Стражи исламской эволюции. Путин и Тегеран-22, - репортаж А.Колесникова

08:06 20.07.2022

Владимир Путин и его коллеги из Турции и Ирана встретились в Тегеране



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19 июля президент России Владимир Путин в Тегеране принял участие в саммите стран-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию и вместе с коллегами из Турции и Ирана атаковал позиции Соединенных Штатов в Сирии. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников уточняет, что интервенции были словесными.



Тегеран - обширный, чрезвычайно оживленный город, напоминающий этой живостью своей (а кто-то скажет, бессмысленной суетой), например, Стамбул или Каир. То есть в час, когда мы сюда прилетели, пробки в городе были, без преувеличения, многокилометровые.



Теперь, когда оглядываешься тут по сторонам, думаешь, конечно, о том, так ли у нас все будет лет через десять. Ну, не так уж безнадежно. Параллельный импорт, видимо, делает свое дело, и машины, хоть и не новые, не иранского производства. Французских, например, что-то немало. Российская делегация по крайней мере уехала из аэропорта на нестыдных иномарках. К примеру, вице-премьеру Александру Новаку выдали подержанный Mercedes Е-класса с водителем. Мысли о том, что вице-премьеры российского правительства вскоре будут передвигаться по улицам Москвы на б/у авто Е-класса, вызывает чувство законного, хоть и поверхностного, удовлетворения.



При помощи VPN-сервисов работают все мессенджеры, кроме Telegram, его, судя по всему, отключают вручную (с моим расправились примерно через час после прилета).



Унылый, можно сказать, руинный вид Тегерана, в том числе и его центра, коренные сознательные жители твердо объясняют тем, что в центре не разрешают строить, чтобы сохранить строения в их первозданном разрушающемся виде (и ни в коем случае не препятствовать их окончательному разрушению), а вот на севере, например, есть дома, которые стоят миллионы (и тут следует заминка, так как надо объяснять посторонним, в какой валюте, ибо один доллар стоит 240 тыс. риалов.- А. К.), просто миллионы!..



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Я спрашивал, нельзя ли по крайней мере убрать эту бесконечную и безобразную уличную торговлю, которая как саранча накрыла собой этот в целом великий город и неумолимо, кажется, дожирает его. Блузки, носки, ночные сорочки, подштанники, бесконечные тапки… Мне сказали, что нет, ни в коем случае. Ведь иранскому народу это очень нужно. Неужели это все скоро будет нужно и нам?



Саммит, ради которого господин Путин прилетел в Тегеран, посвящен Астанинскому процессу, в котором много лет обсуждается судьба Сирии. Но на самом деле в такой ситуации важнее двусторонние встречи. Еще недавно у господ Путина, Эрдогана и Раиси не было, без сомнения, шансов увидеть друг друга воочию. Но вот появился. И хотя иранские врачи честно предупреждают о том, что страну начинает захлестывать новая волна коронавируса, на саммите, похоже, никому до этого нет никакого дела. Так, после двусторонних встреч с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом страны Эбрахимом Раиси Владимир Путин должен был встретиться с президентом Турции. В какой-то момент выяснилось, что можно и мне, например, как еще трем журналистам, зайти в переговорную. Притом что я вчера и сегодня весь день был в "серой" зоне, то есть не соблюдал карантинный пост, до сих пор критически необходимый для созерцания такого рода встреч. Но о времена, о нравы все-таки меняются, и российский протокол, и журналисты, смеясь, расстаются с мрачнейшим коронавирусным прошлым.



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Журналистам в этом пресс-центре не привыкать воевать за места со стражами исламской революции

Журналистам в этом пресс-центре не привыкать воевать за места со стражами исламской революции



И теперь я мог констатировать, что господин Путин, который зашел на переговоры на несколько секунд раньше турецкого президента, стоял и ждал его в переговорной, а того все не было и не было. Кто же знал, что господин Эрдоган встретит в коридоре Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента РФ.- "Ъ"). Президент Турции уже прошел было мимо него, но вернулся и заговорил на своем, турецком. "Давно меня не видел…" - смущенно оправдывался потом господин Песков. Между тем российский президент под камерами простоял в неловкости минуты три, не меньше.



- Часто общаемся! - заметил турецкий президент, и это было не по правилам: начинать должен был господин Путин. Но, справедливости ради, протокольные правила между ними давно не работают.



Это оказались между тем самые долгие двусторонние переговоры в этот день. Тема вывоза украинского зерна, по словам очевидцев, была на них не последней.



- Отношения развиваются, несмотря ни на что,- сообщил российский президент турецкому коллеге.



Интересно, на что не следует смотреть. Видимо, на то, что Турция - член НАТО.



Можно считать, что и в публичной части переговоров Реджеп Эрдоган сообщил некоторую новость:



- В ходе последних Стамбульских переговоров (с участием российской и украинской делегаций.- А. К.) позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим после этих переговоров, будет обсуждаться во всем мире!



Реджепа Эрдогана волнует в этом деле, похоже, пиар его собственной страны: на смену Минским договоренностям могут придти Стамбульские, которые будут поминаться всуе еще, может, даже чаще.



На трехсторонней встрече три президента, участники мирного Астанинского процесса, выглядели, без преувеличения, ястребами. Они заботились о благополучии Сирии, конечно, но предсказуемо:



- В Сирии до сих пор действуют курдские группировки, которые работают под руководством США! - сообщил президент Турции.- Они, кроме всего прочего, грабят сирийские ресурсы, особенно нефть! Все они должны покинуть Сирию!



Господин Раиси не мог не обратить внимания на поведение Израиля:



- Обстрел аэропортов, гражданских объектов со стороны Израиля должен прекратиться! Нас особенно возмущает оккупация Голанских высот (до сих пор.- А. К.)! Израиль понятно кому помогает! В рамках Астанинского процесса мы установим справедливость в Сирии!



Впрочем, все это в его устах могло выглядеть еще даже бойчее, то есть как обычно.



Господин Путин тоже в целом не скрывал чувств:



- Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (данная организация запрещена в РФ.- "Ъ") и других экстремистских группировок. Подчеркну, что особую тревогу вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Оттуда исходит реальная угроза экстремизма, сепаратизма, преступности… Этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами!.. Они всячески поощряют сепаратистские настроения на территории страны.



Было бы странно, если бы господин Путин не обратил внимания на поведение Соединенных Штатов и в этом регионе.



Конечная задача США в Сирии, по его мнению,- довести дело до расчленения государства (не то на Украине.- А. К.).



Реджеп Эрдоган поначалу испытывал, казалось, радость:



Что спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев рассказал "Ъ" о работе Москвы на сирийском направлении

Что спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев рассказал "Ъ" о работе Москвы на сирийском направлении

- Иншалла, надеюсь мы будем еще чаще встречаться!



Но это продолжалось недолго:



- Есть террористическая угроза,- поддержал он коллег.- Борьба с террористами должна продолжаться! Вы - друзья мои! Но слова пока не помогают действиям! Рабочую партию Курдистана надо искоренить Сирии! Это террористическое гнездо! Пришло время уничтожить эту террористическую организацию!



Господин Эрдоган демонстрирует последовательность: он в этот день обязался заблокировать и вступление Финляндии и Швеции в НАТО, в связи с тем что власти этих стран, похоже, на самом деле не стремятся заниматься "террористическим гнездом" курдов в своих странах.



Да и вообще, это был день Реджепа Эрдогана. И его друзей, конечно, тоже.



Да, в Иране.



Но что же, если больше негде?



Андрей Колесников, Тегеран

№129 от 20.07.2022, стр. 1