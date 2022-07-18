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    Казахстан   | 
"Многовекторность" приведет Казахстан к краху
01:02 20.07.2022

Александр Кобринский

О непростых отношениях между Россией и Казахстаном на данном этапе, санкциях в отношении нашей страны, которые Казахстан фактически поддержал, и о разговоре двух президентов по телефону - в материале Александра Кобринского.

Накопившееся в российском обществе неудовольствие целым букетом высказываний и действий высших должностных лиц Казахстана, подъем антироссийских настроений в казахстанском обществе имеют тенденцию к раскачиванию лодки союзнических отношений.

При этом остается неясным понимание Казахстаном того, что такое, собственно, союзнические отношения. Слова о стратегическом партнерстве, повторяемые как мантра, и одновременно с этим, например, проект министерства финансов Казахстана по соблюдению ряда санкций не совсем укладываются в единую союзническую линию. Даже косвенное участие в санкционной войне против России вряд ли можно соотнести со стратегическим партнерством. Тем более для образованных людей понятно: эти санкции нелегитимны по простой причине - их ввел ряд стран из ненависти к России и желания ее уничтожить, а не ООН, опираясь на международное законодательство. А впечатление такое, что в глазах Казахстана санкции ввел не коллективный Запад, а сам Всевышний, что они данность неоспоримая, подлежащая всенепременному исполнению.

Набирающий обороты конфликтный потенциал между странами должен быть максимально быстро нивелирован, а энергетика социума направлена на позитив. Тем более что Казахстан по-прежнему является братской страной для России, и наоборот. Но выросло и растет новое поколение в обеих странах, и есть риски недопонимания между соседями, стимулируемого проведением Казахстаном "многовекторной" политики, навязанной тридцать лет назад западными советниками. Смысл-то этой многовекторной политики был в том, чтобы оторвать бывшие советские республики от России, посеять в них хаос, распылить внимание РФ и ослабить ее с последующим расчленением. Эти планы сегодня уже никто и не скрывает. Для Казахстана важно понять, что многовекторность в политике - это в итоге всегда государственный переворот, а возможно, и крах государства, хаос на его территории, гибель людей. Надеяться, что этого не случится, наивно.

С учетом вышесказанного разговор Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева принципиально важен, а то, что о нем была дана сухая официальная информация, говорит о сложности процесса формирования принципов взаимодействия в новых условиях. На текущем этапе как Казахстану, так и России важно чувствовать взаимную поддержку. Отдаление Казахстана от России неизбежно повлечет за собой опасность потери им суверенитета, а возможно, не только его.

После неизбежного краха англосаксонской авантюры на Украине, США, Великобритания и их вассалы перенесут свою борьбу за мировое господство на территорию государств Туркестана, собственно, чем они уже и заняты. Кто при этом пострадает и каковы будут последствия для государств региона, несложно спрогнозировать.

Сам факт разговора очень позитивен и говорит о понимании президентами вызовов времени и желании их совместно преодолеть.

Источник - REGNUM
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