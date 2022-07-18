За полгода в Кыргызстане цены выросли почти на все продукты

11:49 20.07.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Кто их остановит?



Кыргызстанцам не нужно включать телевизор, чтобы посмотреть фильм ужасов. Достаточно сходить на рынок. Впечатлений хватит на месяц вперед. Ровно до того момента, когда на покупку продуктов на неделю уходит вся месячная зарплата.



Мы проанализировали данные по ценам на продукты за последние полгода.



Выводы неутешительные: подорожало почти все. А по сравнению с летом прошлого года рост еще более значительный. Самое печальное, что повышается стоимость самых важных для кыргызстанцев продуктов - мяса, муки и сахара.



Дорожает самое необходимое



По данным Национального статистического комитета, в январе - июне 2022 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 9,1 процента. При этом продукты и безалкогольные напитки подорожали на 12,5 процента, алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,8 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, - на 3,8 процента.



В июне по сравнению с маем рост цен и тарифов в целом по стране составил 1,5 процента. В том числе алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 2,7 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 1,9 процента, непродовольственные товары - на 0,3 процента, а тарифы на услуги, оказываемые населению, повысились на 1,3 процента.



Больше всего в июне подорожали свежие фрукты (на 13,8 процента), картофель (на 12,6 процента), сахар-песок (на 10 процентов), рыба (на 4,3 процента), баранина (на 3,8 процента), говядина (на 3,4 процента), мука (на 3,1 процента) и макаронные изделия (на 2,1 процента).



Повышение потребительских цен и тарифов в июне 2022-го отмечалось во всех регионах республики.



Максимальный прирост цен и тарифов (2,2 процента) зафиксирован в Таласской области.



Причины все те же, традиционные для Кыргызстана, - мировой экономический кризис и отсутствие собственного производства. По данным Министерства сельского хозяйства, Кыргызстан полностью обеспечивает себя только картофелем, молочной продукцией, зеленью и бахчевыми культурами. Все остальные продукты в дефиците, их приходится импортировать. Вот тебе и аграрная страна.



Корзина стабильно дорожает



Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Анализ показывает, что с начала года стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 391 сом.



Единственный продукт, цена на который осталась неизменной, - рыба.



С начала года снизилась цена только на свежие овощи - огурцы, помидоры, перец, капусту и картофель. Но это всего лишь сезонный фактор. Ведь с наступлением теплых дней и появлением на прилавках нового урожая цены начинают падать.



Еще одна отличительная особенность первого полугодия - рост цен на макароны, крупы и хлеб. Они оставались относительно стабильными почти полтора года. Но за последние шесть месяцев хлеб подорожал на 3 сома, макароны сразу на 10 сомов, рис - на 5 сомов и гречка - на 6 сомов.



Если сравнить сегодняшние цены с июлем прошлого года, то картина совсем печальная. Подешевели только морковь, капуста, яблоки, картофель и растительное масло. А помидоры, огурцы и перец выросли в цене. Хотя, казалось бы, лето, эти овощи замечательно спеют в стране. Но нет, цена на них продолжает держаться на достаточно высоком уровне.



По сравнению с июлем 2021 года стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 52 сома, или на 21,3 процента.



В прошлом году стоимость корзины варьировалась в районе 4,8-5,5 тысячи сомов. С февраля 2022-го она стабильно держится на отметке выше 6 тысяч сомов.



Когда жизнь не сахар



Больнее всего по кошелькам кыргызстанцев ударило подорожание мяса и сахара. Интересно, что рост цен на эти два продукта стал уже привычным для страны. Власти вроде предпринимают какие-то меры, но все они действуют только в краткосрочный период. Работать на долгосрочную перспективу так и не получается.



Сахар за последние шесть месяцев подорожал на 20 сомов.



Ничто не спасает. Ни запрет на экспорт, ни беспошлинный закуп сырья для переработки. И если в супермаркетах столицы сахар можно купить по 85 сомов, то в регионах цена на него вот уже несколько месяцев держится выше 100 сомов. Это еще при условии, что вообще удастся купить хотя бы килограмм.



Любимые методы кыргызских чиновников - ввести запрет на экспорт и договориться с торговыми сетями сдерживать цены. Да, это действует, но до очередного подорожания. А оно впереди. По прогнозу Национального банка инфляция к концу 2022-го (декабрь к декабрю) ожидается на уровне около 15,5 процента, среднегодовая инфляция составит 13,8 процента.



Что делают власти? Пока свое мнение озвучил только Минсельхоз - продлить до конца года запрет на вывоз за пределы страны социально важных продуктов.