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Хасид-бандеровец Гилель Коэн стал первым главным раввином капелланом ВСУ
12:48 20.07.2022

В ВСУ появился главный раввин - для "поднятия боевого духа"
Алексей Иванов

В вооруженных формированиях Украины появилась должность главного раввина, которым стал Гилель Коэн. "Его назначение главным иудейским капелланом ВСУ было окончательно утверждено на фоне активного сотрудничества с высшим военным руководством Украины с целью решения проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие-евреи и евреи, желающие вступить в ряды украинской армии", - сообщил портал ISRAland.

Израильский гражданин Коэн давно обретается в Незалежной (с 1999 года), возглавляя хасидский проект Baal Shem Tov’s Kinder и организацию "Хацала Украина". Аплодировал "оранжевой революции", "евромайдану", нацистским карателям. Его многолетнюю гиперактивную деятельность на Украине израильский журнал Mishpacha называет "еврейским торнадо".

В марте 2014-го он, кстати, подвергся нападению, получил ранения каким-то острым предметом в ногу и ягодицы; но обвинил в этом не любимых укронациков, а неких "пророссийских провокаторов".

Гилель Коэн на Евромайдане
За 2 дня до начала российской спецоперации хасид отправил семью в Израиль. И вскоре развернул "интенсивную работу на благо войск", отмечает самый посещаемый новостной сайт Израиля Ynet. В ВСУ ему дали прозвище "Партизанский Раввин".

Коэн курсировал по подразделениям украинских боевиков, доставляя ВСУшникам-евреям каски, бронежилеты и другое снаряжение, закупаемое в Исраиловке. Развозил комплекты тфилинов (элемент молитвенного облачения иудея - пара коробочек из выкрашенной черной краской кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы и повязываемые на лоб и руку), специальные "военные" футляры для тфилинов, книги с переводом на украинский цитат похороненного в Умани рабби Нахмана - основателя брацлавского хасидизма (к коему принадлежит Гилель).

"Также находит время для изготовления ермолок, очень популярных среди военнослужащих, с надписью "Евреи защищают Украину"", - гордится своим соплеменником Ynet, приводя его слова о том, что "ермолки просят даже украинские солдаты-неевреи". "В арсенале раввина также специальные камуфляжные ермолки (кипы) с вышитой надписью "Євреї захищають Україну" ("Евреи защищают Украину")", - подтверждает израильское русскоязычное издание "Вести".

Ynet: "Постепенно слухи о волонтерской деятельности раввина Коэна распространялись из уст в уста, и к нему обращались люди, которые хотели записаться в украинскую армию, но им отказывали. Так он установил контакт с высшими украинскими военачальниками. В прошлые выходные, когда он вернулся с фронта в Восточной Украине, Коэну сказали, что его назначение главным раввином украинских вооруженных сил одобрено".

Отвечая на вопрос о ключевых задачах в должности главраввина бандеровцев, Коэн заявил: "Задача раввина - поднимать боевой дух и помогать войскам в сложных ситуациях, он раздает воинам необходимое в бою снаряжение. Моя служба сильно отличается от функций главного раввина Армии обороны Израиля - тот отвечает, например, за кошерность кухни, а я среди прочего забочусь о средствах боевой защиты и моральной поддержке".

"Ребе, поющий "Батько наш Бандера" - высшая форма куколдизма во Вселенной", - заметил "Голос Мордора".

"Раввин, поднимающий дух нацистам - это сюрреалистический сюжет даже для нынешнего безумного времени", - отреагировал на новость телеведущий Владимир Соловьев.

Имеется любопытная несостыковочка. Если израильский сайт вещает, что раввин помогает евреям записываться в ВСУ, то EurAsia Daily пишет следующее: "Коэн с конца февраля 2022 года прилагает все усилия, чтобы евреи-граждане Украины не попадали в задействованные на фронте воинские части. Коэн считает себя патриотом Украины, поддерживает военные действия Киева против России. При этом Коэн полагает, что война киевского режима против России - это не война украинских евреев. Коэн совершает в частях ВСУ брит-милу, то есть обрезание всем военнослужащим ВСУ, которые хотят стать иудеями. Иудейское обрезание, в частности, дает этим украинским военным право на выезд в Израиль. К середине июля Коэн совершил более 1000 обрядов брит-милы".

Источник - zavtra.ru
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