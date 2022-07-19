В Казахстане незаконно выдали 3 млн га пастбищ

13:18 20.07.2022

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана рассказали о работе над вопросами рационального использования пастбищных участков. Там отметили, что обеспечение их доступности находится на постоянном контроле, сообщает Zakon.kz.

Только за последние три года прокуроры установили 18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены 5 млн и вовлечены в оборот 4 млн га.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Отмечено, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель.



По этой причине, как сказано в публикации, добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации.



По стране не хватает порядка 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств. Для улучшения ситуации в текущем году совместно с Министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству 5 млн га. На местах акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Это позволит, как заверяют в ведомстве, не допускать передачу пастбищных угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам.



За нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 за поступки, дискредитирующие государственную службу.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК