 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.07.2022
22:25  Polymetal казахстанской пробы. Компания может продать российские активы
22:22  Путин посетил будущее России: президент лично увидел, что нас ждет. Скрытый смысл визита ВВП в Иран, - М.Ростовский
22:03  Верховный суд Казахстана полностью оправдал журналистов Сейтказы и Асета Матаевых
21:49  Иран научит Россию привыкать к санкциям, - НГ
16:02  Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
14:11  Директором угольного ГП "Кыргызкомур" вновь назначен Мирлан Жакыпов, ранее уволенный за коррупцию
13:51  Запорожскую область бывшей Украины возглавил россиянин Антон Кольцов

12:55  В Европе слов много, а газа нет, - Бурак Караджа
12:52  Жамшид Ходжаев одобрен на должность вице-премьера - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана
12:51  Европа готовится к худшему. Без газа из России ее ждет хаос, - Д.Марьянович
12:37  Запад форсирует экспроприацию российских активов, - В.Катасонов
12:30  Глобальный ВВП идет на "жесткую посадку"
12:25  Скрещенные вилы крестьянского бунта. О массовых протестах в сельском хозяйстве Европы, - В.Прохватилов
11:34  Умерла от рака в Германии майданная запевала народная артистка Украины Руслана Писанка
11:33  Натовская прокси-война против России, - Олег Никифоров
10:32  Москва напомнила Тегерану про долги, - Игорь Субботин
10:13  Конфликт на Украине дорого обойдется лидерам Европы: будет хуже, - А.Яшлавский
09:35  Как и когда закончится Украинская война-СВО - прогнозы от амер-адмирала Ставридиса
09:33  Наследный пошел на принцип. Джо Байден вернулся из ближневосточного турне с сомнительными успехами, - "Къ"
08:03  Кыргызстан будет обеспечен продовольственной пшеницей на... 65 процентов
07:32  Как победить "пятую колонну" в России и при этом не превратиться в Украину, - Роман Рейнекин
07:10  В Восточно-Казахстанской области... затонул теплоход "Дозорный"
07:02  Число погибших при беспорядках в Каракалпакии выросло до 21 человека
01:19  На каждую язву есть своя опухоль. Обострение в Афганистане и его окрестностях, - Лариса Шашок
00:49  Bloomberg: Цены на газ в Европе подскочили. Россия не поможет
00:30  Пять вузов Кыргызстана получили особый статус. Указ президента
00:19  Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану
00:18  Китайские корабли-дроны скоро завоюют Тихий океан
00:16  Страны Центральной Азии договорились не нападать друг на друга, - В.Панфилова
00:15  Экс-мажилисмена известного боксера Серика Конакбаева обвинили в рейдерстве - КазТАГ
Понедельник, 18.07.2022
18:00  Армия Z освободила от бандер-оккупации Северск
16:18  Секс, соцдемы, клофелин: Кто "сливает" компромат на Шольца
16:11  Казахстан может повторить судьбу Украины, – Р.Ищенко
15:56  "Газпром" сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
15:52  Предстоит битва – за обновление государства Российского, - Виталий Аверьянов
15:49  Некоторые актуальные вопросы Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов
14:39  Поколение инфантилов. Америка стремительно теряет взрослость, - The American Mind
14:38  Над мольбой Джо Байдена качать побольше нефти арабы лишь посмеялись, - American Thinker
13:57  КазКабмин достойно наработал на жесткую отставку, - Д.Ашимбаев
13:38  Об инсценировках как методе политики Запада. Статья министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
13:31  Имущество бизнесмена из списка ForbesКЗ Балушкина намерены конфисковать
13:29  Клешни отвалились. В Донбассе уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab
13:14  Американцы удивлены успехами русских. Раньше HIMARS не убивал никто
13:11  Массовое увольнение директоров школ в Кыргызстане. Кто может претендовать на должность
13:09  Бишкек. Дело главы Next TV. Суд оставил Таалая Дуйшенбиева под стражей
12:50  545 человек ("международных террористов"?) осуждены в Казахстане после январских беспорядков
12:44  От Сталинграда - до Берлина. Куда дойдем из Донбасса? - Евгений Цоц
11:42  "Россия свергла правительство Италии, потому что США делали так же"
10:55  Между Старым и Новым Казахстаном: водки больше чем варенья? Обзор казахской прессы
10:51  Системно... О президенте и тугом Казправительстве, - Данияр Ашимбаев
08:52  Почему "Байрактар" полностью сдулся в украинском небе, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Верховный суд Казахстана полностью оправдал журналистов Сейтказы и Асета Матаевых
22:03 19.07.2022

Алена Субботина. Верховный суд полностью известных казахстанских журналистов Сейтказы и Асета Матаевых, передает корреспондент агентства.

Верховный суд на заседании во вторник отменил приговор суда города Астаны от 9 декабря 2016 года в отношении Сейтказы и Асета Матаевых. Зачитывая свой вердикт, судья пояснил, что Матаевы реабилитированы и оправданы, а также имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, которые вели уголовный процесс.

Напомним, Сейтказы и Асета Матаевых осудили в 2016 году. Уголовное преследование сопровождалось попыткой рейдерского захвата агентства КазТАГ. При этом, вина Матаевых по делу, которое как в Казахстане, так и за его пределами было признано политически мотивированным, не была доказана ни по одному из пунктов обвинения, что, впрочем, не помешало казахстанскому суду вынести обвинительный приговор. При этом ни один из участников заказного преследования Матаевых до сих пор не понес за это наказания.

5 июля 2022 года Утебеков сообщил, что генпрокуратура внесла протест против несправедливого приговора в отношении Матаевых. 6 июля Утебеков, комментируя ситуацию, связал пересмотр дела Асета Матаевых с изменениями в общественно-политической обстановке. 8 июля стало известно, что ряд депутатов сената и мажилиса надеются на полное оправдание Матаевых, подписав в числе прочего, соответствующее заявление. 9 июля сообщалось, что представители медийной сферы Казахстана с воодушевлением и оптимизмом восприняли новость о том, что Матаевы могут рассчитывать на полное оправдание по несправедливо сфабрикованному против них уголовному делу.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658257380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  