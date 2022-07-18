 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.07.2022
12:46  Китайская ИИ – кратия. Пекин стремится к мировому лидерству в области искусственного интеллекта
11:56  Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию
11:50  Пекин разгромил католический плацдарм в Гонконге, - Милена Фаустова
11:49  За полгода в Кыргызстане цены выросли почти на все продукты
11:40  Трех единство: о чем договорились лидеры РФ, Ирана и Турции в Тегеране, - Дмитрий Лару
10:44  Римская империя наших дней: какая участь ждет жадные до власти США, - Джон Уайт
09:23  В Кыргызстане проверят все лицензии недропользователей

08:57  Попытка № 4. Страны Центральной Азии опять хотят объединиться, - Д.Подольская
08:51  Эмираты открыли шлюз для экспорта ливийской нефти в Европу, - Игорь Субботин
08:13  Адская жара в Европе. Чем чреват тепловой удар в экономику, - В.Малышев
08:11  Готов ли Китай на замещение вакантной должности иностранного инвестора в России? - В.Катасонов
08:06  Стражи исламской эволюции. Путин и Тегеран-22, - репортаж А.Колесникова
01:04  ЕС взял курс на Баку: энергетические ворота Европы
01:02  "Многовекторность" приведет Казахстан к краху
00:35  В гонке за пост премьера Британии лидирует экс-глава минфина и мультимиллионер Риши Сунак
00:32  Оказывая давление на Казахстан, Россия давит на Британию и США, - "Регнум"
Вторник, 19.07.2022
22:25  Polymetal казахстанской пробы. Компания может продать российские активы
22:22  Путин посетил будущее России: президент лично увидел, что нас ждет. Скрытый смысл визита ВВП в Иран, - М.Ростовский
22:03  Верховный суд Казахстана полностью оправдал журналистов Сейтказы и Асета Матаевых
21:49  Иран научит Россию привыкать к санкциям, - НГ
16:02  Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
14:11  Директором угольного ГП "Кыргызкомур" вновь назначен Мирлан Жакыпов, ранее уволенный за коррупцию
13:51  Запорожскую область бывшей Украины возглавил россиянин Антон Кольцов
12:55  В Европе слов много, а газа нет, - Бурак Караджа
12:52  Жамшид Ходжаев одобрен на должность вице-премьера - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана
12:51  Европа готовится к худшему. Без газа из России ее ждет хаос, - Д.Марьянович
12:37  Запад форсирует экспроприацию российских активов, - В.Катасонов
12:30  Глобальный ВВП идет на "жесткую посадку"
12:25  Скрещенные вилы крестьянского бунта. О массовых протестах в сельском хозяйстве Европы, - В.Прохватилов
11:34  Умерла от рака в Германии майданная запевала народная артистка Украины Руслана Писанка
11:33  Натовская прокси-война против России, - Олег Никифоров
10:32  Москва напомнила Тегерану про долги, - Игорь Субботин
10:13  Конфликт на Украине дорого обойдется лидерам Европы: будет хуже, - А.Яшлавский
09:35  Как и когда закончится Украинская война-СВО - прогнозы от амер-адмирала Ставридиса
09:33  Наследный пошел на принцип. Джо Байден вернулся из ближневосточного турне с сомнительными успехами, - "Къ"
08:03  Кыргызстан будет обеспечен продовольственной пшеницей на... 65 процентов
07:32  Как победить "пятую колонну" в России и при этом не превратиться в Украину, - Роман Рейнекин
07:10  В Восточно-Казахстанской области... затонул теплоход "Дозорный"
07:02  Число погибших при беспорядках в Каракалпакии выросло до 21 человека
01:19  На каждую язву есть своя опухоль. Обострение в Афганистане и его окрестностях, - Лариса Шашок
00:49  Bloomberg: Цены на газ в Европе подскочили. Россия не поможет
00:30  Пять вузов Кыргызстана получили особый статус. Указ президента
00:19  Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану, - К.Логинова
00:18  Китайские корабли-дроны скоро завоюют Тихий океан
00:16  Страны Центральной Азии договорились не нападать друг на друга, - В.Панфилова
00:15  Экс-мажилисмена известного боксера Серика Конакбаева обвинили в рейдерстве - КазТАГ
Понедельник, 18.07.2022
18:00  Армия Z освободила от бандер-оккупации Северск
16:18  Секс, соцдемы, клофелин: Кто "сливает" компромат на Шольца
16:11  Казахстан может повторить судьбу Украины, – Р.Ищенко
15:56  "Газпром" сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
15:52  Предстоит битва – за обновление государства Российского, - Виталий Аверьянов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
За полгода в Кыргызстане цены выросли почти на все продуктыЗа полгода в Кыргызстане цены выросли почти на все продукты
11:49 20.07.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Кто их остановит?

Кыргызстанцам не нужно включать телевизор, чтобы посмотреть фильм ужасов. Достаточно сходить на рынок. Впечатлений хватит на месяц вперед. Ровно до того момента, когда на покупку продуктов на неделю уходит вся месячная зарплата.

Мы проанализировали данные по ценам на продукты за последние полгода.

Выводы неутешительные: подорожало почти все. А по сравнению с летом прошлого года рост еще более значительный. Самое печальное, что повышается стоимость самых важных для кыргызстанцев продуктов - мяса, муки и сахара.

Дорожает самое необходимое

По данным Национального статистического комитета, в январе - июне 2022 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 9,1 процента. При этом продукты и безалкогольные напитки подорожали на 12,5 процента, алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,8 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, - на 3,8 процента.

В июне по сравнению с маем рост цен и тарифов в целом по стране составил 1,5 процента. В том числе алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 2,7 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 1,9 процента, непродовольственные товары - на 0,3 процента, а тарифы на услуги, оказываемые населению, повысились на 1,3 процента.

Больше всего в июне подорожали свежие фрукты (на 13,8 процента), картофель (на 12,6 процента), сахар-песок (на 10 процентов), рыба (на 4,3 процента), баранина (на 3,8 процента), говядина (на 3,4 процента), мука (на 3,1 процента) и макаронные изделия (на 2,1 процента).

Повышение потребительских цен и тарифов в июне 2022-го отмечалось во всех регионах республики.

Максимальный прирост цен и тарифов (2,2 процента) зафиксирован в Таласской области.

Причины все те же, традиционные для Кыргызстана, - мировой экономический кризис и отсутствие собственного производства. По данным Министерства сельского хозяйства, Кыргызстан полностью обеспечивает себя только картофелем, молочной продукцией, зеленью и бахчевыми культурами. Все остальные продукты в дефиците, их приходится импортировать. Вот тебе и аграрная страна.

Корзина стабильно дорожает

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Анализ показывает, что с начала года стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 391 сом.

Единственный продукт, цена на который осталась неизменной, - рыба.

С начала года снизилась цена только на свежие овощи - огурцы, помидоры, перец, капусту и картофель. Но это всего лишь сезонный фактор. Ведь с наступлением теплых дней и появлением на прилавках нового урожая цены начинают падать.

Еще одна отличительная особенность первого полугодия - рост цен на макароны, крупы и хлеб. Они оставались относительно стабильными почти полтора года. Но за последние шесть месяцев хлеб подорожал на 3 сома, макароны сразу на 10 сомов, рис - на 5 сомов и гречка - на 6 сомов.

Если сравнить сегодняшние цены с июлем прошлого года, то картина совсем печальная. Подешевели только морковь, капуста, яблоки, картофель и растительное масло. А помидоры, огурцы и перец выросли в цене. Хотя, казалось бы, лето, эти овощи замечательно спеют в стране. Но нет, цена на них продолжает держаться на достаточно высоком уровне.

По сравнению с июлем 2021 года стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 52 сома, или на 21,3 процента.

В прошлом году стоимость корзины варьировалась в районе 4,8-5,5 тысячи сомов. С февраля 2022-го она стабильно держится на отметке выше 6 тысяч сомов.

Когда жизнь не сахар

Больнее всего по кошелькам кыргызстанцев ударило подорожание мяса и сахара. Интересно, что рост цен на эти два продукта стал уже привычным для страны. Власти вроде предпринимают какие-то меры, но все они действуют только в краткосрочный период. Работать на долгосрочную перспективу так и не получается.

Сахар за последние шесть месяцев подорожал на 20 сомов.

Ничто не спасает. Ни запрет на экспорт, ни беспошлинный закуп сырья для переработки. И если в супермаркетах столицы сахар можно купить по 85 сомов, то в регионах цена на него вот уже несколько месяцев держится выше 100 сомов. Это еще при условии, что вообще удастся купить хотя бы килограмм.

Любимые методы кыргызских чиновников - ввести запрет на экспорт и договориться с торговыми сетями сдерживать цены. Да, это действует, но до очередного подорожания. А оно впереди. По прогнозу Национального банка инфляция к концу 2022-го (декабрь к декабрю) ожидается на уровне около 15,5 процента, среднегодовая инфляция составит 13,8 процента.

Что делают власти? Пока свое мнение озвучил только Минсельхоз - продлить до конца года запрет на вывоз за пределы страны социально важных продуктов.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658306940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  