Готов ли Китай на замещение вакантной должности иностранного инвестора в России? - В.Катасонов

08:11 20.07.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 20.07.2022



О масштабах инвестиционного обмена Китая и России



С началом санкционной войны коллективного Запада против России многие крупные инвесторы из недружественных государств стали заявлять о своем уходе из нашей страны. Отмечу, что на начало года накопленные прямые иностранные инвестиции в российской экономике составили 521,88 млрд. долл. По моим оценкам, примерно 80 процентов таких инвестиций пришли в Россию из стран, включенных в список недружественных. Надо иметь в виду, что далеко не все компании из списка недружественных стран делали громогласные заявления о том, что покидают Россию. Многие не хотят ее покидать, но на них оказывают давление из Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Например, на инвесторов из Кипра, на которых приходится добрая треть всех накопленных прямых инвестиций в России (173,43 млрд. долл.). Или из Бермуд (62,17 млрд. долл.). В отношении таких "тихих" иностранных инвесторов надо также продумать заранее превентивные шаги, а не дожидаться, когда они поставят нас перед фактом своего ухода.



Москва обсуждает разные варианты ответов на подобные действия. Такие, как национализация иностранных активов, передача иностранных компаний в управление российским структурам на время войны, замещение иностранных инвесторов из недружественных стран на инвесторов российских или инвесторов из дружественных государств. При обсуждении последнего из названных вариантов в качестве кандидатов чаще всего называют китайцев.



Действительно, Китай динамично из года в год наращивал экспорт капитала в другие страны. По итогам 2020 года, согласно данным ЮНКТАД, он занял второе место в мире по величине вывоза капитала в форме прямых инвестиций (т. е. инвестиций, обеспечивающих контроль над компанией). В прошлом году, правда, он откатился на четвертое место. Вот топ-10 стран по объему экспорта капитала в виде прямых инвестиций (ПИ) в 2021 году (млрд. долл.):



США – 403; Германия – 152; Япония – 147; КНР – 145; Канада – 90; Гонконг – 87; Российская Федерация – 64; Ирландия – 62; Южная Корея – 61; Сингапур – 47.



Как видим, отставание КНР от Германии и Японии минимальное. Более того, если соединить КНР и Гонконг ("большой Китай"), то в совокупности получается 241 млрд. долл. То есть у "большого Китая" второе место с большим отрывом от Германии и Японии.



КНР, как известно, санкции коллективного Запада против России не поддержала. В список недружественных государств, составляемый правительством РФ, он не входит. Более того, по многим документам и заявлениям политиков России Китай числится союзником Москвы. Да и до начала санкционной войны Китай считался главным экономическим партнером России. Такое звание он получил благодаря большим оборотам внешней торговли с нашей страной. По итогам прошлого года товарооборот РФ и КНР составил 146,88 млрд. долл. (российский экспорт в Китай – 79,32 млрд. долл.; российский импорт из Китая – 67,56 млрд. долл.). Китай – торговый партнер России№ 1; следующая за ним Германия в прошлом году отставала от Китая по товарообороту почти в 2,5 раза.



У многих сложилось представление, что и в области инвестиционного обмена Китай является главным или одним из главных партнеров России. Однако это представление ошибочно. В данной сфере позиции Китая более чем скромные. Экспорт капитала из России в Китай в форме ПИ составил в 2019 году всего лишь 43 млн. долл., в 2020 году – 2 млн. долл., в 2021 году – 46 млн. долл. Доля Китая в общем объеме российского экспорта капитала в форме ПИ в 2019 году составила всего лишь 0,2%; в 2020 году – 0,03%; в 2021 году – 0,07%. Гомеопатические дозы!



Но, может быть, между Китаем и Россией была улица с односторонним движением, инвестиции текли из Китая в Россию? Вот данные Банка России об экспорте капитала в форме ПИ из Китая к нам (млн. долл.): 2019 г. – 136; 2020 г. – 75; 2021 г. – 11. Доля Китая в общем объеме российского импорта иностранного капитала равнялась (%): 2019 г. – 0,4; 2020 г. – 0,8; 2021 г. – 0,08. Опять мы видим микроскопические значения.



Чтобы сформировать окончательное представление о масштабах инвестиционного обмена Китая и России, посмотрим на показатели накопленных прямых инвестиций на последнюю имеющуюся дату – 1 января 2022 года. Накопленные российские инвестиции в Китае составили 360 млн. долл. По отношению к общему объему накопленных российских прямых инвестиций за рубежом это всего-навсего 0,09%.



А теперь накопленные китайские инвестиции в российской экономике. Они равнялись 3.313 млн. долл. По отношению к общему объему накопленных прямых инвестиций в России это составляет гомеопатическую дозу в 0,5%. Многие государства из списка "недружественных стран" на начало этого года имели накопленные прямые инвестиции многократно большие, чем Китай. Например, у Великобритании их объем составил 39.310 млн. долл., Нидерландов – 35.933 млн., Франции – 21.290 млн., Германии – 21.290 млн., Швейцарии – 15.842 млн. долл. Даже США, которые с 2014 года ввели большое количество санкций против России, имели накопленные прямые инвестиции в полтора раза большие, чем Китай (4.667 млн. долл.).



Удивительно, но Китай по величине прямых инвестиций в российскую экономику на протяжении длительного времени топтался на месте, не проявляя особого интереса к России как сфере приложения капитала. Вот данные Банка России о величине накопленных прямых инвестиций за некоторые годы (на 1 января; млн. долл.): 2014 г. - 4.543; 2016 г. – 1.341; 2018 г. – 3.584; 2020 г. – 3.736. Эксперты отмечают, что преобладают краткосрочные китайские инвестиции (инвестор приходит в Россию на короткий срок). Получается, что на 1 января текущего года накопленные прямые инвестиции Китая в России в 1,4 раза меньше, чем в 2014 году. Китайским инвесторам нередко задают вопросы: почему вы обходите стороной Россию? Обычно ответ таков: условия инвестирования неустойчивы, правила часто меняются, курс рубля слишком колеблющийся.



По каким-то причинам Китай не стремился завоевывать своими прямыми инвестициями российскую экономику. У Китая были другие приоритеты. В первую очередь китайский капитал рвался в США. Но при президенте Дональде Трампе Вашингтон стал вводить серьезные ограничения для китайского капитала. Имели место даже дез-инвестиции (принудительный или добровольный уход части китайских инвесторов из американской экономики). Появились новые географические приоритеты в рамках китайского проекта "Один пояс – один путь". Но и в этом случае Россия оказалась на периферии интересов Китая (см.: Звезданович-Лобанова, Лобанов М. Инициатива "Один пояс и один путь". Какие цели в действительности преследует Китай? // "Свободная мысль", 2017, № 5).



С учетом сказанного выше есть серьезные сомнения насчет того, что Китай будет готов быстро и полностью заполнить в России вакантные позиции, которые освобождают инвесторы из недружественных стран. Опыт нескольких месяцев ведения санкционной войны против России показал, что многие китайские компании опасаются вторичных санкций США и их союзников. Думаю, более радикальной и эффективной будет такая мера, как национализация иностранных компаний.