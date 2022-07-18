Путин посетил будущее России: президент лично увидел, что нас ждет. Скрытый смысл визита ВВП в Иран, - М.Ростовский

22:22 19.07.2022

Владимир Путин посетил с визитом Иран - значение этой новости далеко выходит за рамки того факта, что в последние месяцы в силу понятных причин хозяин Кремля крайне редко выезжает за пределы России. Иран сейчас - это не просто ближайший союзник, идеологический единомышленник и политический партнер Кремля. Сегодняшний Иран - это еще и своеобразное зеркало российского завтра, страна, опираясь на опыт которой, мы можем понять и просчитать, что нас ждет.



Конечно, любые политические аналогии условны, а любые политические зеркала обладают определенной долей "кривизны". Новый (или не совсем новый) "привилегированный партнер" Москвы - это государство чуть ли не с самой уникальной политической системой в мире.



Как вам, например, следующий пассаж из Конституции Ирана: "Исламская Республика - это система правления, основанная на вере в... Страшный суд и его конструктивную роль в человеческом совершенствовании на пути к Богу".



Усиление роли религиозного фактора - это сейчас ярко выраженная тенденция в российской политике. Но думается, что до внесения аналогичных изменений в Основной закон наша страна все же не дойдет. Однако сейчас важно не это. Сейчас важно следующее: тот решительный политический поворот, который Россия совершила в 2022 году, в Иране произошел еще 42 года тому назад.



С момента организованного ЦРУ в 1952 году государственного переворота в Тегеране и до момента свержения шаха в 1979 году в Иране были, если использовать российский политический жаргон, "долгие девяностые": период, в течение которого страна играла роль младшего политического партнера США.



Но тот период дрейфа от союзнических отношений с Западом до абсолютного антагонизма по отношению к тому же Западу, который в России занял как минимум 15 лет - от Мюнхенской речи Путина в 2007 году до начала специальной операции на Украине в 2022 году, - в Иране уместился всего в несколько месяцев, а то и недель. Начиная с 1979 года страна, в которой сейчас побывал Путин, официально является самым антиамериканским государством на планете.



Этот мой тезис может показаться несколько "волюнтаристским". Разве мало в мире других стран, чье начальство проводит антиамериканский политический курс и радует население антиамериканской политической риторикой? Ответ очевиден: много (хотя и не настолько много, как этого бы хотелось в Москве). Но даже на общем фоне неофициального "мирового антиамериканского фронта" Иран - это нечто совершенно исключительное.



Иран - страна, которая заставила американскую политическую элиту забыть свой излюбленный принцип nothing personal ("ничего личного"). Иран заставил верхи США испытать чувство глубокого унижения. Иран де-факто свалил одного американского президента (Джимми Картер проиграл на выборах в 1981 году в результате провала своей политики по отношению к новым властям Тегерана) и едва не свалила другого (в период своего второго срока Рональд Рейган чудом избежал импичмента из-за скандала "Иран-контрас").



Слишком много истории? Пожалуйста, вот вам современность. Свежая новость с ленты новостей: "Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Южную Корею".



Свежо предание, да верится с трудом - или по меньшей мере частично не верится. Жесткие, очень жесткие, исключительно жесткие, жесточайшие меры в отношении Ирана Запад принимает еще с самого 1979 года. И что?



ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Я бы, конечно, не решился сказать, что совсем ничего. Побывав в Иране четыре года тому назад, я лично увидел все тяготы жизни в условиях перманентной экономической блокады со стороны США. Но я увидел и другое - страну, чья экономика не была отброшена в "каменный век", а продолжает более или менее успешно функционировать на современном уровне. В условиях, когда Россия только привыкает к тотальной экономической блокаде со стороны Запада, этот факт может служить очень важной интеллектуальной "точкой опоры".



В нашем недавнем прошлом был популярен вот какой анекдот: оптимист в России изучает английский, пессимист - китайский, а реалист - автомат Калашникова. Судите сами о том, как именно в наших нынешних реалиях стоит "модернизировать" эту шутку. Но вот что обязательно должно быть частью такой "модернизации": реалист в нашей стране просто обязан детально изучать иранский политический, экономический и социальный опыт.



Россия и Иран - это очень разные державы по своему калибру и по своему весу. Однако с 24 февраля этого года мы "коллеги".



"Долбить" Москву США будут с не меньшим упорством, чем они "долбят" Иран вот уже при восьмом своем президенте. Даже как-то жалко, что Владимир Путин решил сделать свой иранский визит очень кратким. Понятно, что в условиях проведения специальной операции Верховный главнокомандующий не может слишком надолго покидать свою страну. Но посещение Ирана точно не является просто "дипломатическим визитом вежливости".



Мих.Ростовский