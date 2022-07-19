Не стало ни улицы Гагарина, ни Донецкой... Мутная волна переименований захлестнула ЦА, - Сергей Кожемякин

13:20 20.07.2022 Не стало ни улицы Гагарина, ни Донецкой... Мутная волна переименований захлестнула ЦА



Что делать, если в стране экономический кризис и политическая нестабильность? Власти постсоветских республик нашли свой рецепт - открывать "боевые действия" против прошлого. В Киргизии депутаты предложили отказаться от названий столичных районов, оставшихся с советского времени. В Таджикистане переименованы горные вершины. А в Казахстане этот процесс принял хронический характер.



Спустя три десятилетия после разрушения Советского Союза совершенно очевидно, что пришедшие ему на смену буржуазные режимы не способны ответить на вызовы времени. Они втягивают страны в опасные внешнеполитические авантюры, обрекают на страдания свои народы. И так же ясно, что эти правительства будут продолжать очернять социалистическое прошлое, пока память о нем жива в массовом сознании.



Процесс, затронувший все постсоветские республики, не обошел стороной и Киргизию. В 1990-е годы здесь были переименованы десятки сел, районов, улиц. Затем темп несколько снизился, но антисоветский зуд никуда не делся. Настоящей занозой для либерально-националистических кругов являются районы Бишкека - Первомайский, Ленинский, Свердловский и Октябрьский. Но если раньше с требованием их переименования выступали отдельные активисты соответствующих взглядов, то теперь тема поднята на более высоком уровне.



Несколько месяцев назад депутат Жогорку кенеша (парламента Киргизии) Айбек Алтынбеков обратился к столичному мэру с предложением поменять названия районов - "так, чтобы они звучали по-киргизски". Градоначальник Айбек Джунушалиев тогда заявил, что предложения по этому вопросу уже есть, а решение будет принято в соответствии с законом.



Чиновник определенно имел в виду закон "О географических названиях в Киргизской Республике". Не так давно в него были внесены поправки, расширившие возможности для переименований. Как отмечается, теперь это может происходить "в целях возвращения отдельным объектам утраченных, но широко известных в прошлом и настоящем географических наименований". Кроме того, допускаются переименования в честь "выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и исторических личностей, имеющих заслуги перед государством".



И вот на днях процесс вступил в решающую стадию. Депутаты бишкекского городского кенеша (совета) подняли вопрос переименования всех четырех районов столицы. По их мнению, существующие названия "морально устарели", а потому актуальным становится их изменение "в соответствии с национальной идеологией". Так, Свердловский район предлагается назвать в честь Манаса (героя киргизского национального эпоса) или писателя Чингиза Айтматова. Октябрьский район, считают депутаты, должен носить имя Байтика (предводителя одного из киргизских племен XIX века) или кинорежиссера и писателя Суйменкула Чокморова. Первомайский район призывают назвать именем Юсупа Абдрахманова (председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР в 1927-1933 годах, впоследствии репрессированный) или руководившего республикой в 1960-1980-х годах Турдакуна Усубалиева. Наконец, Ленинский район должен быть переименован в честь Исхака Раззакова или Абсамата Масалиева - еще одних глав Киргизской ССР. Руководству мэрии поручено осуществить финансовые расчеты, а голосование планируется провести уже на следующей сессии городского кенеша.



Своей задумкой депутаты - а большинство из них представляют крупный бизнес - хотят перечеркнуть советский период истории столицы. За это время Бишкек (до 1991 года - Фрунзе) превратился из захолустного населенного пункта с 20 тысячами жителей в современный благоустроенный город с развитой промышленностью, средоточие культурной и научной жизни республики. Жилищный фонд с 1926 по 1985 год вырос более чем в 40 раз - со 179 тысяч до 7,4 миллиона квадратных метров.



Страшно представить, что являл бы собой Бишкек без проложенных в советское время дорог, сетей электро- и теплоснабжения, построенных школ, больниц и т.д. Все это в основном было создано в те годы и продолжает служить жителям до сих пор. Например, в 1962-1989 годах было проложено 350 км тепловых сетей, а за тридцать последних лет - менее 100 км. Практически построенная ТЭЦ-2 так и не была введена в строй. К 1991 году в городе работали 72 среднеобразовательные школы, а с тех пор было построено немногим более двадцати. И это при том, что население Бишкека выросло вдвое, в основном за счет внутренней миграции…



То, что среди предложенных названий есть имена советских и партийных деятелей, не отменяет антикоммунистической, глубоко деструктивной сути этой инициативы. Указанные фигуры занимают определенное место в официальной пропаганде. Так, в честь Раззакова недавно был переименован город Исфана в Баткенской области, именем Масалиева названы проспекты в Бишкеке и Оше, сельский округ в Баткенской области. Однако, спекулируя на этих именах, нынешняя власть замалчивает то, что все они были коммунистами и вместе с партией и советским народом строили социализм. Их предпочитают именовать "патриотами", всячески смакуя имевшие место (а чаще - выдуманные) конфликты с "центром". Такое выхолащивание, превознесение "формы" в ущерб "содержанию" характерно и для других постсоветских республик. Например, в Казахстане город Капчагай недавно был назван в честь Динмухамеда Кунаева - первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР в 1960-1986 годах.



Выдвигая подобные идеи, власти пытаются не только "замазать" возможность альтернативного вектора развития, но и отвлечь внимание от собственных неудач. По оценке Всемирного банка, к концу года 38 процентов жителей страны окажутся за чертой бедности, хотя еще в прошлом году этот показатель составлял 25 процентов. На это влияет снижение переводов от трудовых мигрантов, резкий рост цен и низкий уровень социальных пособий. В правительстве поспешили заявить, что это всего лишь прогноз, а чиновники, мол, сделают все для спасения населения от бедности. Однако даже изучение данных официальной статистики позволяет понять, насколько тяжела социально-экономическая ситуация в стране. Каждый второй житель потребляет менее 2100 килокалорий в день, то есть ниже физиологической нормы питания. У 30 процентов граждан нет источника питьевой воды в доме или во дворе, 70 процентов лишены канализации…



Вместо решения острейших проблем чиновники предпочитают вести войну с историей. Тем самым они лишь доказывают свою ничтожность перед лицом титанов советской эпохи.



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Вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции Памир - внушительная горная система на территории современного Таджикистана - оставался малоисследованным. Хотя этот регион был присоединен к Российской империи в конце XIX века, суровые климатические условия препятствовали его комплексному изучению. Закрасить "белое пятно" на карте удалось благодаря советским ученым. С 1928 по 1933 год на Памире работала экспедиция Академии наук СССР во главе с ученым, соратником В.И. Ленина Николаем Горбуновым. Среди ее многочисленных результатов было открытие высочайшей вершины Памира и всего Советского Союза. Пик высотой 7495 метров был назван именем И.В. Сталина, а в 1962 году переименован в пик Коммунизма.



В современном Таджикистане на эти достижения наложено негласное табу. А чтобы "советские" названия, не дай бог, не вызывали у людей ненужных вопросов, власти просто выкорчевывают память о прошлом. Недавно сессия маджлиса (совета) народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана постановила переименовать две памирские вершины. Среди них пик Маяковского и пик Октябрьский. Оба были открыты в начале 1930-х годов, их высота превышает 6000 метров. Решением депутатов - понятно, однако, что инициаторами являются фигуры более высокого ранга, - вершинам присвоены имена таджикских поэтов Мирсаида Миршакара и Мумина Каноата.



Любопытно, что голосование о переименовании произошло спустя два дня после визита в республику Владимира Путина. Президент России назвал Таджикистан союзником Москвы, в схожих комплиментах рассыпался его коллега Эмомали Рахмон. В российском МИД на смену названий никак не отреагировали - впрочем, как и на все остальные шаги подобного рода. В прошлом году своих названий лишились пики Ленинград и Корженевской, а пик Коммунизма был переименован еще в 1998 году. Теперь он называется пиком Сомони в честь полководца и государственного деятеля IX-X веков. Про десятки, если не сотни переименованных городов, сел и улиц и говорить нечего…



Очередной приступ "топонимического зуда" совпал по времени с обострением кризиса в Таджикистане. Вот уже несколько месяцев сохраняется напряженная ситуация в Горном Бадахшане. В конце мая, после вспышки массовых протестов, власти объявили о начале "антитеррористической операции". По официальным данным, были ликвидированы восемь и задержаны десятки "боевиков террористических групп", пытавшихся перекрыть автотрассу Душанбе-Кульма. Независимые источники сообщают о куда большем числе жертв, добавляя, что задачей таджикского руководства является зачистка региона от неподконтрольных Душанбе неформальных лидеров. Аресты в автономии продолжаются вплоть до настоящего времени.



Непростой остается социально-экономическая обстановка. По прогнозу Всемирного банка, ВВП страны по итогам этого года снизится на 0,4 процента. Главные причины - подорожание импорта и снижение переводов от трудовых мигрантов. В той же международной организации отмечают, что Таджикистан - единственная постсоветская республика, которая входит в группу трех десятков государств мира с самым низким уровнем доходов. В основном эти страны расположены в Африке.



Фактически безостановочным является процесс переименований в Казахстане. Республиканская ономастическая комиссия недавно сообщила, что к ней на рассмотрение поступило 182 обращения от министерства образования и культуры и местных органов власти различного уровня. По некоторым из них решения уже приняты. В Павлодаре, к примеру, будут переименованы 17 улиц. Среди них улицы Мира, Урицкого, Донецкая, Совхозная, Первая и Вторая улицы Советов и т.д. Как отмечают городские власти, это сделано, чтобы "увековечить память великих личностей и вернуть традиционные названия, имеющие национальную значимость".



Но и этого "топонимическим реформаторам" показалось мало. Газета националистического толка "Жас Алаш" назвала переименование улиц долгожданным событием, призвав не останавливаться на достигнутом. По ее данным, за последние пять лет в Павлодарской области изменены названия 607 улиц и 26 населенных пунктов. Несмотря на это, только 49 процентов улиц названы "по-казахски", что, утверждает издание, недопустимо.



Сразу несколько инициативных групп требуют переименования Петропавловска в Кызылжар. Северо-Казахстанская область, центром которой он является, стала рекордсменом по переименованиям. Только за последние два года в городах и селах региона названия сменили более 400 улиц. "Страна и наши граждане должны знать историю. Мы имеем право на собственную историю и на пропаганду, культивирование своих героев. Политика в период нашего колониального прошлого была однобокой, никто никого не спрашивал, какие названия оставить", - заявляет заместитель главы области Гани Ныгыметов. Среди последних "жертв" борцов с "колониальным прошлым" - улицы Гагарина, 40 лет Победы и т.д.



Как показывает опыт, отвлечение внимания граждан с помощью подобных спекуляций может быть успешным. Но лишь на короткое время. В долгосрочной перспективе война с советским прошлым не приносит ничего, кроме разрухи и смертельно опасных конфликтов.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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