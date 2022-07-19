"Европе ничего не останется, как принять предложение Путина по "Северному потоку-2", - Н.Макеев

21:23 20.07.2022

Президент показал Брюсселю способ избежать энергетического кризиса



Владимир Путин предложил запустить "Северный поток - 2", заявив, что трубопровод позволит увеличить поставки российского газа в Европу. Как рассказал в интервью "МК" ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, теперь странам ЕС, стоящим на грани самого масштабного за всю историю топливного кризиса, ничего не остается, кроме как согласиться с предложением российского президента.



Президент показал Брюсселю способ избежать энергетического кризиса

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

- В каком состоянии сейчас находится многострадальный газопровод?



- "Северный поток - 2" полностью достроен и испытан. В трубопровод закачан буферный газ, поэтому он находится под давлением. С технической точки зрения стоит только открыть вентиль - и по трубе сразу же можно будет прокачивать сырье.



Обслуживающая проект газокомпрессорная станция не будет испытывать таких проблем, как в случае с "Северным потоком - 1" (его работа сейчас приостановлена из-за ремонта в Канаде турбины Siemens - "МК"), так как в работе СП-2 используются турбины отечественного производства "Ладога", которые можно будет ремонтировать на внутренних площадках, а не отправлять за рубеж.



Эксплуатации нового маршрута мешают лишь европейские бюрократические проволочки. Газопровод проходил сертификацию в Федеральном сетевом агентстве Германии. Однако регулятору пришлось остановить этот процесс, поскольку на фоне обострения отношений Москвы с Западом Министерство экономики ФРГ отозвало свою рецензию о влиянии СП-2 на энергетику Германии.



Это обязательный документ, и теперь в распоряжении контрольного ведомства находится неполный пакет документов, что мешает возобновить сертификацию. Такой бюрократической уловкой Берлин остановил запуск "Северного потока-2". Никаких немецких или общеевропейских санкций в отношении газопровода не вводились.



Если продолжить и завершить процесс паспортизации трубы, то со стороны европейского законодательства не останется никаких препятствий для начала эксплуатации маршрута. Есть санкции США против компании-оператора Nord Stream 2, которой принадлежит практически весь линейный подводный участок трубы, проходящий по дну Балтийского моря. Но формально, если европейцы обладают суверенитетом, им ничто не мешает запустить этот газопровод.



- Вынудит ли европейцев нехватка газа все-таки согласиться на поставки сырья по этому маршруту?



- Европейцы очень долго демонизировали этот газопровод, называя его символом российской агрессии, инструментом, за счет которого Кремль увеличит поставки на рынок континента и, в конечном счете "захватит Европу". Причем никаких контрактов на поставку по СП-2 участники ЕС не подписывали. По нему должен был пойти газ, который и так до последнего времени поступал в Европу по другим маршрутам.



Сейчас запустить новую трубу будет логично, поскольку остальные маршруты не могут обеспечить необходимые континенту объемы. Однако европейцы продолжают воспринимать запуск газопровода как символическую победу России над коллективным Западом. А этого им нельзя допустить! Поэтому страны ЕС расценивают СП-2 как самый крайний вариант обеспечения своих потребителей энергоресурсами - если будут окончательно замерзать, то только тогда и согласятся на эксплуатацию трубы.



В Москве отношение европейцев к "Северному потоку-2" рассматривают несколько иначе. Россия намерена получить определенные гарантии, что этот газопровод будет работать постоянно и в долгосрочной перспективе. Европа же готова открыть трубу лишь на несколько месяцев в осенне-зимний период, когда дефицит топлива в странах Старого Света достигнет пика. А как только нужда в поставках по этому маршруту отпадет, его снова законсервируют на долгие годы или даже навсегда.



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Россию такой сценарий не устраивает, поэтому, скорее всего, если настанет экстремальный момент и ЕС будет вынужден согласиться на эксплуатацию трубопровода, то сразу поставки не начнутся. Проявленная европейцами лояльность станет лишь сигналом для начала новых переговоров о долгосрочных контрактах.



Россия сможет предложить несколько сценариев: экспортировать сырье на основе уже заключенных контрактов, либо заключить новые соглашения с привязкой поставок именно по СП-2. В идеале хотелось бы, чтобы европейцы не затягивали ситуацию до последнего момента и приступили к переговорам заранее. Европа воспринимает "Северный поток-2" как опцию, которую они полностью контролируют, и для них может оказаться неприятным сюрпризом, когда после выдачи разрешения Россия откажется начать прокачку газа и будет диктовать собственные условия.



- А от кого будет зависеть окончательное разрешение: от Германии или Евросоюза в целом?



- Формально все необходимые разрешительные документы может выдать Берлин. Сухопутное продолжение СП-2 - проходящий по территории ФРГ газопровод EUGAL - заработал в начале в 2020 года и уже давно выведен на полную мощность. Труба представляет из себя две нитки, которые из Германии проходят транзитом через Чехию и Словакию до газового хаба в австрийском городе Баумгартен.



Между тем, Берлин вряд ли осмелится принимать решение о пуске газопровода самостоятельно и попытается сначала согласовывать окончательный вердикт с Евросоюзом, чтобы распределить ответственность по нескольким инстанциям. В ином случае остальные участники ЕС будут обвинять Германию в том, что она поддалась давлению России. Хотя формально все разрешительные документы находятся в руках немцев, Берлин будет добиваться от Брюсселя коллегиального решения.



- В каких объемах сможет поставляться газ по СП-2 и насколько это поможет Европе? Путин говорил, что половина зарезервированных для трубопровода объемов газа уже пущена на наш внутренний рынок.



- Президент как раз и намекает европейцам, что требуется долгосрочное решение. То есть, если Россия загрузит "Северный поток-2", то не на один-единственный отопительный сезон, а на много лет вперед. Путин дает понять, что газ, зарезервированный для нового трубопровода, не останется без дела, а так как Европа не открывает вентиль со своей стороны, топливо может быть использовано для удовлетворения внутренних потребностей нашей страны.



На самом деле зарезервированный для СП-2 газ никуда не уходит, а его перераспределение на внутренний рынок является перспективой нескольких лет. Президент подталкивает Европу к длительному сотрудничеству и требует соответствующих гарантий, позволяющих быть уверенным, что в один момент поставки не будут остановлены. Сейчас мяч на стороне европейцев.



Впрочем, есть и такой сценарий: "Северный поток-2" будет запущен, если "Северный поток-1" продолжит простаивать или будет работать вполсилы. По территории России оба газопровода идут параллельно и разветвляются лишь в Ленинградской области - первый направляется в Выборг, а второй - в Усть-Лугу. Перебросить экспортный газ из одной трубы в другую ничего не стоит.



В Германии также в рабочем состоянии находится продолжение СП- 1 - трубопровод OPAL. Когда СП-1 эксплуатировался в нормальном режиме, эта ветка была загружена наполовину из-за антимонопольных ограничений Евросоюза. Поскольку СП-1 и СП-2 выходят на берега Германии в одной точке, через "Северный поток -2" можно будет пустить те 50% объема, которые не "влезают" в OPAL.



Учитывая все возможности, российский президент дает понять, что если европейцы не зашевелятся и не согласуют окончательную позицию хотя бы в отношении одного трубопровода, то Россия всегда найдет применение высвободившемуся газу.



Николай Макеев