 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.07.2022
08:57  Попытка № 4. Страны Центральной Азии опять хотят объединиться, - Д.Подольская
08:51  Эмираты открыли шлюз для экспорта ливийской нефти в Европу, - Игорь Субботин
08:13  Адская жара в Европе. Чем чреват тепловой удар, - В.Малышев
08:11  Готов ли Китай на замещение вакантной должности иностранного инвестора в России? - В.Катасонов
08:06  Стражи исламской эволюции. Путин и Тегеран-22, - репортаж А.Колесникова
01:04  ЕС взял курс на Баку: энергетические ворота Европы
01:02  "Многовекторность" приведет Казахстан к краху

00:35  В гонке за пост премьера Британии лидирует экс-глава минфина и мультимиллионер Риши Сунак
00:32  Оказывая давление на Казахстан, Россия давит на Британию и США, - "Регнум"
Вторник, 19.07.2022
22:25  Polymetal казахстанской пробы. Компания может продать российские активы
22:22  Путин посетил будущее России: президент лично увидел, что нас ждет. Скрытый смысл визита ВВП в Иран, - М.Ростовский
22:03  Верховный суд Казахстана полностью оправдал журналистов Сейтказы и Асета Матаевых
21:49  Иран научит Россию привыкать к санкциям, - НГ
16:02  Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
14:11  Директором угольного ГП "Кыргызкомур" вновь назначен Мирлан Жакыпов, ранее уволенный за коррупцию
13:51  Запорожскую область бывшей Украины возглавил россиянин Антон Кольцов
12:55  В Европе слов много, а газа нет, - Бурак Караджа
12:52  Жамшид Ходжаев одобрен на должность вице-премьера - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана
12:51  Европа готовится к худшему. Без газа из России ее ждет хаос, - Д.Марьянович
12:37  Запад форсирует экспроприацию российских активов, - В.Катасонов
12:30  Глобальный ВВП идет на "жесткую посадку"
12:25  Скрещенные вилы крестьянского бунта. О массовых протестах в сельском хозяйстве Европы, - В.Прохватилов
11:34  Умерла от рака в Германии майданная запевала народная артистка Украины Руслана Писанка
11:33  Натовская прокси-война против России, - Олег Никифоров
10:32  Москва напомнила Тегерану про долги, - Игорь Субботин
10:13  Конфликт на Украине дорого обойдется лидерам Европы: будет хуже, - А.Яшлавский
09:35  Как и когда закончится Украинская война-СВО - прогнозы от амер-адмирала Ставридиса
09:33  Наследный пошел на принцип. Джо Байден вернулся из ближневосточного турне с сомнительными успехами, - "Къ"
08:03  Кыргызстан будет обеспечен продовольственной пшеницей на... 65 процентов
07:32  Как победить "пятую колонну" в России и при этом не превратиться в Украину, - Роман Рейнекин
07:10  В Восточно-Казахстанской области... затонул теплоход "Дозорный"
07:02  Число погибших при беспорядках в Каракалпакии выросло до 21 человека
01:19  На каждую язву есть своя опухоль. Обострение в Афганистане и его окрестностях, - Лариса Шашок
00:49  Bloomberg: Цены на газ в Европе подскочили. Россия не поможет
00:30  Пять вузов Кыргызстана получили особый статус. Указ президента
00:19  Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану
00:18  Китайские корабли-дроны скоро завоюют Тихий океан
00:16  Страны Центральной Азии договорились не нападать друг на друга, - В.Панфилова
00:15  Экс-мажилисмена известного боксера Серика Конакбаева обвинили в рейдерстве - КазТАГ
Понедельник, 18.07.2022
18:00  Армия Z освободила от бандер-оккупации Северск
16:18  Секс, соцдемы, клофелин: Кто "сливает" компромат на Шольца
16:11  Казахстан может повторить судьбу Украины, – Р.Ищенко
15:56  "Газпром" сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
15:52  Предстоит битва – за обновление государства Российского, - Виталий Аверьянов
15:49  Некоторые актуальные вопросы Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов
14:39  Поколение инфантилов. Америка стремительно теряет взрослость, - The American Mind
14:38  Над мольбой Джо Байдена качать побольше нефти арабы лишь посмеялись, - American Thinker
13:57  КазКабмин достойно наработал на жесткую отставку, - Д.Ашимбаев
13:38  Об инсценировках как методе политики Запада. Статья министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
13:31  Имущество бизнесмена из списка ForbesКЗ Балушкина намерены конфисковать
13:29  Клешни отвалились. В Донбассе уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Готов ли Китай на замещение вакантной должности иностранного инвестора в России? - В.Катасонов
08:11 20.07.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 20.07.2022

О масштабах инвестиционного обмена Китая и России

С началом санкционной войны коллективного Запада против России многие крупные инвесторы из недружественных государств стали заявлять о своем уходе из нашей страны. Отмечу, что на начало года накопленные прямые иностранные инвестиции в российской экономике составили 521,88 млрд. долл. По моим оценкам, примерно 80 процентов таких инвестиций пришли в Россию из стран, включенных в список недружественных. Надо иметь в виду, что далеко не все компании из списка недружественных стран делали громогласные заявления о том, что покидают Россию. Многие не хотят ее покидать, но на них оказывают давление из Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Например, на инвесторов из Кипра, на которых приходится добрая треть всех накопленных прямых инвестиций в России (173,43 млрд. долл.). Или из Бермуд (62,17 млрд. долл.). В отношении таких "тихих" иностранных инвесторов надо также продумать заранее превентивные шаги, а не дожидаться, когда они поставят нас перед фактом своего ухода.

Москва обсуждает разные варианты ответов на подобные действия. Такие, как национализация иностранных активов, передача иностранных компаний в управление российским структурам на время войны, замещение иностранных инвесторов из недружественных стран на инвесторов российских или инвесторов из дружественных государств. При обсуждении последнего из названных вариантов в качестве кандидатов чаще всего называют китайцев.

Действительно, Китай динамично из года в год наращивал экспорт капитала в другие страны. По итогам 2020 года, согласно данным ЮНКТАД, он занял второе место в мире по величине вывоза капитала в форме прямых инвестиций (т. е. инвестиций, обеспечивающих контроль над компанией). В прошлом году, правда, он откатился на четвертое место. Вот топ-10 стран по объему экспорта капитала в виде прямых инвестиций (ПИ) в 2021 году (млрд. долл.):

США – 403; Германия – 152; Япония – 147; КНР – 145; Канада – 90; Гонконг – 87; Российская Федерация – 64; Ирландия – 62; Южная Корея – 61; Сингапур – 47.

Как видим, отставание КНР от Германии и Японии минимальное. Более того, если соединить КНР и Гонконг ("большой Китай"), то в совокупности получается 241 млрд. долл. То есть у "большого Китая" второе место с большим отрывом от Германии и Японии.

КНР, как известно, санкции коллективного Запада против России не поддержала. В список недружественных государств, составляемый правительством РФ, он не входит. Более того, по многим документам и заявлениям политиков России Китай числится союзником Москвы. Да и до начала санкционной войны Китай считался главным экономическим партнером России. Такое звание он получил благодаря большим оборотам внешней торговли с нашей страной. По итогам прошлого года товарооборот РФ и КНР составил 146,88 млрд. долл. (российский экспорт в Китай – 79,32 млрд. долл.; российский импорт из Китая – 67,56 млрд. долл.). Китай – торговый партнер России№ 1; следующая за ним Германия в прошлом году отставала от Китая по товарообороту почти в 2,5 раза.

У многих сложилось представление, что и в области инвестиционного обмена Китай является главным или одним из главных партнеров России. Однако это представление ошибочно. В данной сфере позиции Китая более чем скромные. Экспорт капитала из России в Китай в форме ПИ составил в 2019 году всего лишь 43 млн. долл., в 2020 году – 2 млн. долл., в 2021 году – 46 млн. долл. Доля Китая в общем объеме российского экспорта капитала в форме ПИ в 2019 году составила всего лишь 0,2%; в 2020 году – 0,03%; в 2021 году – 0,07%. Гомеопатические дозы!

Но, может быть, между Китаем и Россией была улица с односторонним движением, инвестиции текли из Китая в Россию? Вот данные Банка России об экспорте капитала в форме ПИ из Китая к нам (млн. долл.): 2019 г. – 136; 2020 г. – 75; 2021 г. – 11. Доля Китая в общем объеме российского импорта иностранного капитала равнялась (%): 2019 г. – 0,4; 2020 г. – 0,8; 2021 г. – 0,08. Опять мы видим микроскопические значения.

Чтобы сформировать окончательное представление о масштабах инвестиционного обмена Китая и России, посмотрим на показатели накопленных прямых инвестиций на последнюю имеющуюся дату – 1 января 2022 года. Накопленные российские инвестиции в Китае составили 360 млн. долл. По отношению к общему объему накопленных российских прямых инвестиций за рубежом это всего-навсего 0,09%.

А теперь накопленные китайские инвестиции в российской экономике. Они равнялись 3.313 млн. долл. По отношению к общему объему накопленных прямых инвестиций в России это составляет гомеопатическую дозу в 0,5%. Многие государства из списка "недружественных стран" на начало этого года имели накопленные прямые инвестиции многократно большие, чем Китай. Например, у Великобритании их объем составил 39.310 млн. долл., Нидерландов – 35.933 млн., Франции – 21.290 млн., Германии – 21.290 млн., Швейцарии – 15.842 млн. долл. Даже США, которые с 2014 года ввели большое количество санкций против России, имели накопленные прямые инвестиции в полтора раза большие, чем Китай (4.667 млн. долл.).

Удивительно, но Китай по величине прямых инвестиций в российскую экономику на протяжении длительного времени топтался на месте, не проявляя особого интереса к России как сфере приложения капитала. Вот данные Банка России о величине накопленных прямых инвестиций за некоторые годы (на 1 января; млн. долл.): 2014 г. - 4.543; 2016 г. – 1.341; 2018 г. – 3.584; 2020 г. – 3.736. Эксперты отмечают, что преобладают краткосрочные китайские инвестиции (инвестор приходит в Россию на короткий срок). Получается, что на 1 января текущего года накопленные прямые инвестиции Китая в России в 1,4 раза меньше, чем в 2014 году. Китайским инвесторам нередко задают вопросы: почему вы обходите стороной Россию? Обычно ответ таков: условия инвестирования неустойчивы, правила часто меняются, курс рубля слишком колеблющийся.

По каким-то причинам Китай не стремился завоевывать своими прямыми инвестициями российскую экономику. У Китая были другие приоритеты. В первую очередь китайский капитал рвался в США. Но при президенте Дональде Трампе Вашингтон стал вводить серьезные ограничения для китайского капитала. Имели место даже дез-инвестиции (принудительный или добровольный уход части китайских инвесторов из американской экономики). Появились новые географические приоритеты в рамках китайского проекта "Один пояс – один путь". Но и в этом случае Россия оказалась на периферии интересов Китая (см.: Звезданович-Лобанова, Лобанов М. Инициатива "Один пояс и один путь". Какие цели в действительности преследует Китай? // "Свободная мысль", 2017, № 5).

С учетом сказанного выше есть серьезные сомнения насчет того, что Китай будет готов быстро и полностью заполнить в России вакантные позиции, которые освобождают инвесторы из недружественных стран. Опыт нескольких месяцев ведения санкционной войны против России показал, что многие китайские компании опасаются вторичных санкций США и их союзников. Думаю, более радикальной и эффективной будет такая мера, как национализация иностранных компаний.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658293860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  