ЕС взял курс на Баку: энергетические ворота Европы

01:04 20.07.2022

Yeni Safak

Турция



Европа ищет альтернативы российскому газу. Один из вариантов – голубое топливо из Азербайджана, пишет Yeni Safak. Уже известно, что Европа планирует удвоить объем закупок газа из этой страны.



Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон побывали в Баку. По итогам переговоров фон дер Ляйен сообщила о планах удвоить объемы закупаемого у Азербайджана природного газа.



Европейский союз, продолжающий поиски альтернатив российскому природному газу, сосредоточился на возобновляемых источниках энергии, сжиженном природном газе (СПГ) и возможных дополнительных закупках голубого топлива у Азербайджана. В связи с этим вчера, 18 июля, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон нанесли визит в Азербайджан. "В условиях, когда Россия продолжает использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия, диверсификация нашего энергетического импорта является приоритетом для ЕС", – написала Еврокомиссия в Твиттере. Фон дер Ляйен, сделавшая заявления после переговоров в Баку, сообщила о планах удвоить объем закупок природного газа у Азербайджана за несколько лет.



Энергетические ворота Европы



В прошлом году добыча природного газа в Азербайджане составила 43,9 миллиарда кубометров. Из них 18,9 миллиарда кубометров произведенного газа Баку экспортировал, в том числе 8,5 миллиарда кубометров – в Турцию. За этот период по Трансадриатическому трубопроводу в Европу было переправлено 8,2 миллиарда кубометров. Остальной газ был передан в такие государства, как Болгария и Грузия. С другой стороны, сообщается, что на следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон примет в Париже президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида, чтобы обсудить поставки нефти и дизельного топлива.