|Назарбаев продает дачу? В Сети появилось объявление на 3,5 млрд тенге
15:42 20.07.2022
Смагулов Амир
Объект, по данным авторов публикации, находится под Нур-Султаном
Telegram-канал "Казахский чуваш" опубликовал объявление о продаже резиденции под Нур-Султаном стоимостью 3,5 млрд тенге. Авторы канала также назвали имя возможного продавца недвижимости, передает Azattyq Rýhy.
Источник утверждает, что на сайте Krisha появилось сообщение о продаже под столицей резиденции общей площадью 1600 квадратных метров, с гольф-клубом.
"Как пишут авторы объявления: ШИКАРНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ. Строили для себя, строителей и дизайнеров приглашали из Италии. Бассейн Олимпийский, Автономная станция по последним технологиям. В доме имеется очень дорогой рояль, для любителей. Дизайн дома в стиле Нео-классика. На территории есть второй гостевой дом в стиле Шале. участок в 1 га со своим садом или лесопосадкой и пирсом на речке Нура!", - пишут в Telegram-канале (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Авторы публикации также назвали имя возможного продавца апартаментов.
"Местоположение и наличие объектов совпадает с дачей Елбасы", - отметили они со ссылкой на фонд-бюро расследования коррупции.
В организации утверждают, что на участке площадью 150 га, выданном 1 августа 2019 года, расположены несколько строений.
"Главный дом не такой большой, как у Кайрата Сатыбалды - всего 50 * 20 м, но зато, имеется не только вертолетная площадка и теннисный корт, но и "пляжная зона" на берегу Ишима. (Возможно это наш ответ аквадискотеке).
Что касается госакта, то есть определенные юридические вопросы - собственник участка Назарбаев Нурсултан Абишевич, а вот целевое назначение: "эксплуатация государственной дачи". Получается, владелец "обычный пенсионер", а дача государственная", - пишут в фонде-бюро расследования коррупции.
По их данным, рядом находится участок площадью в 32 га.
"Рядом на участке, находящемуся в аренде до 2059 г. у АО "МЕРКУРИЙ" (Меркурий 1999), находится гольф-поле.
Ранее этот участок принадлежал компании "АБК-АСТАНА", но в 2011 году сменило и владельца и тип права. К данному участку тоже много вопросов", - подчеркнули в организации.