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Попытка № 4. Страны Центральной Азии опять хотят объединиться, - Д.Подольская
08:57 20.07.2022

20 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Главы стран Центральной Азии предпринимают очередную попытку объединиться. Ряд экспертов считает, что к активизации интеграционных процессов в регионе подтолкнула так называемая военная спецоперация России в Украине.

Некоторые аналитики полагают, что региональный проект получил второе дыхание, чтобы "дружить против России".

Скорее всего, в Чолпон-Ате будут сформированы ориентиры. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который планируют подписать президенты пяти государств региона 21 июля на четвертой Консультативной встрече, может положить начало сближению вне рамок ЕАЭС.

История вопроса
Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане (2018), вторая - в Ташкенте (2019). В 2020 году саммит планировалось провести в Кыргызстане, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год, и в августе 2021-го Туркменистан принимал соседей у себя.

После 1990-х годов в регионе поднимался вопрос о единстве, даже была создана организация регионального сотрудничества со штаб-квартирой в Ташкенте. Но через некоторое время, после присоединения России, ее работа была приостановлена. Со вступлением Москвы объединение преобразовали в Евразийское экономическое сообщество. А Организация центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС) была упразднена.

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Однако не все эксперты считают, что четвертая встреча, на которую съедутся президенты всех пяти государств региона, приведет к реанимации ОЦАС. Аналитик Нурсултан Акылбек полагает, что формат заложен в самом названии "консультативная". Он напомнил, что попытки интегрироваться предпринимались и раньше. Однако дальше декларативных заявлений дело не двигалось.

"Я не говорю, что некий проект, нацеленный на масштабное объединение, невозможен. Но вряд ли он будет реализован после этой встречи. Да, будут дискуссии, но не более", - отметил эксперт.

Скорее, это попытка минимизировать влияние России в регионе. Начав боевые действия в Украине, Москва превратилась в неудобного партнера для других стран, входящих в такие организации, как ЕАЭС, ШОС, ОДКБ.

Нурсултан Акылбек
В то, что предстоящий в Чолпон-Ате диалог лидеров ЦА станет судьбоносным и историческим, он не верит.

"Слишком сильные противоречия и разногласия внутри государств региона. Это первое. Второе: вряд ли какая-то из стран захочет делегировать часть своего суверенитета в какой-то наднациональный орган, создание которого предполагает любое межгосударственное объединение", - сказал Нурсултан Акылбек.

Он согласен с теми экспертами, кто отмечает, что успех интеграции во многом возможен благодаря демократическим процессам. То есть, насколько консультативные встречи в итоге перерастут в более строгие институциональные форматы, будет зависеть от эффективности демократических реформ в государствах Центральной Азии.

Между тем экономист Азамат Акенеев полагает, что вероятность увеличения активности интеграционных процессов в регионе возросла. Хотя бы по той причине, что у каждого из государств Центральной Азии исчезли иллюзии о своем потенциале и значимости для мира.

"Страны ЦА воспринимаются международным сообществом как единый регион, и это должно нивелировать амбиции, чтобы инициировать центральноазиатскую кооперацию. Имеют значение и персоналии. Поэтому "новеньким", скажем так, договариваться будет легче. Сошли постепенно на нет необоснованные претензии и застарелые обиды", - добавил эксперт.

Практически во всех государствах региона сменились лидеры. Их предшественники не были готовы делиться ни полномочиями, ни частью суверенитета. Были личностные противоречия. Сейчас каких-то разногласий между главами ЦА нет.

Азамат Акенеев
Договор, который собираются подписать президенты стран региона, может поспособствовать, как считает он, отмежеванию от РФ. По словам Азамата Акенеева, никто не хочет оказаться вместе с Россией в изоляции, по ту сторону нового железного занавеса.

Как карта ляжет
Проектом договора предусматривается также активизация взаимовыгодного сотрудничества сторон в военной, торгово-экономической, логистической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны, энергетики и туризма. Теоретически он может послужить прочной основой для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства между республиками Центральной Азии и способствовать развитию межгосударственного взаимодействия в регионе.

Но практически, как полагают эксперты, вряд ли странам региона с его разношерстным потенциалом и разными внешнеполитическими и внешнеэкономическими векторами удастся создать эффективное торгово-экономическое объединение в противовес ЕАЭС, к примеру.

Политолог Игорь Шестаков напомнил, что, как показала практика, товары из ЦА не ждут на европейском рынке.

"По ВСП+ речь идет о килограммах продукции, которые мы можем поставлять в Евросоюз. А вовсе не о тоннах, и это показатель того, что ЕС не нужны чужаки. Поэтому, когда в Кыргызстане или Казахстане раздаются призывы выйти из ЕАЭС, сразу напрашивается вопрос: а кто и где нас ждет? Исходя из тех реалий, которые есть, я не вижу, что даже при создании центральноазиатской кооперации Россия потеряет в ЦА экономические рынки", - сказал он.

Наоборот, активизация торговых отношений между Москвой и Ташкентом произошла после введения санкций против России. Если интеграционный проект заработает, то он будет успешно взаимодействовать с ЕАЭС.

Игорь Шестаков
Он указывает на другой важный пункт договора, который действительно может привести к сдвигам в сторону поиска путей для налаживания сотрудничества.

В документе говорится: "Стороны подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой, направленной друг против друга, взаимодействуют в целях укрепления мира и безопасности в глобальном и региональном масштабе, координируют свои усилия по противодействию современным вызовам и угрозам".

Вопрос в том, хватит ли у лидеров государств ЦА политической воли для реализации этого положения. Эксперт подчеркнул, что без решения приграничных противоречий, как экономических между Казахстаном и Кыргызстаном, так и территориальных, как в случае Кыргызстана и Таджикистана, говорить о перспективе интеграции все равно, что рассуждать об участии в спринте, сидя в инвалидном кресле.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658296620


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