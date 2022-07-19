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    Таджикистан   | 
Счета авиакомпании "Таджик Эйр" арестованы
23:13 20.07.2022

Счета авиакомпании "Таджик Эйр" арестованы – Служба исполнения

Банковские счета национального авиаперевозчика Таджикистана "Таджик Эйр" арестованы, сообщила Служба исполнения при правительстве страны. Ведомство должно взыскать с авиакомпании 20 млн. долларов в пользу литовской компании "Скайроуд Лизинг".

Шариф Нурзода, ответственный сотрудник Службы исполнения при правительстве Таджикистана, сказал журналистам 20 июля, что ведомство во исполнение решения Высшего экономического суда Таджикистана должно взыскать с "Таджик Эйр" 20 млн. долларов в пользу литовской компании. "В рамках исполнения решения ВЭС все счета авиакомпании арестованы", отметил Нурзода.

Наши попытки получить комментарии у руководства национального авиаперевозчика не увенчались успехом. Ранее в авиакомпании заявляли, что они уже выплатила большую часть суммы, и не намерены выплатить литовской компании 20 млн. долларов.

ГУАП "Таджик Эйр" приобрело в 2009 году в лизинг два самолета "Боинг 737-500" у литовской компании "Скайроуд Лизинг" (тогда AB Avia Asset Management). Сообщается, что национальный авиаперевозчик Таджикистана неправильно эксплуатировал самолеты, перестал платить ежемесячный платеж за аренду самолетов, а его представитель не явился в суд, на котором должен был отстаивать интересы компании в деле против "Скайроуд Лизинг".

В апреле 2018 года Вильнюсский арбитражный суд принял решение взыскать с авиакомпании "Таджик Эйр" в пользу "Скайроуд Лизинг" 20 млн. 301 тыс. 900 долларов за аренду двух самолетов Boeing. Экономический суд города Душанбе не признал решения Арбитражного суда Вильнюса и призвал литовскую компанию к ответу в Высшем арбитражном суде Таджикистана. Однако Высший экономический суд Таджикистана на основании иска литовской компании отменил решение городского суда города Душанбе. В январе 2021 года Федеральный суд американского округа Колумбии удовлетворил ходатайство "Таджик Эйр" и отказался рассмотреть заявление о признании и исполнении арбитражного решения в отношении перевозчика на сумму более 20 миллионов долларов. Судебная тяжба продолжается по сей день.

В Службе исполнения при правительстве Таджикистана заявляют, что ведомство должно взыскать с авиакомпании 20 млн. долларов в пользу литовской компании. Однако, как признался один из чиновников Службы исполнения, в настоящее время у национального авиаперевозчика таких денег нет. "Таджик Эйр" задолжал огромную сумму в виде налогов и других платежей. "Национальный авиаперевозчик должен первым делом погасить задолженность по зарплате сотрудников и долги перед Налоговым комитетом, но денег у авиакомпании нет. Именно из-за отсутствия средств исполнение иска литовской компании несколько раз было отложено", сказал один чиновник Службы исполнения.

В настоящее время несколько лайнеров авиакомпании арестованы. Один из них арестован с 2019 года в аэропорту Внуково в Москве по решению суда, рассматривавшего иск компании "Скайроуд Лизинг".

Тем временем, литовская компания "Скайроуд Лизинг" собирается во чтобы не стало взыскать с "Таджик Эйр" 20 млн. долларов. Паулиус Дока, представитель "Скайроуд Лизинг", ранее заявил, что в случае отказа "Таджик Эйр" выплатить $20 млн., компания подаст в суд на государство Таджикистан.

"Таджик Эйр" уже несколько лет находится в кризисе. Правительство Таджикистана в 2015 году списало долгов авиакомпании "Таджик Эйр" на сумму 370 тысяч долларов, и в июле 2020 года - еще около 2 миллионов, путем взаимозачета с ее кредиторами. В 2019 году правительство списало долги авиакомпании перед налоговыми органами и госпредприятиями на сумму 2.6 миллионов долларов.

Расследование Радио Озоди в прошлом году показало, что национальный авиаперевозчик Таджикистана находится на грани полного банкротства. В настоящее время "Таджик Эйр" все еще должна более 40 миллионов долларов налоговым органам, банкам, аэропортам и другим техническим службам.

Муллораджаб Юсуфзода
YusufzodaM@rferl.org

Источник - rus.ozodi.org
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