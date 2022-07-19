Эмираты открыли шлюз для экспорта ливийской нефти в Европу, - Игорь Субботин

08:51 20.07.2022

19.07.2022



Хафтар и Правительство национального единства заключили сделку при посредничестве Абу-Даби

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Возвращение ливийских углеводородов на рынок может оказаться выгодно Европе.

Двух ключевых игроков вооруженного конфликта в Ливии заподозрили в заключении мирных договоренностей, которые направлены в том числе на разблокировку нефтяного экспорта. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи Абдель Хамид Дбейба, по ряду сообщений в западной и арабской прессе, согласились остановить вражду при активном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Впрочем, в экспертной среде есть сомнения, что это произошло при первостепенности энергетического фактора.



Соглашение между Хафтаром и Дбейбой имеет политическую составляющую. Как утверждают источники египетского издания "Мада Маср", оно предполагает, что внутри ПНЕ будут организованы кадровые перестановки, которые, вероятно, усилят влияние командующего ЛНА на механизм принятия решений. Кроме того, люди, близкие к семье командующего ЛНА, получат ключевые должности в структурах, связанных с суверенным фондом страны.



В обмен на это Хафтар обязался отказаться от нефтяной блокады, которую он и лояльные ему военизированные формирования, как принято считать, использовали в качестве рычага давления на противоположный лагерь. Кроме того, непосредственным результатом сближения с Триполи, отмечает "Мада Маср", стало принудительное отстранение Мустафы Саналлы от должности председателя Национальной нефтяной корпорации (NOC).



Сделка получила одобрение со стороны Великобритании и Италии. Скепсис продемонстрировали Франция и Египет. Основным "спонсором" сближения Хафтара и Дбейбы стали Эмираты, указывают египетские источники. На то, что инициатором и бенефициаром последних сдвигов действительно стал Абу-Даби, указывал и отправленный в отставку Саналла. В последнем публичном выступлении экс-глава NOC обвинил ОАЭ в заговоре.



Европейские страны, традиционно выступавшие импортерами ливийской нефти, по-видимому, должны выиграть от сделки. Факт, что западные столицы волнует проблема ливийского экспорта, подтверждается звучащими с марта предложениями американских представителей установить международный механизм контроля над нефтяными доходами бывшей Джамахирии. Это заставляет предполагать, что Ливии отводят роль в процессе передела рынка энергоносителей.



Ситуация осложняется усиливающейся мозаичностью конфликта в североафриканской стране. В Сирте продолжает действовать "параллельное" правительство во главе с Фатхи Башагой, в то время как южные фракции обдумывают создание собственных властных структур.



"Тот тактический альянс, который формируется между Хафтаром и Дбейбой, определен в первую очередь теми связями, которые у этих политиков налажены с ОАЭ, – заметил в разговоре с "НГ" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. – На протяжении многих лет Эмираты являются одним из главных финансовых и политических спонсоров фельдмаршала Халифы Хафтара. В свою очередь, Хафтар на протяжении многих лет проводил такую внешнюю политику, которая отвечала установкам ОАЭ".



По словам эксперта, Дбейба, в свою очередь, демонстрировал готовность работать со всеми ключевыми акторами. Кроме того, он имеет бизнес на территории ОАЭ и хорошо знаком с местной политической элитой. "При этом Дбейба имеет хорошие связи в турецком истеблишменте, – заметил Лукьянов. – За период руководства ПНЕ он совершил ряд визитов, большая часть которых приходится на Турцию, что делает его интересным в глазах Эмиратов не только в контексте ливийского урегулирования". По словам собеседника "НГ", фигура Дбейбы имеет значение с точки зрения развития эмиратско-турецких отношений.



"Что касается должности председателя NOC, то она – ключевая, – рассуждает Лукьянов. – Более 90% доходной части бюджета составляет прибыль от реализации нефти. Тот, кто контролирует NOC, способен решать основные задачи и тратить средства госбюджета так, как ему нужно. Для Дбейбы осевой задачей в течение всего прошлого и этого года было развернуть бюджет в сторону разрешения социальных проблем населения. Это нашло отклик граждан, которые оказали премьеру достаточно большую поддержку".



У Хафтара, который обладает серьезным инструментом в виде вооруженных сил, есть потребность обеспечивать лояльность собственных формирований через регулярные выплаты, напоминает Лукьянов. "Можно предполагать, что при посредничестве Эмиратов, куда оба политика приезжали сравнительно недавно по случаю вступления в должность нового президента ОАЭ, была достигнута договоренность о совместных действиях", – отмечает эксперт.



"Здесь речь идет не столько о первостепенности энергетического фактора, сколько о его функциональном назначении – о том, какую роль контроль над энергоносителями играет в развитии политического процесса в Ливии, – заметил Лукьянов. – Сближение Хафтара и Дбейбы направлено на преодоление политической ситуации в стране. Это не приведет к кардинальному изменению в объемах ливийского экспорта. Ливия не имеет возможности в одиночку поменять ситуацию на региональных рынках".



Тем не менее ливийская нефть представляет интерес для европейцев, отмечает аналитик. "Поэтому, несмотря на свое предвзятое отношение к Хафтару, многие европейские столицы могут благосклоннее отнестись к его альянсу с Триполи, – заявил Лукьянов. – Но очевидно, что временный альянс может лишить Дбейбу репутационных очков как в глазах ливийского населения, так и в глазах западных союзников, а для Хафтара это мощный инструмент реабилитации в глазах мира".