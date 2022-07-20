Режим ЧП в Каракалпакстане прекращается досрочно

21:57 20.07.2022

Президент подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 5:00 часов 21 июля.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 5:00 часов 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Решение принято в связи с обращением Жокаргы Кенеса Каракалпакстана на имя президента от 20 июля, а также "учитывая, что на территории Республики Каракалпакстан восстановлен общественный порядок и благодаря принятым мерам обеспечена безопасность граждан, защита их прав и свобод", говорится в документе.



Указ должен быть утвержден палатами Олий Мажлиса Узбекистана.



Чрезвычайное положение было введено с 3 июля сроком на один месяц после трагических событий 1−2 июля в Нукусе, в результате которых по официальным данным погиб 21 человек и более 270 человек пострадали.



С 14 июля режим ЧП был смягчен, а именно время действия комендантского часа в республике было установлено с 23 до 5 часов (вместо 21:00-7:00).



Примерно с 14:00 среды в Каракалпакстане доступен интернет, однако, по сообщениям жителей, скорость пока низкая.