Пекин разгромил католический плацдарм в Гонконге, - Милена Фаустова

11:50 20.07.2022 19.07.2022

Версия для печатиОбсудить на форумеВатикан не обращает внимания на жалобы верующих и готовится к новой сделке с властями КНР

Милена Фаустова



Архиепископ Хавьер Эррера Корона предупредил католиков Китая и Гонконга, что в ближайшем будущем их ожидают репрессии со стороны властей КНР. Заявление было сделано в то время, когда несколько католических священнослужителей Поднебесной находятся в тюрьме или под домашним арестом, а Ватикан готовится продлить Временное соглашение с Китаем.



"Грядут перемены, и вам лучше быть готовыми. Гонконг отныне – это не великий католический плацдарм, каким он был ранее", – такими словами предостерег гонконгских миссионеров Эррера Корона. Согласно официальному справочнику епархии, в Гонконге насчитывается около 50 иностранных католических обществ и религиозных орденов, в которых работают более 600 священников, монахов и монахинь.



По заверениям прелата, который до февраля с.г. возглавлял Учебную миссию Святого престола в Гонконге, китайское правительство планирует ужесточить контроль над религиозными организациями в этом административном районе. Это связано не только с последствиями вступившего в силу два года назад закона о национальной безопасности Гонконга, согласно которому действия по отделению полуострова не только попадают под запрет, но и жестоко караются. Закон был введен после антиправительственных протестов в 2019 году, участие в которых приняли миллионы граждан Гонконга, в том числе католики. Сразу после забастовок Коммунистическая партия Китая (КПК) активизировала усилия по ограничению свободы слова в Гонконге в обход его законодательного собрания. За это время были выявлены и арестованы "неблагонадежные" священнослужители, в числе которых оказались и католики.



На этом фоне папа Римский Франциск объявил, что в октябре Временное соглашение с КНР опять будет продлено. Напомним, что документ был подписан в сентябре 2018 года и продлен спустя два года, осенью 2020 года. Текст сделки до сих пор остается закрытым для широкой публики, однако известно, что в его рамках Святой престол признал католических епископов, назначенных в обход понтифика Коммунистической партией Китая.



До недавнего времени в КНР существовала система "двойной иерархии". В 1957 году Государственным управлением по делам религий страны была основана Китайская патриотическая ассоциация католиков (КПАК), которая стала единственной официально признанной католической структурой в стране. При этом существовала и "подпольная церковь", которая находилась в прямом подчинении у Ватикана, но не признавалась Пекином. Она также назначала своих епископов. Вместе с подписанием соглашения папа Франциск признал семерых ныне действующих, а также одного почившего, ранее рукоположенных "патриотами" епископов, а за два года рукоположил еще как минимум шестерых. При этом сегодня примерно 40% католических приходов материковой части Китая не имеют епископов. Каждый пятый из имеющихся в стране архиереев старше 80 лет. Всего в КНР, согласно официальной статистике, около 6,5 млн католиков, более 7 тыс. священнослужителей и примерно 6 тыс. церквей, признаваемых Ватиканом. По неофициальным данным, число католиков в стране превышает 12 млн.



По мнению понтифика, за четыре года существования конкордат уже принес "позитивные плоды" как для духовенства, так и для верующих Поднебесной. Китайские католики действительно почувствовали изменения, однако "позитивными" их назвать трудно. Например, с конца 2018 года в стране запрещена покупка Библии через интернет. Распространителей аудиоверсий христианского Священного Писания ожидают преследования и суровые наказания.



Осенью 2019 года в Пекине состоялось собрание, куда были приглашены представители всех основных вероисповеданий, действующих в стране. Член Политбюро КПК Ван Ян призвал духовенство "отнестись с пониманием" и сделать новый перевод их догматических книг таким образом, чтобы он отвечал решениям четвертого пленума ЦК КПК, а также подходил под форматы "новой эпохи", которую в стране называют "эрой председателя Си Цзиньпина".



Правда, с тех пор этот вопрос не поднимался и соответственно китайская адаптация христианской Библии свет пока так и не увидела. В ноябре 2021 года Apple удалила из китайского App Store приложение Bible App. Тогда же "сверху" было спущено указание о том, что представители христианских конфессий теперь в проповедях, посвященных социальному учению, должны доносить до верующих, что сельское хозяйство и торговлю не только в стране, но и в мире ввела династия Шан, императоры которой правили во втором тысячелетии до нашей эры. На проведенном для духовенства специальном семинаре было предложено несколько версий типовых назиданий на темы городского и сельского бизнесов. Прошел также конкурс духовных наставлений, победители которого получили ценные государственные призы и награды. Тогда же было объявлено, что в Шанцю (провинция Хэнань) будет создано Исследовательское бюро китаизации христианства.



Всех несогласных с новой политикой КПК правительство не раздумывая отправляет за решетку. Для чиновников не важно, какой сан и статус имеет оппозиционер. 11 мая с.г. был арестован почетный кардинал Иосиф Чэнь. Он обвиняется китайскими властями в "сговоре с иностранными силами" в связи с его ролью администратора Фонда гуманитарной помощи 612, помогающего оппозиционерам в оплате юридических и медицинских расходов. Спустя сутки 90-летний архиерей, который возглавлял Гонконгскую епархию с 2002 по 2009 год, был отпущен под залог. 24 мая состоялось первое судебное заседание. Как указывает сайт Гонконгской епархии, прелату вменялось в вину то, что он якобы не подал заявление о регистрации общины. Ни сам кардинал, ни епархия с претензиями не согласились. По информации агентства Reuters, очередной суд над Чэнем пройдет в сентябре.



Помимо него за последнее время репрессиям подверглось несколько католических иерархов. Один из них – епископ Иосиф Чанг Вэйчжу. Он был арестован в мае 2021 года в ходе специального рейда активистов КПК. Архиерею вменялось в вину то, что он отказался стать членом партии. Вместе с ним были задержаны еще десяток священников, которые якобы уклонялись от обязательной службы в армии. Последние вскоре были отпущены – с запретом на служение. Кроме этого, власти г. Синьсяна китайской провинции Хэнянь, где служил иерарх, закрыли все школы и детские сады, принадлежащие Римско-католической церкви. Святой престол еще год назад обратился к китайскому правительству с просьбой освободить епископа, но ему сказали, что "прелат совершил серьезные преступления и должен оставаться под стражей". Сейчас местонахождение иерарха неизвестно.



Еще одним пострадавшим от произвола властей КНР, согласно информации правозащитного портала Bitter Winter, стал епископ Августин Цуй Тай из епархии Сюаньхуа в провинции Хэбэй. Преследования начались в 2007 году, и с тех пор он практически постоянно находится в тюрьме. Изредка на праздники его отпускают домой, но затем возвращают в камеру. С 2020 года, начала пандемии коронавируса, он не покидал тюремных стен. Епископ Цуй Тай является одним из так называемых "отказников по убеждениям", которые воздерживаются от вступления в какие-либо патриотические объединения, хотя это разрешено и даже поощряется Святым престолом. Цуй Тай также выступает против военной службы "по соображениям совести" и считает, что отказ от службы в армии среди католиков необходимо поощрять.



Примечательно, что все трое вышеперечисленных иерарха в свое время выступали против заключения Временного соглашения между Ватиканом и КНР. Они утверждали, что такой конкордат только усилит преследования верующих в Китае. Кардинал Чэнь даже пытался лично встретиться с понтификом перед первым подписанием соглашения, но папа Бергольо отказался от аудиенции с китайским князем церкви. Позже Чэнь обвинил госсекретаря кардинала Пьетро Паролина в том, что последний, настаивая на соглашении с Китаем, не только манипулирует понтификом, но и руководствуется "тщеславием" и стремлением к "дипломатическому успеху", а вовсе не думает о епископах и верующих КНР. Чэнь также обвинил должностных лиц Ватикана в подтасовке китайского перевода текста, составленного папой Бенедиктом XVI для церкви в Китае. Источник - НГ

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