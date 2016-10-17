Запорожскую область бывшей Украины возглавил россиянин Антон Кольцов

13:51 19.07.2022

Правительство Запорожской области возглавил экс-вице-губернатор Вологодчины

Алексей Иванов



Председателем правительства Запорожской области стал уроженец Череповца, по первому образованию являющийся врачом, а по второму - инженером.



Опытный российский управленец-хозяйственник точно не трус; сам вызвался поехать в еще не полностью освобожденный регион (на данный момент чуть более 70% территории области находится под контролем русских сил).



Антон Викторович Кольцов родился 24.06.1973 в г. Череповце Вологодской области.



В 1996-м окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности "Педиатрия, врач-педиатр". Работал детским хирургом в Череповецкой городской больнице.



В 2003-м окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Обработка металлов давлением", инженер. Трудился инженером-конструктором, начальником цеха сервисного обслуживания, директором по развитию, директором по сервисному обслуживанию механического оборудования, директором по производству в череповецкой компании "Стоик" (крупнейшая в России сервисная компания, осуществляющая техобслуживание и ремонт оборудования предприятий сталелтиейного и горнодобывающего гиганта "Северсталь").



В 2010-м прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ", присвоена дополнительная квалификация "Мастер делового администрирования". Работал директором по производству ООО "Северсталь-Промсервис", начальником управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии дивизиона "Северсталь Российская сталь", директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО "Северсталь Менеджмент".



17.10.2016 назначен первым вице-губернатором, председателем правительства Вологодской области. По свидетельству местных, вплоть до сегодняшнего дня вполне успешно курировал народно-хозяйственный комплекс региона. В июле 2021-го завершил обучение в "школе губернаторов", был включен в кадровый резерв страны.



В коррупционных и прочих скандалах не замешан. Безусловно поддержал спецоперацию. Бывал в народных республиках Донбасса.



Женат, воспитывает двоих детей.



Антон Кольцов с супругой Ириной

"Представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области. Кольцов - выпускник "школы губернаторов" и ранее работал в металлургической отрасли, что очень важно для Запорожской области. Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам", - сообщил РИА Новости член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.