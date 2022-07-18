Директором угольного ГП "Кыргызкомур" вновь назначен Мирлан Жакыпов, ранее уволенный за коррупцию

14:11 19.07.2022

19 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Директором ГП "Кыргызкомур" вновь назначен Мирлан Жакыпов. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.



По ее данным, сегодня коллективу его представил замминистра энергетики Тилек Айталиев.



Ранее должность главы "Кыргызкомура" занимал 33-летний Элдияр Калдарбеков. Он был назначен в мае 2022 года. А до него госпредприятием руководил Мирлан Жакыпов.



51-летний Мирлан Жакыпов занимал должность гендиректора ГП "Кыргызкомур" и в 2015 году. По данным СМИ, был отстранен от должности из-за возбужденного против него уголовного дела по обвинению в коррупции.



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распоряжением премьер-министра от 17 января 2016 года был временно освобожден от должности, так как в отношении него было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в нанесении ущерба государству на крупную сумму денег. июня 2016 года депутат Мээрбек Мискенбаев заявил, что директор предприятия "Кыргызкомур" Мирлан Жакыпов присвоил 35 млн сомов, а дело закрыли.