затруднительном положении из-за энергетического кризиса. После того как Россия временно перекрыла вентиль, обсуждается даже нормирование природного газа зимой. Однако энергетический кризис произошел неслучайно. С 2006 года, когда между Россией и Украиной возникала напряженность, европейские страны много раз сталкивались с отключением газа или высокими ценами. Для решения проблемы были подготовлены десятки докладов, однако ни одного шага сделано не было.



Европейские страны ищут выход из энергетического кризиса, усугубляющегося на фоне российско-украинского военного конфликта. Ранее страны Европейского союза объявили план RePowerEU, включающий шаги по снижению зависимости от российских ресурсов. При этом самой большой проблемой считается невозможность уменьшить зависимость в короткие сроки. Сокращение Россией поставок газа в Европу на 60% вынудило страны ЕС, поставившие цель перехода на экологически чистую энергию, вернуться к ископаемому топливу. В то время как Европа заставляет развивающиеся страны отказываться от угля, запасы этого топлива на континенте достигли пика за 2,5 года. Началось введение в эксплуатацию тепловых электростанций. Наконец, закрытие Россией вентиля газопровода "Северный поток" подняло в Европе вопрос о нормировании поставок природного газа.



Европа не извлекает уроков



События последних 15 лет показывают, что Европа не извлекла уроков из пережитых энергетических кризисов. Примечательно, что европейские страны, которые уже четыре раза сталкивались с проблемой энергоснабжения, вызванной российско-украинским кризисом, хотя и объявляли различные планы, не предпринимали конкретных шагов. Дипломатические кризисы между Россией и Украиной, начинавшиеся с политической напряженности, в 2006, 2009 и 2014 годах также перерастали в энергетические коллапсы и отрицательно сказывались на странах ЕС.



Первый кризис вспыхнул в 2006 году



Первый крупный газовый кризис 2006 года произошел из-за президентских выборов на Украине, состоявшихся в 2004 году. Россия сократила поставки газа в Европу на 25%. В 2009 году политическая напряженность между Россией и Украиной вызвала новый энергетический кризис. В то время Россия повысила цены на природный газ с 250 до 450 долларов и прекратила его подачу. Кризис закончился после того, как Россия объявила о снижении цен на поставки природного газа на 20%, а Украина снизила плату за транзит.



В 2014 году Россия отменила освобождение от таможенных пошлин



Третий энергетический кризис между Россией и Украиной произошел в 2014 году, когда пророссийскую политическую власть на Украине сменила новая прозападная администрация. С подписанием новым украинским руководством соглашения об ассоциации с ЕС политический кризис за короткое время превратился в энергетический. Россия отменила нулевую таможенную пошлину на природный газ, поставляемый на Украину, увеличив цену на импорт голубого топлива до 485 долларов за тысячу кубометров.



"Зеленая книга" осталась на полке



В опубликованной ЕС после энергетического кризиса 2006 года "Европейской стратегии устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики" ("Зеленой книге") были определены три основные цели и шесть приоритетных направлений. Среди целей, поставленных перед государствами-членами в рамках стратегии, были повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии, создание конкурентоспособного внутреннего энергетического рынка и улучшение координации энергетического предложения и спроса ЕС на международной арене. В январе 2007 года был принят новый документ под названием "Энергетическая политика Европы", направленный на увеличение доли возобновляемых источников энергии до 20%.



"Южный газовый коридор" – по-прежнему на стадии проекта



В ноябре 2008 года была опубликована Вторая стратегическая обзорная декларация, содержащая План действий ЕС в области энергетической безопасности и солидарности. В декларации был предложен план действий из пяти пунктов. Вместе с тем отмечалось, что в целях снижения зависимости от России в сфере природного газа необходимо развивать "Южный газовый коридор", который, как предполагается, покроет значительную часть будущих потребностей ЕС в природном газе.



Никак не мог разорвать пуповину



Хотя все эти кризисы укрепили представление о России как о ненадежном поставщике, ведущие страны ЕС за все время не сделали никаких шагов по уменьшению своей зависимости от нее. Более того, несмотря на прошлые кризисы, были предприняты совместные шаги в направлении "Северного потока – 2", который будет способствовать еще большему увеличению зависимости от России.



Планов по импорту СПГ недостаточно



После того как энергетический кризис между Россией и Украиной, произошедший в 2014 году, отрицательно сказался на безопасности поставок природного газа в ЕС, был объявлен энергетический пакет Евросоюза. В пакете рекомендовалось претворять в жизнь "Южный газовый коридор" и импортировать природный газ из стран Северной Америки и Центральной Азии в Европу. Утверждалось, что в Северной Европе нужно создавать объекты по переработке СПГ. Также содержалась рекомендация об установлении стратегического энергетического партнерства с такими транзитными странами, как Алжир и Турция, а также с такими странами-поставщиками, как Азербайджан, Туркмения и африканские государства.



Сценарий нормирования природного газа



Осознавая, что новый план действий не будет претворен в жизнь в короткие сроки, европейские страны ищут способы запасания природного газа перед зимним сезоном. Постепенное сокращение газа, осуществляемое Россией, заставляет страны континента задуматься. Европа ищет альтернативные источники, тем временем лондонская Shell выступила с критическим предупреждением о счетах и распределении энергии. Генеральный директор Shell Бен ван Берден (Ben van Beurden) заявил, что, в то время как расходы растут из-за риска прекращения поставок газа из России, этой зимой европейские потребители могут столкнуться с вероятностью нормирования энергии.



Автор: Бурак Караджа (Burak Karaca)