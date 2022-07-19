Казахов-кандасов продолжают по госпрограмме переселять с юга на север страны

15:24 20.07.2022

В ВКО переселят более 300 жителей юга Казахстана

В Восточно-Казахстанскую область переселят 308 человек из трудоизбыточных регионов страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Altay News.



Переселенцы едут на восток Казахстана в рамках социального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" для повышения мобильности трудовых ресурсов. В этом году в ВКО прибудут 93 кандаса – это 45 семей, и 308 переселенцев с юга – 101 семья.

"В обязательную государственную поддержку переселенцам входит единовременная выплата каждому члену семьи за переезд по 35 МРП, помощь для покрытия расходов по найму жилья, оплата коммунальных услуг. Деньги выплачивают каждый месяц в течение года – от 15 до 30 МРП на семью", - говорится в сообщении.