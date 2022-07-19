47 миллиардов тенге господдержки получил банк Нурали Алиева - сына Дариги Назарбаевой

15:22 20.07.2022

Марина Маратова



АО "Нурбанк" стало новым участником программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, передает Ulysmedia.kz.



Как сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов мажилиса от фракции "Ак жол", "Нурбанк" получил поддержку в размере 47 млрд тенге путем приобретения Казахстанским фондом устойчивости субординированных облигаций финучреждения по ставке вознаграждения 4% годовых и сроком обращения 15 лет.



"Нурбанк" контролирует Нурали Алиев – сын старшей дочери бывшего президента Дариги Назарбаевой.