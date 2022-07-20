 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.07.2022
00:02  ФСБ России против казахстанцев: кто стоит за поставками топлива в Украину?
Среда, 20.07.2022
23:13  Счета авиакомпании "Таджик Эйр" арестованы
21:57  Режим ЧП в Каракалпакстане прекращается досрочно
21:23  "Европе ничего не останется, как принять предложение Путина по "Северному потоку-2", - Н.Макеев
20:29  Будь готов! Путин объявил о "наступлении нового этапа мировой истории" и возглавил нео-пионерию России
20:27  Совсем не конец истории. О фатальных просчетах политики США после холодной войны, - НГ
16:24  Место республики Алаш в национальной истории Казахстана, - Е.Абиль

15:42  Назарбаев продает дачу? В Сети появилось объявление на 3,5 млрд тенге
15:39  Тихая смерть реки Урал под громкие слова государственных мужей, - А.Шаяхметова
15:24  Казахов-кандасов продолжают по госпрограмме переселять с юга на север страны
15:22  47 миллиардов тенге господдержки получил банк Нурали Алиева - сына Дариги Назарбаевой
13:28  США уступают России и Китаю в борьбе за литий, - The Hill
13:20  Не стало ни улицы Гагарина, ни Донецкой... Мутная волна переименований захлестнула ЦА, - Сергей Кожемякин
13:18  В Казахстане незаконно выдали 3 млн га пастбищ
12:48  Хасид-бандеровец Гилель Коэн стал первым главным раввином капелланом ВСУ
12:46  Китайская ИИ – кратия. Пекин стремится к мировому лидерству в области искусственного интеллекта
11:56  Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию
11:50  Пекин разгромил католический плацдарм в Гонконге, - Милена Фаустова
11:49  За полгода в Кыргызстане цены выросли почти на все продукты
11:40  Трех единство: о чем договорились лидеры РФ, Ирана и Турции в Тегеране, - Дмитрий Лару
10:44  Римская империя наших дней: какая участь ждет жадные до власти США, - Джон Уайт
09:23  В Кыргызстане проверят все лицензии недропользователей
08:57  Попытка № 4. Страны Центральной Азии опять хотят объединиться, - Д.Подольская
08:51  Эмираты открыли шлюз для экспорта ливийской нефти в Европу, - Игорь Субботин
08:13  Адская жара в Европе. Чем чреват тепловой удар в экономику, - В.Малышев
08:11  Готов ли Китай на замещение вакантной должности иностранного инвестора в России? - В.Катасонов
08:06  Стражи исламской эволюции. Путин и Тегеран-22, - репортаж А.Колесникова
01:04  ЕС взял курс на Баку: энергетические ворота Европы
01:02  "Многовекторность" приведет Казахстан к краху
00:35  В гонке за пост премьера Британии лидирует экс-глава минфина и мультимиллионер Риши Сунак
00:32  Оказывая давление на Казахстан, Россия давит на Британию и США, - "Регнум"
Вторник, 19.07.2022
22:25  Polymetal казахстанской пробы. Компания может продать российские активы
22:22  Путин посетил будущее России: президент лично увидел, что нас ждет. Скрытый смысл визита ВВП в Иран, - М.Ростовский
22:03  Верховный суд Казахстана полностью оправдал журналистов Сейтказы и Асета Матаевых
21:49  Иран научит Россию привыкать к санкциям, - НГ
16:02  Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
14:11  Директором угольного ГП "Кыргызкомур" вновь назначен Мирлан Жакыпов, ранее уволенный за коррупцию
13:51  Запорожскую область бывшей Украины возглавил россиянин Антон Кольцов
12:55  В Европе слов много, а газа нет, - Бурак Караджа
12:52  Жамшид Ходжаев одобрен на должность вице-премьера - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана
12:51  Европа готовится к худшему. Без газа из России ее ждет хаос, - Д.Марьянович
12:37  Запад форсирует экспроприацию российских активов, - В.Катасонов
12:30  Глобальный ВВП идет на "жесткую посадку"
12:25  Скрещенные вилы крестьянского бунта. О массовых протестах в сельском хозяйстве Европы, - В.Прохватилов
11:34  Умерла от рака в Германии майданная запевала народная артистка Украины Руслана Писанка
11:33  Натовская прокси-война против России, - Олег Никифоров
10:32  Москва напомнила Тегерану про долги, - Игорь Субботин
10:13  Конфликт на Украине дорого обойдется лидерам Европы: будет хуже, - А.Яшлавский
09:35  Как и когда закончится Украинская война-СВО - прогнозы от амер-адмирала Ставридиса
09:33  Наследный пошел на принцип. Джо Байден вернулся из ближневосточного турне с сомнительными успехами, - "Къ"
08:03  Кыргызстан будет обеспечен продовольственной пшеницей на... 65 процентов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
ФСБ России против казахстанцев: кто стоит за поставками топлива в Украину?
00:02 21.07.2022

ФСБ России 8 июля возбудило уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Организация преступного сообщества" в отношении нескольких менеджеров румынской дочерней компании Казмунайгаз – KMG International N.V. (КМГИ). Это следует из материалов, поступивших в редакцию Orda.kz. Документы изучил эксперт нефтегазовой отрасли Артур Шахназарян.

Возможно, благодаря сотрудникам нацкомпании "Казмунайгаз", наша страна оказалась втянутой в международный скандал, и дала повод российской стороне обвинить казахстанское правительство в нелояльности. Согласно документам, сотрудники ФСБ выявили схему продажи казахстанской нефти украинской стороне. Поставки якобы осуществляла Rompetrol - дочерняя компания КМГ в Румынии. Сейчас этой структурой управляет "КМГИ" (КMG International N.V. ). В документах упомянуты имена менеджеров: Жасулан Сейдахметов, А.А. Жангулов и А.А. Шабдарбаев - именно так, с инициалами. Известно, что в системе КМГ давно работает сын бывшего председателя КНБ РК Амангельды Шабдарбаева - Арлан Шабдарбаев. Но он ли упоминается - неясно. У казахстанских спецслужб нет доступа к базам ФСБ, так что о точности говорить невозможно, но можно порассуждать.

ГСМ – кровь армии
Без топлива любая армия, даже самая продвинутая, становится обездвиженной. Российские войска массированными ракетными ударами вывели из строя все украинские НПЗ и уничтожили наиболее крупные нефтебазы. Если после этого ВСУ не потеряли боеспособность - снабжение ГСМ организованно происходит со стороны. Причастность Rompetrol - уже давно не новость. Об этом российские СМИ писали еще весной. Штормы в порту Новороссийска, выход из строя причальных устройств КТК, и первое перекрытие экспортного потока казахстанской нефти напрямую связывали с этим фактом.

Полученные документы, естественно, требуют тщательной перепроверки. Стоит отметить, что KMG International N.V. (КМГИ) - компания с юридическим адресом в Нидерландах, а работает в румынской юрисдикции. Два НПЗ и шесть нефтебаз разбросаны по Румынии. Оттуда, теоретически, можно организовать отправку топлива автоцистернами в Украину. Украинские снабженцы могут покупать ГСМ оптом с нефтебаз и АЗС. Как КМГИ должна это контролировать и препятствовать? Ставить условие о не продаже в Украине? Даже если захотеть, то мешать покупке топлива невозможно ни физически, ни юридически.

Обвинения Запада и России
Звучат обвинения в том, что казахстанские нефтяники способствуют экспорту санкционной российской нефти. Якобы в танкерах, которые идут, в основном, под греческими флагами, 51 процент принадлежит казахстанской нефти, а 49 - России. Некоторые европейцы уверены, что мы к этой нефти не имеем никакого отношения - она вся российская. Подобные обвинения выглядят голословными и надуманными. Акорда, при всем желании, не способна закрыть вентиль для снабжения украинской армии. Повторяю, если там нет прямого участия официального нефтетрейдера "Казмунайгаза". В противном случае, претензии со стороны России не обоснованы. Проследить и вмешиваться в логистику проданного товара производитель не имеет возможности.

Ситуация напоминает случай с судном Zhibek Zholy. Сначала украинская сторона, фактически, захватив его, пыталась использовать сухогруз в битве за Мариуполь. Потом Россия на нем же осуществила поставки зерна в Турцию, а Украина просила тyрок арестовать казахстанский сухогруз. Владелец Zhibek Zholy - "Казакстан Темир Жолы" – просто выразил возмущение, а по факту оказалось, что компания не контролирует судно.

Румынские и болгарские дочки "Казмунайгаза"
Как таковой компании Rompetrol уже давно не существует – это старое название компании КМГИ. Название сохранилось у болгарской дочки и внучки Казмунайгаз – Rompetrol Bulgaria. Арлан Шабдарбаев, по крайней мере, несколько лет числился там членом совета директоров. Впрочем, по некоторой информации, членом директоров болгарской внучки КМГ был и его брат Нурлан Шабдар.

Существует семейный бизнес Шабдарбаевых - "Холдинговая компания ALUA". У нее активы в Алматы и столице. Также в открытых источниках проходила информация о покупке трех элитных квартир в часе езды от болгарского города Бургас за полмиллиона долларов. Собственно, почему бы им и не покупать жилье, если владельцы холдинга там работают в совете директоров Rompetrol Bulgaria.

Упомянутый в документах Азамат Жангулов много лет был заместителем генерального директора по финансам КМГИ. В документах ФСБ России есть упоминание о Жасулане Сейдахметове, но о таком сотруднике КМГИ ничего неизвестно. В реестрах упоминается человек с такими данными, но в качестве директора ТОО "Жас Улан и К".

Двойные стандарты
Схема поставок кажется простой – топливо шло через болгарскую дочку. Конечно, странно ввозить ГСМ из Румынии в Болгарию, оттуда - обратно в Румынию и отправлять в Украину через Молдову. Подобная география поставок удивляет, но с формальной точки зрения она не нарушает ни казахстанское, ни румынское, ни болгарское, ни голландское законодательство.

В конце концов ни Россия, ни Украина войны друг другу не объявляли. "Специальная военная операция" (СВО) термин тоже малопонятный - юридически "недовойна". При этом такой интенсивности применения тяжелого оружия мир не видел давно. Россия так и не потрудилась разъяснить союзникам по ОДКБ, что такое СВО. При этом, Газпром продолжает экспортировать газ и в Украину и через нее, и ФСБ не заводит уголовные дела с обвинениями в терроризме. Удивительно, что при такой интенсивности огня, ракеты в газопровод не попадают. По-моему, это двойные стандарты. К сожалению, рычагов, чтобы надавить на Казахстан, у России много. Будем реалистами, как в древней поговорке: что разрешено Юпитеру не разрешено быку… Все происходящее – игры больших держав, в которых оказался замешан и Казахстан. Сейчас нам надо быть максимально дипломатичными и аккуратными, чтобы не бросать тень на себя.

Артур Шахназарян
20.07.22

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658350920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  