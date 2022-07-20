ФСБ России против казахстанцев: кто стоит за поставками топлива в Украину?

00:02 21.07.2022

ФСБ России 8 июля возбудило уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Организация преступного сообщества" в отношении нескольких менеджеров румынской дочерней компании Казмунайгаз – KMG International N.V. (КМГИ). Это следует из материалов, поступивших в редакцию Orda.kz. Документы изучил эксперт нефтегазовой отрасли Артур Шахназарян.



Возможно, благодаря сотрудникам нацкомпании "Казмунайгаз", наша страна оказалась втянутой в международный скандал, и дала повод российской стороне обвинить казахстанское правительство в нелояльности. Согласно документам, сотрудники ФСБ выявили схему продажи казахстанской нефти украинской стороне. Поставки якобы осуществляла Rompetrol - дочерняя компания КМГ в Румынии. Сейчас этой структурой управляет "КМГИ" (КMG International N.V. ). В документах упомянуты имена менеджеров: Жасулан Сейдахметов, А.А. Жангулов и А.А. Шабдарбаев - именно так, с инициалами. Известно, что в системе КМГ давно работает сын бывшего председателя КНБ РК Амангельды Шабдарбаева - Арлан Шабдарбаев. Но он ли упоминается - неясно. У казахстанских спецслужб нет доступа к базам ФСБ, так что о точности говорить невозможно, но можно порассуждать.



ГСМ – кровь армии

Без топлива любая армия, даже самая продвинутая, становится обездвиженной. Российские войска массированными ракетными ударами вывели из строя все украинские НПЗ и уничтожили наиболее крупные нефтебазы. Если после этого ВСУ не потеряли боеспособность - снабжение ГСМ организованно происходит со стороны. Причастность Rompetrol - уже давно не новость. Об этом российские СМИ писали еще весной. Штормы в порту Новороссийска, выход из строя причальных устройств КТК, и первое перекрытие экспортного потока казахстанской нефти напрямую связывали с этим фактом.



Полученные документы, естественно, требуют тщательной перепроверки. Стоит отметить, что KMG International N.V. (КМГИ) - компания с юридическим адресом в Нидерландах, а работает в румынской юрисдикции. Два НПЗ и шесть нефтебаз разбросаны по Румынии. Оттуда, теоретически, можно организовать отправку топлива автоцистернами в Украину. Украинские снабженцы могут покупать ГСМ оптом с нефтебаз и АЗС. Как КМГИ должна это контролировать и препятствовать? Ставить условие о не продаже в Украине? Даже если захотеть, то мешать покупке топлива невозможно ни физически, ни юридически.



Обвинения Запада и России

Звучат обвинения в том, что казахстанские нефтяники способствуют экспорту санкционной российской нефти. Якобы в танкерах, которые идут, в основном, под греческими флагами, 51 процент принадлежит казахстанской нефти, а 49 - России. Некоторые европейцы уверены, что мы к этой нефти не имеем никакого отношения - она вся российская. Подобные обвинения выглядят голословными и надуманными. Акорда, при всем желании, не способна закрыть вентиль для снабжения украинской армии. Повторяю, если там нет прямого участия официального нефтетрейдера "Казмунайгаза". В противном случае, претензии со стороны России не обоснованы. Проследить и вмешиваться в логистику проданного товара производитель не имеет возможности.



Ситуация напоминает случай с судном Zhibek Zholy. Сначала украинская сторона, фактически, захватив его, пыталась использовать сухогруз в битве за Мариуполь. Потом Россия на нем же осуществила поставки зерна в Турцию, а Украина просила тyрок арестовать казахстанский сухогруз. Владелец Zhibek Zholy - "Казакстан Темир Жолы" – просто выразил возмущение, а по факту оказалось, что компания не контролирует судно.



Румынские и болгарские дочки "Казмунайгаза"

Как таковой компании Rompetrol уже давно не существует – это старое название компании КМГИ. Название сохранилось у болгарской дочки и внучки Казмунайгаз – Rompetrol Bulgaria. Арлан Шабдарбаев, по крайней мере, несколько лет числился там членом совета директоров. Впрочем, по некоторой информации, членом директоров болгарской внучки КМГ был и его брат Нурлан Шабдар.



Существует семейный бизнес Шабдарбаевых - "Холдинговая компания ALUA". У нее активы в Алматы и столице. Также в открытых источниках проходила информация о покупке трех элитных квартир в часе езды от болгарского города Бургас за полмиллиона долларов. Собственно, почему бы им и не покупать жилье, если владельцы холдинга там работают в совете директоров Rompetrol Bulgaria.



Упомянутый в документах Азамат Жангулов много лет был заместителем генерального директора по финансам КМГИ. В документах ФСБ России есть упоминание о Жасулане Сейдахметове, но о таком сотруднике КМГИ ничего неизвестно. В реестрах упоминается человек с такими данными, но в качестве директора ТОО "Жас Улан и К".



Двойные стандарты

Схема поставок кажется простой – топливо шло через болгарскую дочку. Конечно, странно ввозить ГСМ из Румынии в Болгарию, оттуда - обратно в Румынию и отправлять в Украину через Молдову. Подобная география поставок удивляет, но с формальной точки зрения она не нарушает ни казахстанское, ни румынское, ни болгарское, ни голландское законодательство.



В конце концов ни Россия, ни Украина войны друг другу не объявляли. "Специальная военная операция" (СВО) термин тоже малопонятный - юридически "недовойна". При этом такой интенсивности применения тяжелого оружия мир не видел давно. Россия так и не потрудилась разъяснить союзникам по ОДКБ, что такое СВО. При этом, Газпром продолжает экспортировать газ и в Украину и через нее, и ФСБ не заводит уголовные дела с обвинениями в терроризме. Удивительно, что при такой интенсивности огня, ракеты в газопровод не попадают. По-моему, это двойные стандарты. К сожалению, рычагов, чтобы надавить на Казахстан, у России много. Будем реалистами, как в древней поговорке: что разрешено Юпитеру не разрешено быку… Все происходящее – игры больших держав, в которых оказался замешан и Казахстан. Сейчас нам надо быть максимально дипломатичными и аккуратными, чтобы не бросать тень на себя.



Артур Шахназарян

20.07.22