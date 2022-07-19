Будь готов! Путин объявил о "наступлении нового этапа мировой истории" и возглавил нео-пионерию России

20:29 20.07.2022

В мировой истории наступил новый этап, заявил 20 июля президент России Владимир Путин.



Глава государства принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".



"Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, - заявил российский президент. - И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах - моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью".



Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи. Решение о его создании приняло 20 июля учредительное собрание.