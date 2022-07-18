В Кыргызстане проверят все лицензии недропользователей

09:23 20.07.2022

19 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Начата ревизия всех лицензий недропользователей на предмет выполнения лицензионных соглашений. Идет переработка нормативно-правовой базы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова.



По ее словам, на 1 июля 2022 года в Кыргызстане есть 2 тысячи 398 действующих лицензий. В том числе 398 лицензий выдано на золоторудные месторождения, 531 - на водные ресурсы, 57 - на нефть и газ, 107 - на металлы, 401 - на уголь и 904 - на нерудные месторождения.



"Ведется разработка Кодекса о недрах. Эта работа сейчас продолжается. И осенью, в сентябре, новая редакция закона будет внесена на рассмотрение. Там будет очень много изменений, а многие пробелы, которые на сегодня существуют, уже приняты во внимание", - сказала Динара Кутманова.