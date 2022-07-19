 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 19.07.2022
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47 миллиардов тенге господдержки получил банк Нурали Алиева - сына Дариги Назарбаевой
15:22 20.07.2022

Марина Маратова

АО "Нурбанк" стало новым участником программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, передает Ulysmedia.kz.

Как сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов мажилиса от фракции "Ак жол", "Нурбанк" получил поддержку в размере 47 млрд тенге путем приобретения Казахстанским фондом устойчивости субординированных облигаций финучреждения по ставке вознаграждения 4% годовых и сроком обращения 15 лет.

"Нурбанк" контролирует Нурали Алиев – сын старшей дочери бывшего президента Дариги Назарбаевой.

Источник - Ulysmedia
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