 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.07.2022
12:46  Китайская ИИ – кратия. Пекин стремится к мировому лидерству в области искусственного интеллекта
11:56  Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию
11:50  Пекин разгромил католический плацдарм в Гонконге, - Милена Фаустова
11:49  За полгода в Кыргызстане цены выросли почти на все продукты
11:40  Трех единство: о чем договорились лидеры РФ, Ирана и Турции в Тегеране, - Дмитрий Лару
10:44  Римская империя наших дней: какая участь ждет жадные до власти США, - Джон Уайт
09:23  В Кыргызстане проверят все лицензии недропользователей

08:57  Попытка № 4. Страны Центральной Азии опять хотят объединиться, - Д.Подольская
08:51  Эмираты открыли шлюз для экспорта ливийской нефти в Европу, - Игорь Субботин
08:13  Адская жара в Европе. Чем чреват тепловой удар в экономику, - В.Малышев
08:11  Готов ли Китай на замещение вакантной должности иностранного инвестора в России? - В.Катасонов
08:06  Стражи исламской эволюции. Путин и Тегеран-22, - репортаж А.Колесникова
01:04  ЕС взял курс на Баку: энергетические ворота Европы
01:02  "Многовекторность" приведет Казахстан к краху
00:35  В гонке за пост премьера Британии лидирует экс-глава минфина и мультимиллионер Риши Сунак
00:32  Оказывая давление на Казахстан, Россия давит на Британию и США, - "Регнум"
Вторник, 19.07.2022
22:25  Polymetal казахстанской пробы. Компания может продать российские активы
22:22  Путин посетил будущее России: президент лично увидел, что нас ждет. Скрытый смысл визита ВВП в Иран, - М.Ростовский
22:03  Верховный суд Казахстана полностью оправдал журналистов Сейтказы и Асета Матаевых
21:49  Иран научит Россию привыкать к санкциям, - НГ
16:02  Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
14:11  Директором угольного ГП "Кыргызкомур" вновь назначен Мирлан Жакыпов, ранее уволенный за коррупцию
13:51  Запорожскую область бывшей Украины возглавил россиянин Антон Кольцов
12:55  В Европе слов много, а газа нет, - Бурак Караджа
12:52  Жамшид Ходжаев одобрен на должность вице-премьера - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана
12:51  Европа готовится к худшему. Без газа из России ее ждет хаос, - Д.Марьянович
12:37  Запад форсирует экспроприацию российских активов, - В.Катасонов
12:30  Глобальный ВВП идет на "жесткую посадку"
12:25  Скрещенные вилы крестьянского бунта. О массовых протестах в сельском хозяйстве Европы, - В.Прохватилов
11:34  Умерла от рака в Германии майданная запевала народная артистка Украины Руслана Писанка
11:33  Натовская прокси-война против России, - Олег Никифоров
10:32  Москва напомнила Тегерану про долги, - Игорь Субботин
10:13  Конфликт на Украине дорого обойдется лидерам Европы: будет хуже, - А.Яшлавский
09:35  Как и когда закончится Украинская война-СВО - прогнозы от амер-адмирала Ставридиса
09:33  Наследный пошел на принцип. Джо Байден вернулся из ближневосточного турне с сомнительными успехами, - "Къ"
08:03  Кыргызстан будет обеспечен продовольственной пшеницей на... 65 процентов
07:32  Как победить "пятую колонну" в России и при этом не превратиться в Украину, - Роман Рейнекин
07:10  В Восточно-Казахстанской области... затонул теплоход "Дозорный"
07:02  Число погибших при беспорядках в Каракалпакии выросло до 21 человека
01:19  На каждую язву есть своя опухоль. Обострение в Афганистане и его окрестностях, - Лариса Шашок
00:49  Bloomberg: Цены на газ в Европе подскочили. Россия не поможет
00:30  Пять вузов Кыргызстана получили особый статус. Указ президента
00:19  Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану, - К.Логинова
00:18  Китайские корабли-дроны скоро завоюют Тихий океан
00:16  Страны Центральной Азии договорились не нападать друг на друга, - В.Панфилова
00:15  Экс-мажилисмена известного боксера Серика Конакбаева обвинили в рейдерстве - КазТАГ
Понедельник, 18.07.2022
18:00  Армия Z освободила от бандер-оккупации Северск
16:18  Секс, соцдемы, клофелин: Кто "сливает" компромат на Шольца
16:11  Казахстан может повторить судьбу Украины, – Р.Ищенко
15:56  "Газпром" сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
15:52  Предстоит битва – за обновление государства Российского, - Виталий Аверьянов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Римская империя наших дней: какая участь ждет жадные до власти США, - Джон Уайт
10:44 20.07.2022

От упреков США в адрес Китая по поводу его отношений с Россией веет имперским высокомерием

Имперские манеры Соединенных Штатов могут сыграть с ними злую шутку, считает автор South China Morning Post. Обозреватель газеты проводит параллель между сегодняшним Вашингтоном и такой же жадной до власти Римской империей.

Джон Уайт (John Wight)

-Попытки Вашингтона читать нотации Пекину указывают на заносчивость, напоминающую высокомерие Римской империи, чья неутолимая жажда власти в конечном счете и стала причиной ее упадка.-Подобно той враждебности, которую Рим испытывал к Карфагену, в основе неприязненного отношения Соединенных Штатов к Китаю лежит растущее влияние и процветание Пекина.Создается впечатление, что в своих действиях Энтони Блинкен руководствуется ошибочной убежденностью в том, что он является госсекретарем всего мира, а не только Соединенных Штатов. Как еще объяснить его регулярные попытки читать нотации Китаю по поводу отношений с Россией?AdОчередная такая ситуация возникла на саммите Большой двадцатки в Индонезии. В ходе своей встречи с китайским коллегой Ваном И (Wang Yi) Блинкен выразил беспокойство по поводу той "поддержки", которую Китай оказывает России.

Выступая перед журналистами после встречи, продлившейся пять часов, Блинкен отверг заявление Вана о том, что Китай соблюдает нейтралитет в конфликте России и Украины.Блинкену этого оказалось мало, и он заявил, что "пытался донести до государственного советника, что сейчас мы переживаем момент, когда нам всем необходимо оказать сопротивление", и что в украинском конфликте "есть очевидный агрессор и очевидная жертва".Ван, который уже привык выслушивать от Блинкена подобные нотации, с присущей ему быстротой поместил их в контекст американской "китаефобии".

Все это напоминает одну из самых судьбоносных встреч в истории - встречу римской делегации и сената Карфагена, которая задала направление развития международных отношений на много столетий вперед.После падения иберийского города Сагунтум (современный Сагунт в Испании) в 219 году до нашей эры Рим отправил свою делегацию к знаменитому карфагенскому полководцу Ганнибалу Барке.AdРимляне объявили Сагунтум своим протекторатом и, как писал греческий историк Полибий, предоставили "карфагенянам выбор из двух вариантов". Либо те выдадут Ганнибала и членов его совета, либо начнется война. Карфагеняне отказались, и Рим начал войну.

Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин перестал оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину, потому что в противном случае он навлечет на себя гнев Вашингтона - Рима нашего времени. Это высокомерие, которое присуще любой империи, созданной не во имя мира и процветания, а ради войны и эксплуатации.Подобно враждебному отношению Рима к Карфагену, в основе неприязни Соединенных Штатов к Китаю лежат вовсе не какие-то дурные поступки, которые Пекин совершал или совершает. Она скорее обусловлена успехом и устойчивостью позиций Китая на мировой арене, а также его растущим влиянием. Рим чувствовал угрозу со стороны растущего влияния Карфагена. Такую же чувствует сегодня Вашингтон со стороны Пекина.Ключевое различие между тем, как с миром взаимодействуют Вашингтон и Пекин, сводится к различию между доминированием и партнерством. Там, где Соединенные Штаты хотят доминировать, Китай стремится налаживать партнерские отношения.

Там, где Вашингтон проводит политику вмешательства во внутренние дела других стран, Китай выбирает стратегию невмешательства - из уважения к суверенитету других государств.Китайская инициатива "Один пояс, один путь" позволила соединить огромные участки Глобального Юга, что нашло отражение в целом ряде инфраструктурных и других проектов на общую сумму почти в два триллиона долларов. А отношения Китая с Москвой, как сообщает Центр стратегических исследований, укрепились после начала украинского конфликта, и это во многом объясняется тем, что Пекин тоже видит в Соединенных Штатах "основную стратегическую угрозу".AdС такой оценкой могут не согласиться только те, кто проспал последние несколько десятилетий. Показательными примерами могут служить роль Вашингтона в разжигании нестабильности в Гонконге через неправительственную организацию "Национальный фонд поддержки демократии", а также его вызывающий тревогу отказ от "политики одного Китая" в последние годы.Что касается России, расширение НАТО на восток после падения Берлинской стены, а также тот факт, что Вашингтон и его союзники использовали Украину в качестве разменной монеты, что повлекло за собой госпереворот в Киеве в 2014 году, представляют собой очевидную стратегическую угрозу для безопасности России.Блинкен все это прекрасно знает, поэтому его протесты по поводу отношений Пекина с Москвой и звучат так неискренне.Разрушение Карфагена после Третьей Пунической войны (149–146 гг. до нашей эры) оставило мир "обнаженным и дрожащим" под ногами Римской империи, чья жажда власти и господства была беспрецедентной и ненасытной. Именно эта жажда и стала причиной ее неизбежного упадка.Империя Вашингтона тоже построена на жадности и жажде власти. Демократия и права человека, которые она якобы защищает, являются всего лишь красочным занавесом, за которым скрывается свирепый гегемон.AdПутина вряд ли можно назвать современным Ганнибалом, но, к сожалению, Блинкен, по всей видимости, считает себя Сципионом Африканским - знаменитым генералом, который разгромил Ганнибала в Битве при заме в 202 году до нашей эры.
South China Morning Post, Гонконг

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658303040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  