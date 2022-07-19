Назарбаев продает дачу? В Сети появилось объявление на 3,5 млрд тенге

15:42 20.07.2022

Смагулов Амир



Объект, по данным авторов публикации, находится под Нур-Султаном



Telegram-канал "Казахский чуваш" опубликовал объявление о продаже резиденции под Нур-Султаном стоимостью 3,5 млрд тенге. Авторы канала также назвали имя возможного продавца недвижимости, передает Azattyq Rýhy.



