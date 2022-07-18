Трех единство: о чем договорились лидеры РФ, Ирана и Турции в Тегеране, - Дмитрий Лару

11:40 20.07.2022 И к каким выводам пришли Путин и Эрдоган в вопросах экспорта зерна с Украины



Дмитрий Лару



В Сирии необходимо искоренить ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и другие террористические группировки. Об этом Владимир Путин заявил во время трехстороннего саммита в Тегеране, в котором приняли участие главы России, Турции и Ирана. При этом он отметил деструктивную роль западных стран во главе с США, которые всячески поощряют сепаратистские устремления в отдельных регионах республики и фактически грабят сирийский народ. На полях саммита президент провел также несколько двусторонних встреч. В частности, с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он обсудил вопрос поставок украинского зерна через Черное море - стороны остались довольны переговорами в Стамбуле. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин также высказался о причинах энергетического кризиса в Европе и о возможной встрече с украинским коллегой.







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Тегеранский колорит



После недавнего среднеазиатского турне, во время которого Владимир Путин посетил Душанбе и Ашхабад, российский президент отправился в Тегеран для участия в саммите астанинской "тройки". Эта площадка, созданная в 2017-м для нормализации ситуации в Сирии, объединяет Россию, Иран и Турцию. Несмотря на значимость встречи международного уровня, в столице Исламской Республики не стали развешивать цветные баннеры и флаги, которые акцентировали бы внимание местных жителей на визите зарубежных делегаций.



Вместо приветственных плакатов можно было заметить множество портретов шахидов, погибших во время Ирано-иракской войны (так в Иране называют не террористов, а бойцов, которые умерли, защищая свою родину). Хотя у Тегерана по-прежнему сохраняются некоторые обиды по отношению к соседям, в настоящее время у иранцев появились уже новые враги. Об этом, в частности, свидетельствуют надписи на здании бывшего американского посольства, которое в 1979 году было захвачено революционерами.



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- Тут написано "смерть Израилю", а здесь, например, говорится, что США окажутся под нашими ногами, если они что-то попробуют, - рассказывает переводчик, напоминая при этом с улыбкой на лице, что иранцы - очень доброжелательный народ. - К самим евреям или американцам мы относимся очень хорошо.



Впрочем, эти надписи вызвали меньше удивления, чем дорожное движение в городе, которое порой не поддавалось никакой логике. К слову, по пути в Международный конгресс-центр, где состоялись переговоры лидеров, нельзя было не заметить, насколько тут популярны автомобили производства еще прошлого века. К примеру, чаще всего на дорогах можно встретить Peugeot 405, который был признан "Европейским автомобилем года" еще в 1988 году.



- Из-за санкций зарубежные производители ушли с иранского рынка. Тем не менее лицензии на некоторые иномарки сохранились и их продолжают производить на местных заводах, - пояснил "Известиям" один из местных жителей. - Завезти в страну машину из других стран чрезвычайно дорого, так как нужно заплатить налог в размере 100%. То есть получится, что вы покупаете две машины. Поэтому если вы заметили на улице BMW, то можете быть уверенны, что вы встретили очень богатого человека.



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Любоваться местным колоритом в Тегеране нужно предельно осторожно: если у вас не выхватят из рук телефон (об этом тут повсеместно предупреждают всех иностранцев), то есть большая вероятность, что вы можете попасть под колеса мотоцикла - их владельцы свободно разъезжают по тротуарам.



Тет-а-тет



Учитывая, что организаторы решили сдвинуть международную программу на поздний вечер, журналисты и члены делегаций получили приличный запас времени для того, чтобы преодолеть все препятствия и добраться до места проведения саммита, который, по всей видимости, охранялся представителями КСИР - элитного иранского формирования.



Владимир Путин около пяти часов дня по местному времени приземлился в столичном аэропорту. При этом иранская сторона вначале решила предоставить лидерам возможность пообщаться в формате тет-а-тет. И уже только после этого руководители перешли к совместным переговорам по сирийскому урегулированию.



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Однако именно к двусторонним беседам на этот раз, возможно, было приковано основное внимание со стороны международной общественности. И главная причина повышенного интереса очевидна - она связана с конфликтом на Украине. За несколько дней до встречи в Тегеране помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, к примеру, заявил о готовности Ирана якобы передать РФ несколько сотен беспилотников, которые Москва бы могла использовать в ходе спецоперации.



По информации американской разведки, Россия заинтересована в покупке 300 аппаратов Shahed-191 и Shahed-129. Впрочем, помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, ни с верховным руководителем республики Али Хаменеи. Однако сотрудничество РФ и Ирана, разумеется, не ограничено только военной повесткой. В нынешних реалиях не менее важна и экономическая кооперация двух государств.



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- У нас действительно отношения развиваются хорошими темпами. Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота (в 2021 году он вырос на 81,7% по сравнению с 2020-м. - "Известия"), - подчеркнул Владимир Путин.



Так, в российском правительстве недавно проявили интерес к взаимодействию с Тегераном в отрасли автокомпонентов. Взаимодействие с Ираном в условиях нахождения обеих стран под санкциями позволит снизить их влияние, считает профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.



- А значительные запасы нефти и газа в России и Иране позволяют при определенных договоренностях играть важную роль на рынке энергоресурсов, - добавила эксперт в беседе с "Известиями".



Между тем российско-иранские переговоры важны и с точки зрения будущего ядерной сделки, возрождение которой сейчас находится в проработке.



Что касается встречи Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, то здесь главная интрига заключалась в том, как президенты прокомментируют вопросы поставок украинского зерна на мировые рынки - недавно в Стамбуле состоялись переговоры по этому вопросу между представителями РФ, Турции и Украины при участии делегации ООН.



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- Я хочу вас поблагодарить за ваши посреднические усилия, за предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, - сказал Владимир Путин.



- В ходе последних стамбульских переговоров [по зерну] позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной, - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.



Турция может стать гарантом безопасности для транспортировки энергоресурсов и зерна, полагает Галина Сорокина. По ее словам, газовые трубопроводы через нее сегодня приобретают важное значение для поставок газа в Европу. Москва, в свою очередь, заинтересована в расширении торговых отношений с Анкарой в области высокотехнологичной и фармацевтической продукции, товаров легкой и пищевой промышленности, добавила эксперт.



Между тем стоит напомнить, что глава Турции в целом занимает активную позицию и по другим аспектам российско-украинского конфликта. В частности, он неоднократно заявлял о готовности навести мосты между Москвой и Киевом, предлагая даже организовать личную встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.



Сирийский вопрос



Уже после двусторонних переговоров лидеры сконцентрировались на сирийской повестке. Владимир Путин подчеркнул, что в республике сейчас возрождается мирная жизнь, запущен процесс урегулирования на базе резолюции ООН. Тем не менее в Сирии по-прежнему действуют террористические группировки. По словам главы РФ, сейчас важно навсегда покончить с ИГИЛ и другими экстремистскими формированиями. При этом главную озабоченность вызывает прежде всего ситуация на территориях, которые не находятся под контролем Дамаска, сказал российский лидер.



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- Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств политического и экономического воздействия, всячески поощряют сепаратистские устремления в отдельных регионах страны, как только что было сказано президентом Ирана, грабят ее природные ресурсы, с тем чтобы в конечном итоге довести дело до расчленения Сирийского государства, - пояснил он.



О террористической угрозе говорил и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий президент, однако, традиционно сделал акцент на угрозу, которая, по его словам, исходит со стороны курдских формирований.



По итогам саммита было принято совместное заявление, в котором все три страны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности САР и настрой на продолжение сотрудничества по урегулированию сирийской проблемы. Прошедший в Тегеране саммит был нужен всем сторонам, поскольку лидерам требуется постоянно сверять часы относительно обстановки в САР, сказал "Известиям" турецкий политолог Керим Хас. Последний раз представители РФ, Ирана и Турции общались в онлайн-формате в 2020-м.



- Для России и Ирана, да и для США, сейчас важно, чтобы Турция не начала новую военную операцию на территории Сирии, чтобы не нарушить нынешний баланс сил, - отметил он. - Эрдоган уже больше месяца говорит, что он может начать ее. Однако новая операция, особенно если она начнется там, где расположены силы, поддерживаемые Ираном, может спровоцировать новый виток насилия в Сирии.



По его словам, сейчас в целом обстановка в САР относительно стабильная, если сравнивать с началом 2020 года, когда происходили столкновения в Идлибе. Трехсторонний формат Москва–Тегеран–Анкара работает уже пять лет и приносит свои результаты, отметила в беседе с "Известиями" директор института РУССТРАТ Елена Панина. Геополитические противоречия между странами по сирийскому вопросу и ситуации в Нагорном Карабахе остаются. Однако стороны настроены на диалог, а не на чтение друг другу "лекций" и выставление ультиматумов, подытожила она.



На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин прокомментировал также западную повестку, в частности энергокризис в Европе. Отвечая на вопрос "Известий", российский президент подчеркнул, что "Газпром" всегда выполнял и будет выполнять все свои обязательства. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к взлету цен на углеводороды до небес, а попытки зарубежных партнеров переложить свои собственные ошибки на РФ, по его оценкам, не имеют под собой никаких оснований. Президент также ответил на вопрос "Известий" о возможной встрече с украинским коллегой. По его словам, в Москве не видят, что у Киева есть желание исполнять договоренности. Источник - Известия

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