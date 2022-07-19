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Тихая смерть реки Урал под громкие слова государственных мужей, - А.Шаяхметова
15:39 20.07.2022

Тихая смерть Урала под громкие слова государственных мужей

АКМАРАЛ ШАЯХМЕТОВА

Ученые заставили прикусить язык "неслышащих" чиновников

Все так плохо?

В Уральске прошел большой экологический форум по теме спасения реки Урал - главной водной артерии Западного Казахстана - от окончательного пересыхания. В нем приняли участие активисты, чиновники минэкологии и акимата и ученые, которые, кажется, так и не нашли понимания.

Чиновники, по классике, делали упор на "выделение денег" и "возврат всего и вся государству", в то время как ученые буквально кричали о том, что опасно принимать меры сломя голову, без предварительного изучения.

Урал или Жайык - трансграничная река. Она начинается в Башкирских горах в России, протекает через Челебинскую и Оренбургскую области, в нашей стране течет через Западно-Казахстанскую и Атыраускую области, где и впадает в Каспий.

На берегу Урала живут более 4 миллионов казахстанцев и россиян. Они пьют Урал сами, поят им свою скотину, поливают им овощи, ловят в нем рыбу. А еще: роют от него каналы, строят водохранилища, добывают песок, закачивают его в недра, вместо выкаченной оттуда нефти, заливают в охладители на многочисленных заводах...

О том, что ситуация с рекой действительно печальная - говорят цифры. Средний уровень воды в Урале за много лет составлят 5,9 метра, при этом частенько бывали и повышения, вплоть до 9 метров. Некогда глубоководная, разливающаяся река в последние года показывает мало воды даже в пик половодья. 2019 год - 2,4 метра, 2020 год -3,07 метра, 2021 год - 3,5 метра.

Да что говорить о цифрах, если, купаясь на Урале, местные жители стали замечать огромное количество островков. Урал, которого раньше все так боялись, стали переходить пешком, а на актуальных Google-картах некогда широкая река превратилась в тонкую, прерывистую ленточку.

Почему обмелел Урал?

Во время форума ученые назвали три основные причины, которые могут стоять за обмелением Урала. Ни одну из них нельзя назвать 100% верной, но и не одну из них нельзя исключать полностью.

Первое - маловодный период, как природное явление, которое бывает у всех рек и имеет свойство заканчиваться.

Второе - глобальные изменения климата и мировое потепление. Проверить это никак нельзя.

Третье - антинаучное, почти варварское вмешательство в экосистему реки человеком, которое началось с легкой подачи советских властей и продолжается по сей день. Сюда входит регуляция реки разными водохранилищами.

В первую очередь, огромное Ириклинское водохранилище в Оренбурге, которое собирает у себя много воды для заводов и пропускает мало воды в Казахстан. Здесь же - разные мелкие плотины и гидроузлы, которые предприимчивые крестьяне самовольно (или с одобрения сельских акимов, как знать) строят, чтобы сохранить у себя воду.

Представитель Жайык-Каспийского Орхусского центра Шынар ИЗТЕЛЕУОВА обратила внимание на беспорядок в деле водопользования.

- У людей нет информации о том, сколько воды изымается из реки населением, промышленными предприятиями, сельским хозяйством. Нет информации сколько бизнес-субъектов пользуется водосберегающими технологиями. Не владея информацией о состоянии реки, общественность не может давать никаких рекомендаций по тем или иным проектам и не может влиять на принятие решений по их реализации, - отметила Шынар Изтелеуова.

Что делать? Версия властей

Заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ заявил, что не нужно придумывать ничего нового - за нас все хорошо продумали "уважаемые руководители 70-х годов", а наше дело - все это возобновить.

- Сейчас мы ведем активную работу по реконструкции водохранилищ. До 2025 года мы должны ввести около 45 тысяч гектаров орошаемых земель, и важно, чтобы мы могли вытаскивать воду из Урала, заполнять ими водохранилища. Нам не надо придумывать ничего нового: выделить деньги, вычистить и своевременно подавать воду. Министерство экологии плотно финансирует эти работы, в этом году выделено 5,5 миллиарда на эти цели. Кроме того, у нас есть 35 маленьких водоемов, мы также их восстанавливаем и чистим. Раньше водными ресурсами занимались конкретные ответственные лица, а сейчас половина (передана - А.Ш.) в коммунальное, половина в республиканское хозяйства. Нужно сделать вертикаль, чтобы водой занималось только минэкологии, - заявил Арман Утегулов.

Такой "марксизм-ленинизм" со стороны чиновника, вызвал праведный гнев со стороны ученых.

- Замакима слушает, да не слышит. В катастрофе Аральского моря большую роль сырали водохранилища. У нас в Казахстане 457 водохранилищ. Куда еще? Их отрицательное влияние на экологию доказано учеными, с них идет огромное испарение, потеря влаги. Нужно собирать талые воды, а не хранить речные. Новые водохранилища станут нашим последним гвоздем в крышку одного известного деревянного изделия, - заявил известный ученый-эколог Малик БУРЛИКБАЕВ.

Что делать? Версия ученых

То, что Урал сегодня - это уже далеко не та река, что была в 70-х годах и о том, что любые действия по его спасению требуют, прежде научных исследований, отметил и известный российский академик Института степи Александр ЧИБИЛЕВ. Он предложил конкретные действия, которые смогут спасти Урал.

- Урал убивали с помощью "ведомственной" науки, возрождать же его нужно на основе естественнонаучных знаний. В первую очередь, нужно адаптировать хозяйственное водопотребление, как при условии водопотребления в экстремально маловодный период. Ввести лимиты потребления воды. Потом нужно объявить долгосрочный мораторий на строительство новых гидросооружений (водохранилищ, плотин, прудов), а также - инвентаризировать имеющиеся и ликвидировать незаконные. В третьих - нужно вывести из сельхозугодий земли в поймах реки Урал, а также сохранять пойменные леса от пожаров, - заявил Александр Чибилев.

Нужно отдать должное ученому, несмотря на то, что он представитель российской науки, он сказал то, о чем казахстанские власти предпочитают помалкивать, а российские - пользоваться беззубостью коллег.

А именно, что нужно четко оптимизировать правила экспуатации Ириклинского водохранилища (находится на территории России), чтобы восстановить паводковый сток Урала. Он также отметил, что заниматься проблемой экологической катастрофы нельзя на основе "политических и диллетанских рассуждений".

"Наверстать упущенное и не упустить наверстанное"

По итогу форума, помимо декоративно-прикладного "меморандума о взаимосотрудничестве", появился еще один, более конкретный документ - петиция от уральских общественников о проведении ревизии водоохранных полос на территории области.

- Одной из важных проблем мы видим хаотичное землепользование и хозяйственную деятельность в водоохранных зонах и полосах Урала и его бассейнообразующих рек, а также беспорядочную и варварскую вырубку пойменных лесов. Большинство таких преступлений совершается на землях, выданных в частную собственность или долговременное пользование. Несмотря на нарушение земельного и экологического кодексов, местные власти не делают ничего для наведения порядка в этой сфере. Мы видим в этом лоббирование интересов отдельных лиц, - сказала руководитель экодвижения "Зеленый Фронт" Злата УДОВИЧЕНКО.

Активист потребовала, чтобы минэкологии после ревизии изъял у частников эти земли и передал их в лесфонд, где им и самое место. О нескольких таких участках Ratel.kz писал в статье "Отец областного судьи вырубил три гектара ценного пойменного леса".

- Кроме того, требуем провести ревизию гидросооружений на всех водоемах бассейна Урала, установить нелеальные перемычки, водоотводы и плотины и привлечь к ответственности установивших их за самоуправство. Безусловно, важно проводить научные исследования, но все это - долгая и кропотливая работа. А эти вещи можно сделать уже сейчас, - заявила представитель "Зеленого Фронта".

На форуме также выяснилось, что минэкологии намерено создать к 2025 году в ЗКО резерват из всех пойменных лесов реки Урал, которые необходимо сохранять для того, чтобы они помогали в сохранении водобаланса.

Напомним, ранее мы сообщали о нешуточных баталиях чиновников, охотников и фермеров по поводу решения вопроса с огромным количеством сайгаков. Минэкологии заявил, что их будут отстрелировать и продавать туши, шкуры и рога сами, без помощи бизнеса. Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ раскритиковал действия чиновников.

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658320740


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